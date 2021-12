Was kostet mein Sport?

Sport gibt einem ja so viel: In erster Linie dient er dazu, den eigenen Körper zu bewegen, damit er kein Moos ansetzt, hier und da im gleißenden Sonnenlicht am Strand eine nette Kontur hat und damit die Pumpe nicht schon mit Mitte 40 das erste Mal schlapp macht.

Außerdem kann man jede Menge nette Leute treffen, mit denen einen das Interesse am Sport bereits verbindet – eine gemeinsame Basis, die Freundschaften und mitunter sogar Liebschaften stiftet. Doch natürlich kostet es auch Geld, Sport zu treiben. Wie viel geben wir für unsere Hobbys aus?

Fußball!

Der beliebteste Sport in Deutschland bleibt der Fußball. Wer im Verein trainiert, hat gleich eine Menge Motivation, Anleitung und Kameradschaft dazu gebucht und kann sich darauf freuen, seine Sportfreunde regelmäßig zu sehen. Die Vereinsmitgliedschaft kostet für Kinder etwa 60 bis 120 € im Jahr, für Erwachsene etwa das Doppelte. Dazu kommt Ausrüstung, vor allem sollte man sich Fussballschuhe kaufen, da diese dem Fuß Stabilität geben, vor Verletzungen schützen und natürlich dank Stollen das Wegrutschen verhindern. Wer es günstiger haben will, findet ein paar Kumpels und einen Bolzplatz und spielt ohne Verein – allerdings muss man hier schon Abstriche machen, was die Spielfeldqualität und die Regelmäßigkeit des “Trainings” angeht. Was für Kids und Jugendliche völlig normal ist, bekommen Erwachsene oft nicht hin. Und einen gewissen Anspruch an die Ernsthaftigkeit des eigenen Hobbys darf man natürlich haben.

Radfahren

Ähnlich verbreitet ist Radfahren. Hier reißt das Spektrum der möglichen Kosten ganz schön auf. Man kann theoretisch auch längere Touren mit einem Klapprad für 50 € unternehmen, wenn man seine Ansprüche entsprechend herunterschraubt. Wer technisch anspruchsvolle Radsportarten betreibt und sich ernsthaft mit Konkurrenten messen möchte, sollte mit vierstelligen Beträgen für das Material rechnen. Dabei ist Radfahren oftmals mehr Mittel zum Zweck als echter Sport und dient als Fortbewegungsmittel für den Berufsverkehr, Reisen oder Ausflüge. Und das ist vollkommen in Ordnung, denn wer es schafft, sportliche Aktivitäten organisch und regelmäßig in den Alltag einzubauen, profitiert ungemein.

Fitnessstudio

Völlig anders läuft es, wenn man in die Muckibudi geht, um seinen Körper zu stählen. Das ist sportlicher Selbstzweck, denn auf den Hanteln kann man natürlich nicht in die Uni oder zum Job reiten. Die Mitgliedsbeiträge der Studios unterscheiden sich – genauso wie die Qualität der Angebote. Wer Wert auf professionelle Anleitung, Trainingsprogramme und einen vernünftigen Wellnessbereich legt, legt mehr auf den Tisch als diejenigen, die auf eigene Faust im Discount-Studio trainieren. Im Vergleich sind Fitnessstudios aber erstaunlich günstig – im Durchschnitt zahlt man pro Monat 40-50 Euro. Wer das Angebot ausreizt, kann dafür viele Stunden Training absolvieren.

Laufen

Auch hier ist das Spektrum enorm. Doch schon Laufschuhe können mit kräftigen Preisen zu Buche schlagen und haben die dumme Angewohnheit, sich bei Gebrauch abzunutzen. Am Ende kann dieses Hobby teurer sein als z. B. der regelmäßige Fitnesstudio-Besuch. Wer minimalistisch veranlagt ist, kann natürlich mit alten Sneakern und einem X-beliebigen T-Shirt losrennen, aber mit steigendem Anspruch legt man auch mehr Wert auf Qualität und Komfort und muss dann tiefer in die Tasche greifen.

Fazit

Sport als reiner Akt der körperlichen Ertüchtigung kann sehr günstig zu haben sein. Gymnastik daheim gibts praktisch umsonst. Doch je mehr Zeit man mit dem sportlichen Hobby verbringt, desto mehr weiß man hochwertige Ausrüstung und eventuell auch professionelles Coaching zu schätzen. Zum Glück kann jeder selbst entscheiden, wie viel ihm seine Fitness wert ist. Und wer die Preise exklusiver Tennisvereine kennt oder für den Reitsport ein Pferd kaufen und versorgen muss, weiß, dass nach oben fast kein Limit steht.