Was ist Cholesterin? Cholesterinwerte im Überblick

Wenn Patienten vom Arzt hören „Ihr Cholesterin ist zu hoch.“, wissen viele gar nicht, was das bedeutet. Denn was ist Cholesterin und welche Werte sind für die Gesundheit tatsächlich interessant? Hier bekommen Sie einen kurzen Überblick über die verschiedenen Cholesterinwerte und die Bedeutung des Cholesterins für den Körper.

Was ist eigentlich Cholesterin?

Cholesterin ist ein Stoff, der zu den Lipiden (Fetten) zählt. Der Körper bildet den Naturstoff zu einem Großteil selbst.[i] Nur in geringen Mengen findet eine Aufnahme über die Nahrung statt. Cholesterin ist in Wasser unlöslich und wird deshalb zusammen mit anderen Bestandteilen wie Eiweißen (Proteinen) als Paket in der Blutbahn transportiert. Das Blutfett kommt in verschiedenen Formen im Organismus vor, weshalb Fachleute beim Cholesterinwert HDL, LDL und weitere Arten unterscheiden.

Ist das Cholesterin zu hoch, wirkt sich das auf Dauer negativ auf die Gesundheit aus. Ohne Cholesterin kommt der Körper jedoch auch nicht aus. Es ist unter anderem an der Herstellung von Gallensäuren, Geschlechtshormonen und dem Stresshormon Cortisol beteiligt. Ohne den Naturstoff könnte der Mensch außerdem selbst bei strahlendem Sonnenschein kein Vitamin D herstellen. Darüber hinaus ist Cholesterin ein fester Bestandteil einer jeden Zelle und es ist für viele Stoffwechselprozesse erforderlich. Die Frage „Was ist Cholesterin?“ lässt sich also auch so zusammenfassen: Es handelt sich um einen lebensnotwendigen Naturstoff.[ii]

Verschiedene Cholesterinwerte

Sprechen Mediziner davon, dass das Cholesterin zu hoch ist, meinen sie mitunter recht unterschiedliche Werte. Alle Angaben können in Milligramm pro Deziliter (mg/dl) oder in Millimol pro Liter (mmol/L) erfolgen.[iii] Erfahren Sie hier in einer genaueren Betrachtung, welche Werte für die Gesundheit von Bedeutung sind und was die einzelnen Cholesterinwerte aussagen.

Gesamtcholesterin

Unter dem Begriff Gesamtcholesterin fassen Fachleute die verschiedenen Cholesterine zusammen: hauptsächlich HDL und LDL. Was ist dafür ein normaler Wert? Bei Erwachsenen ist es grundsätzlich wichtig, dass das Gesamtcholesterin unter 200 mg/dl oder 5,2 mml/L liegt.[iv] Menschen mit einem besonders hohen Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sollten auf jeden Fall einen geringeren Wert anstreben.

Da sich die verschiedenen im Gesamtcholesterin zusammengefassten Typen sehr unterschiedlich auf die Gesundheit auswirken können, ist der Wert nur bedingt aussagekräftig.

Was ist LDL-Cholesterin?

Das Cholesterin, was sich gesundheitlich in zu hohen Mengen als bedenklich herausstellt, ist das LDL-Cholesterin. LDL steht dabei für Low Density Lipoprotein. Generell ist es dafür zuständig, dass das Cholesterin an die Stelle im Körper gelangt, an der es benötigt wird.

Die Cholesterinform ist im Volksmund auch als „schlechtes“ Cholesterin bekannt. Denn ein hoher Wert kann das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall erhöhen.[v] Das liegt daran, dass sich der Naturstoff bei einem Überschuss in den Gefäßen ablagern kann und sich die Blutbahnen dadurch verengen. Deshalb sollte das LDL-Cholesterin bei gesunden Menschen nicht über 130 mg/dl oder 3,4 mmol/L liegen.[vi] Auch hier gilt ein geringerer Grenzwert für Personen mit erhöhten Gesundheitsrisiko.

Dieser Cholesterinwert ist besonders aussagekräftig. Deshalb stellt er für Ärzte oft den Schlüsselwert dar, wenn der Check erfolgt, ob das Cholesterin zu hoch ist. Der Mediziner ermittelt auch gemeinsam mit Ihnen, inwiefern ein erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen vorliegt, und klärt über die LDL-Richtwerte in den individuellen Fällen auf.

Was ist HDL-Cholesterin?

Das HDL oder „gute“ Cholesterin geht dabei den entgegengesetzten Trend. HDL bedeutet High Density Lipoprotein. Diese Cholesterinform hat eher einen positiven Effekt auf die Gesundheit. Das zeigt sich auch in den zur Orientierung angegebenen HDL-Cholesterinwerten. Hier geht es nicht um Maximalwerte, sondern um einen Mindestgehalt im Blut. Für alle Risikogruppen gilt das Gleiche: Bei Frauen sollte der Gehalt bei mindestens 50 mg/dl liegen, für Männern beträgt der nicht zu unterschreitende Referenzwert 40 mg/dl.[vii]

Was für seinen Gegenspieler LDL die Reduktionsstrategie ist, stellt für das HDL-Cholesterin also die Steigerung des Wertes dar. Das HDL hat die Aufgabe, überschüssiges oder verbrauchtes Cholesterin zurück zur Leber zu befördern.

Weitere Cholesterinwerte

Neben diesen drei häufig bestimmten Parametern können noch weitere Werte relevant sein. Dazu zählen unter anderem die Triglyceride sowie das Non-HDL-Cholesterin.

Triglyceride gehören genau wie Cholesterin zu den wichtigsten Blutfetten. Erhöhte Werte können sich negativ auf die Herzgesundheit auswirken, weswegen eher eine niedrige Konzentration im Blut anzustreben ist.[viii]

Das Non-HDL-Cholesterin ermitteln Fachkräfte, indem sie vom Gesamtcholesterin die Menge des HDL abziehen. Dadurch kann das Risiko für Herzerkrankungen im Alter bestimmt werden.[ix]

