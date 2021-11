Wieso ist eine Haartransplantation in der Türkei die beste Wahl?

Haarausfall ist ein weit verbreitetes Problem, das insbesondere Männer betrifft und in einem mangelnden Selbstbewusstsein resultieren kann. Da das auf lange Sicht die Lebensqualität stark beeinträchtigt, ist es wichtig, Haarausfall rechtzeitig anzugehen und hierfür bietet sich eine Haartransplantation an. Allerdings ist eine Haartransplantation in Deutschland mit hohen Kosten verbunden und mehr als 10.000 Euro für eine Behandlung sind keine Seltenheit. Aus diesem Grund bieten sich Alternativen wie eine Haartransplantation Türkei an.

Haartransplantation Türkei – warum eigentlich?

Viele Deutsche, die an Haarausfall leiden, planen eine Haarverpflanzung in der Türkei

und das hat gute Gründe. Einer der wichtigsten ist ohne Frage der Preis, denn die Kosten für eine Haartransplantation in der Türkei sind deutlich geringer als in Deutschland oder umliegenden Ländern. Zum einen hängt das damit zusammen, dass verpflanzte Grafts

nur einen Bruchteil kosten, zum anderen sind die Lebenshaltungs- und Lohnkosten in der Türkei um einiges geringer. Doch nicht nur die günstigen Preise machen eine Haartransplantation in der Türkei zu einer guten Wahl.

Design der Haarlinie mit Dr. Acar - Experte für Haartransplantationen in der Türkei Foto: https://de.cosmedica.com/

Tatsächlich ist die Türkei eine der besten Destinationen in puncto Schönheitschirurgie und es gibt viele Kliniken, die internationale Auszeichnungen erhalten haben, darunter beispielsweise die Istanbuler Klinik Cosmedica, welche vom deutschsprachigen Chefarzt Dr. Levent Acar geführt wird. Bei einer Haartransplantation Türkei müssen Deutsche also nicht mit Sprachbarrieren kämpfen und zudem können sie davon ausgehen, dass der Eingriff trotz deutlich geringerer Kosten professionell erfolgt.

Ausgezeichneter Service und ein natürliches Ergebnis



Renommierte Schönheitskliniken in der Türkei arbeiten mit modernsten Techniken

und infolgedessen können Patienten mit einem natürlichen Ergebnis rechnen. Doch auch in puncto Service stehen Kliniken in der Türkei denen in Deutschland in nichts nach. Vorher nachher Bilder

zeigen, dass nach dem Eingriff keine kahlen Stellen

mehr sichtbar sind und Patienten volles Haar haben. Doch nicht nur die hohe Qualität der Behandlung sorgt dafür, dass sich mehr und mehr Deutsche mit Haarausfall an eine Klinik in der Türkei wenden, sondern der gute Service ist ebenfalls ein wichtiges Kriterium.



Wer sich für eine Haartransplantation Türkei entscheidet, profitiert auch von einer hervorragenden Vor- und Nachsorge. Am Anfang steht immer eine kostenlose Haaranalyse

, bei der anhand von zugesendeten Bildern eine Empfehlung zur Haartransplantationsmethode und Graftanzahl gegeben wird. Anschließend wird ein Beratungsgespräch mit einem deutschsprachigen Experten durchgeführt, bevor es im letzten Schritt an die eigentliche Haartransplantation geht. Wie sich die einzelnen Schritte im Spezifischen äußern, hängt von der jeweiligen Klinik ab und für eine Haartransplantation in Istanbul können Deutsche bei Cosmedica ein rundum sorglos Paket buchen.

Beratungsgespräch bei Dr. Levent Acar Foto: https://de.cosmedica.com/

Bei einem entsprechenden Paket sind nicht nur Vor- und Nachsorge sowie die eigentliche Behandlung enthalten, sondern zusätzlich dazu auch ein Aufenthalt in einem Sterne Hotel, notwendige Bluttests, Medikamente, Pflegemittel, VIP-Transfers, eine Haarausfall-Therapie und weitere Vorzüge. Das Angebot der verschiedenen türkischen Kliniken ist also keineswegs identisch.

Mit modernsten Methoden zum Erfolg

Bei einer Haartransplantation gibt es verschiedene Methoden und Interessenten sollten zumindest grob wissen, was es mit der FUE Methode​ (Follicular Unit Extraction) beziehungsweise der FUE Technik auf sich hat: Bei FUE Haartransplantation​ werden die einzelnen Grafts aus dem Spenderbereich entnommen und anschließend mit einer Pinzette wieder beim Empfängerbereich eingesetzt. Eine Weiterentwicklung des Verfahrens ist die sogenannte DHI Technik sowie die bei Cosmedica am meisten angewandte DHI Saphir Methode.



Bei der DHI Saphir Methode werden im ersten Schritt die Haarwurzeln mittels FUE Technik entnommen. Anschließend werden die Haarkanäle durch eine mikro Saphirklinge gestochen, bevor es im letzten Schritt an das Implantieren der Haarwurzeln mit einem speziellen DHI Implanter geht. Die DHI Saphir Methode geht mit einigen Vorteilen wie einer optimalen Bestimmung der Wuchsrichtung, einer höheren Haardichte, einer sehr hohen Anwuchsrate, einer schnelleren Heilung der Einschnitte und keinen sichtbaren Narbenbildungen einher.

Ist eine Haartransplantation wirklich eine dauerhafte Lösung bei Haarausfall?



Es ist nachvollziehbar, dass sich viele Personen fragen, ob eine Haartransplantation überhaupt eine dauerhafte Lösung bei Haarausfall ist. Grundsätzlich lässt sich das bejahen, denn die transplantierten Haare

halten ein Leben lang und sich nicht von hormonbedingtem Haarausfall betroffen. Zudem sind ernsthafte Komplikationen nach einer Haartransplantation unwahrscheinlich und Patienten können bereits nach drei bis vier Monaten mit einer merklichen Verbesserung des Haarwuchses rechnen. Wer sich für eine Haartransplantation in der Türkei entscheidet, kann also davon ausgehen, dass er nie wieder mit Haarausfall zu kämpfen haben wird.