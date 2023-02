Haartransplantation in der Türkei oder in Deutschland, was ist die bessere Option?

Obwohl Kahlköpfigkeit in der Regel keine Krankheit darstellt, ist sie ein Symptom, unter dem viele Menschen leiden, die davon betroffen sind. Haarverlust lässt einen älter aussehen und verändert das Erscheinungsbild oft extrem. Daher greifen in Deutschland viele immer wieder auf Mittel wie die Haartransplantation zurück, die entweder im In- oder Ausland durchgeführt werden kann. Aber welche ist die sinnvollere Alternative? In diesem Artikel erfahren Sie es.

Warum Haartransplantation in der Türkei?

Jedes Jahr reisen Tausende von Menschen - vorwiegend Männer - in die Türkei, um eine Haartransplantation vornehmen zu lassen. Daher gilt das Land inzwischen als „Mekka“ für derartige Operationen. Die Gründe hierfür sind zum einen die niedrigen Preise für die Prozedur, zum anderen die Vielzahl an Kliniken, die diese anbieten. Daher ist auch die Qualität der Behandlungen sowie der Forschungsstand zum heutigen Zeitpunkt ein anderer als in Deutschland. Beispielsweise ist die Capilclinic in der Türkei die erste europäische Einrichtung, die eine Stammzellenbehandlung für Haartransplantation anbietet.

Viele der Zentren haben dabei Kooperationspartner aus anderen europäischen Ländern, die Kunden gezielt dorthin entsenden können und der Klinik alle notwendigen Informationen für den Eingriff zur Verfügung stellen. Gleichzeitig ist es jedoch wichtig, sich bei der Wahl der Klinik für die Haartransplantation ausführlich beraten zu lassen. Die hohe Anzahl der Kunden, die in die Türkei reisen, um sich der Prozedur zu unterziehen, hat dazu geführt, dass sich viele unseriöse Unternehmen mit Dumping-Preisen etablieren konnten. Diese bieten die Behandlung ohne ausreichende Gesundheitsgarantien an und sollten daher nach Möglichkeit vermieden werden. Wenn Sie auf der Suche nach der passenden Klinik sind, können Sie online auf Portalen wie Hairtransplantworld.com fündig werden.

Welche Implanttechnik ist besonders verbreitet?

Die sogenannte FUE Technik zur Durchführung von Haarimplantaten basiert auf der Extraktion follikulärer Einheiten und ist am meisten verbreitet. Dieses Verfahren ist nur minimal-invasiv und kann ambulant durchgeführt werden. Dabei werden die Haarfollikel aus einem Teil des Körpers extrahiert, an dem Haare wachsen und diese in den kahlen Bereichen platziert. Durch die Möglichkeit der Einzelentnahme ist die Narbenbildung bei dieser Methode besonders gering.

Ab welchem Alter benötigt man eine Haartransplantation?

Statistisch gesehen, beginnt der Haarausfall bei Männern bereits mit 25 Jahren. Die höchste Quote in Europa hat dabei Tschechien, gefolgt von Spanien und Deutschland. In China hingegen leiden auffällig wenige Menschen an altersbedingtem Haarausfall. Insgesamt kommen jedes Jahr rund 750.00 Menschen in die Türkei, um eine Haartransplantation zu bekommen. Immerhin kostet der Eingriff hier ca. 5 Mal weniger als in anderen europäischen oder amerikanischen Städten. Die meisten Kliniken und Zentren befinden sich in der Hauptstadt Istanbul, die auch die meisten Chirurgen beherbergt, die sich auf dieses Gebiet spezialisiert haben.

Daher ist eine Haartransplantation in der Türkei gegenüber anderen Ländern wie Deutschland klar zu empfehlen. Die Erfahrung der Spezialisten auf diesem Gebiet sowie der technische Fortschritt stellen ebenfalls Gründe dar, warum die Operation in der Türkei einer in Deutschland vorzuziehen ist. Obwohl die meisten Patienten für eine solche Prozedur sich mit dem männlichen Geschlecht identifizieren, sind insbesondere die neuen Techniken auch zunehmend für Frauen geeignet, die an Haarausfall leiden und können dabei helfen, diesen zu verhindern.