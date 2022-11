Was ist der BMI und wie berechnet man diesen?

Wofür steht die Abkürzung BMI?



Als BMI bezeichnet man den Body Mass Index beziehungsweise den Index für die Körpermasse. Der BMI drückt aus, in welchem Verhältnis das Körpergewicht eines Menschen zu seiner Größe steht. Er wird mittels einer Formel zur Bewertung der Korpulenz einer Person auf der Basis einer Skala mit sieben Kategorien verwendet. Das Ergebnis der BMI Rechner zeigt an, ob Untergewicht oder sogar Unterernährung, Normalgewicht oder Übergewicht bis Fettleibigkeit besteht.



Der BMI ist abhängig vom Alter. Da sich die Zusammensetzung des Körpers und der Stoffwechsel ab etwa 40 Jahren verändern, steigt der Wert für Normalgewicht mit zunehmendem Alter. Bei Kindern und Jugendlichen muss der BMI anders bewertet werden, denn im Laufe des Heranwachsens ist das Verhältnis von Größe zu Gewicht unterschiedlich.



Warum sollte man den eigenen BMI wissen?



Der BMI ist ein probates Mittel, um das Körpergewicht einer Person und damit die Gesundheit besser einschätzen zu können. Es lässt sich ermitteln, ob ein erhöhtes Risiko für Schlaganfälle, Diabetes, Bluthochdruck, Gelenkprobleme und andere medizinische Beeinträchtigungen besteht. Für einen 30-jährigen Menschen gilt ein Body Mass Index von 22 als ideal. Liegt der berechnete Wert deutlich darüber, sollten Maßnahmen zur Körperfettreduzierung getroffen werden. Sehr hohe BMIs zeigen Fettleibigkeit an, die die Lebenserwartung reduziert und neben Herz-Kreislauf-Problemen das Risiko für eine Krebserkrankung sowie Unfruchtbarkeit steigert. Ein zu niedriger Wert drückt aus, dass Untergewicht vorliegt und die Körpermasse besser zu erhöhen ist.



Der BMI ist von der WHO anerkannt und wird von Ärzten und anderen Person in der Gesundheitsbranche zur Abschätzung des Körperfettanteils und den damit verbundenen Gefahren für die Gesundheit verwendet. Private Krankenversicherungen erheben häufig Zuschläge für übergewichtige Personen. Menschen mit einem hohen BMI tragen ein höheres Versicherungsrisiko, deshalb wird der BMI in der Regel bei Antragstellung abgefragt.



Wie berechnet man den BMI?



Der Body Mass Index berechnet sich aus dem Verhältnis des Körpergewichts in Kilogramm und der Körpergröße in Metern zum Quadrat. Die Formel lautet: kg/m hoch 2. Liegt der Wert von einem Erwachsenen zwischen 18,5 und 24,9, deutet dies auf Normalgewicht hin. Ein Wert darunter zählt als Untergewicht. Ein BMI von 16,5 und weniger wird als Unterernährung klassifiziert. Werte zwischen 25 und 30 gelten als Übergewicht. Werte von über 30 drücken Fettleibigkeit aus, die je nach Grad in mittlere Fettleibigkeit, schwere Adipositas und extreme Fettleibigkeit unterteilt werden.

Diese Einordnung gilt allerdings nur für Personen, die älter als 20 Jahre sind. Für Kinder und Jugendliche gelten niedrigere BMIs als ideal. Da sich die Körperzusammensetzung im Laufe des Lebens verändert, sind für Personen über 40 leicht erhöhte Werte kein Anzeichen für Übergewicht. So ist beispielsweise ein BMI von 28 für 55- bis 65-Jährige als Wert für Normalgewicht einzustufen. Ab einem hohen Alter ist aufgrund des Abbaus von Muskelmasse wieder ein niedrigerer Wert als Basis für Normalgewicht zu verwenden.