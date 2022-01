Was hilft wirklich gegen Verstopfung?

Ursachen für Verstopfung

Um die richtige Hilfe für Verstopfung zu finden, muss zunächst die Ursache für die Verdauungsbeschwerden ermittelt werden. Häufig hängen diese mit der Ernährung zusammen. In der heutigen Gesellschaft muss vieles sehr schnell gehen und wer Vollzeit arbeitet, hat selten die Zeit, gesund und ausgewogen für sich selbst zu kochen. Es wird auf Fast Food zurückgegriffen oder andere ungesunde Fertiggerichte kommen zum Einsatz. Eine ballaststoffarme Ernährung ist nicht selten die Ursache für einen trägen Darm.

Eine weitere häufige Ursache ist Flüssigkeitsmangel. Wer zu wenig Wasser trinkt, leidet früher oder später sehr wahrscheinlich unter Verstopfung. Die Lösung: Mehr trinken! Wem Wasser zu langweilig schmeckt, kann auch auf ungesüßte Tees zurückgreifen. Nur Schwarztee sollte bei Verstopfung vermieden werden, da dieser die Verdauungsbeschwerden weiter fördern kann.

Häufig haben auch Menschen, die sich zu wenig bewegen, mit Verstopfung zu kämpfen. Wer also im Büro arbeitet und nur selten an die frische Luft kommt, sollte dafür sorgen, regelmäßig Sport zu treiben. Bewegung hilft dem Stoffwechsel, wieder in Schwung zu kommen.

Natürlich kann hinter einer Verstopfung auch eine ernste Krankheit stecken. Wer mit chronischer Verstopfung zu tun hat und diese weder mit Hausmitteln noch einer gesunden Ernährung und Sport loswerden kann, sollte die Ursache durch seinen Hausarzt abklären lassen. Dieser kann durch Untersuchungen feststellen, ob eine Erkrankung des Verdauungssystems vorliegt.

Hausmittel gegen Verstopfung

Nicht immer müssen Betroffene zu Abführmittel greifen. Auch mit Hausmitteln lässt sich eine Verstopfung in den meisten Fällen einfach lösen. Zwar dauert es meist länger, bis ein Hausmittel wirkt, doch man kann sich sicher sein, dass dies die gesündeste und natürlichste Lösung ist. Auch entsteht dadurch keine Abhängigkeit, wovor viele Betroffene bei der Einnahme von Abführmitteln Angst haben.

Ein gängiges Hausmittel sind Flohsamenschalen, Weizenkleie und Leinsamen. Ins Müsli gegeben oder in ein Glas Wasser eingerührt, helfen die Samen, die Verdauung wieder in Schwung zu bringen. Aber wie funktioniert das?

Bei den genannten Hausmitteln handelt es sich um sogenannte Quellstoffe. Wie der Name bereits andeutet, haben diese die Eigenschaft, viel Wasser aufzusagen und dadurch aufzuquellen. Befinden sich Quellstoffe im Darm, machen sie den Stuhl voluminöser und weicher. Zum einen erleichtert das den Betroffenen, den Kot auszuscheiden. Zum anderen wird durch das erhöhte Volumen Druck auf die Darmwand ausgeübt. Das regt die Verdauung zusätzlich an und die Verstopfung wird gelöst. Wer sich für dieses Hausmittel entscheidet, sollte allerdings darauf achten, ausreichend Wasser zu trinken.

Sehr populär sind auch Trockenfrüchte. Vor allem getrocknete Pflaumen finden bei der Behandlung von Verstopfung immer wieder Anwendung. Man kann diese in ein Glas Wasser legen und aufweichen lassen. Sie können jedoch auch pur verzehrt werden oder klein geschnitten ins Müsli oder andere Speisen gegeben werden. Was Trockenpflaumen so effektiv macht, ist ihr hoher Ballaststoffgehalt. Dieser regt die Darmtätigkeit an und die Verstopfung löst sich.

Bei akuter Verstopfung ist auch eine Tasse Kaffee zu empfehlen. Besser noch: ein Espresso. Der hohe Koffeingehalt bringt die Verdauung in Schwung. Auch nach einer üppigen Mahlzeit hilft eine Tasse Espresso, das Völlegefühl loszuwerden.

Häufig wird bei einem trägen Darm auch ein Gläschen Schnaps nach dem Essen empfohlen. Davon ist an dieser Stelle jedoch abzuraten. Wer bereits unter Verstopfung leidet, wird den Verdauungstrakt durch den Konsum von Alkohol nur noch mehr verlangsamen.

Eine gesunde Ernährung für eine gesunde Verdauung

Wer des öfteren unter Verstopfung leidet, sollte die eigene Ernährung überdenken. Zwar lässt sie sich immer wieder mit Hausmitteln oder Abführmitteln bekämpfen, doch dabei sollte es sich nicht um eine Dauerlösung handeln.

Eine gesunde Ernährung, die die Verdauung fördert, besteht aus wenig Kohlenhydraten und vielen Ballaststoffen. Somit eignen sich Obst, Gemüse sowie Vollkornprodukte. Auch Hülsenfrüchte wie Bohnen, Kichererbsen und Linsen tragen zu einer regen Verdauung bei.

Wie bereits erwähnt, darf auch ein gesundes Maß an Bewegung nicht fehlen, wenn man der Verdauung etwas Gutes tun möchte. Dabei muss es sich nicht zwangsläufig um intensiven Sport handeln. Ein Spaziergang nach dem Essen hilft bereits, dass die Verdauung in Schwung kommt und eine Verstopfung verhindert wird.

Fazit

Verdauungsbeschwerden wie Verstopfung sind keine Seltenheit. Daher gibt es viele Mittel und Wege, den Darm in Schwung zu bringen. Wer jedoch häufig unter Verstopfung leidet, sollte die Ernährung umstellen oder die Ursache von seinem Arzt abklären lassen. Zwar hängt eine Verstopfung meist mit der Ernährungsweise zusammen, doch in seltenen Fällen steckt auch eine Krankheit hinter den Beschwerden.