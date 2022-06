Hochzeitsfotografen engagieren - deshalb sollte man auf einen Profi setzen

Gute Gründe für das Engagement eines Hochzeitsfotografen

Dass die Einfahrt in den Hafen der Ehe bildlich verewigt wird, steht außer Frage. Dabei spricht einiges dafür, diese Aufgabe an einen Profi zu delegieren. Im Idealfall findet sich einer in der Region, beispielsweise ein auf Hochzeiten spezialisierter Fotograf in Köln. Dies würde die Organisation ungemein erleichtern.

Ein Profi liefert erstklassige Bildqualität

In den meisten Lebenssituationen kann man gut und gerne mit der eigenen Kamera agieren und sehen, was dabei herauskommt. Doch die Hochzeit gehört zu jenen Ereignissen, bei denen man nichts dem Zufall überlassen sollte. Nur eine hohe fotografische Qualität ist diesem speziellen Anlass würdig.

Ein Profi hat das technische Werkzeug, um hochauflösende, gestochen scharfe Bilder aufzunehmen. Darüber hinaus verfügt er über die emotionale und kreative Begabung, bei seiner Kamera in den richtigen Momenten den Auslöser zu betätigen. Dies sind Fertigkeiten, die man von Hobbyfotografen nicht erwarten kann.

Brautpaar und Gäste können sich auf das Wesentliche konzentrieren

Und selbst wenn sich im Familien- oder Freundeskreis ein talentierter Fotograf befindet - möchte dieser die Hochzeit nicht viel lieber rein als Gast genießen? Dies ist ohnehin ein Aspekt, der häufig nicht genügend Aufmerksamkeit bekommt. Manchmal vergisst man über den Drang, alles (selbst) festzuhalten, den tiefen Genuss des Augenblicks.

Darauf ist bei der Auswahl des Hochzeitsfotografen zu achten

Die Auswahl des Hochzeitsfotografen ist nicht zu unterschätzen. Denn nur weil jemand als professioneller Fotograf arbeitet, heißt das noch lange nicht, dass er auch mit dem Hochzeitspaar harmoniert. Es sollte unbedingt beidseitige Sympathie vorliegen, ansonsten werden die Fotos unter Umständen nicht so, wie man sich das vorgestellt hat.

Unverbindliches Kennenlerntreffen wahrnehmen

Fast alle Hochzeitsfotografen bieten ein unverbindliches Kennenlerntreffen an. Es ist ratsam, dieses wahrzunehmen, um im realen Kontakt zu ermitteln, ob man sich versteht und mag. Eventuell werden bei dieser Zusammenkunft auch schon ein paar Probeaufnahmen gemacht.

Hochzeitsreportage oder nur Bilder von der Trauung?

Darüber hinaus gilt es sich je nach Wunsch und vorhandenem Budget für ein bestimmtes Paket zu entscheiden. Soll der Hochzeitsfotograf lediglich direkt bei der Trauung fotografieren oder eine umfassende Hochzeitsreportage umsetzen? Letztere kann etwa folgende Sessions beinhalten:

Pre-Wedding-Shooting Brautpaar-Shooting Trauungs-Shooting Hochzeitsparty-Shooting After-Wedding-Shooting

Für die meisten Hochzeitspaare ist das Brautpaar-Shooting in einer schönen Umgebung das absolute Highlight. Dieses muss übrigens nicht zwingend am Tag der Hochzeit stattfinden: Wer es weniger stressig angehen möchte, plant diesen Part für einen anderen Tag. Dies ist zwar gemeinhin mit höheren Kosten verbunden und muss selbstverständlich sowohl für das Brautpaar als auch den Fotografen organisatorisch umsetzbar sein, doch wenn es sich einrichten lässt, profitieren Körper und Seele sehr davon.

Fazit

Das Engagement eines professionellen Hochzeitsfotografen beschert den Brautleuten wunderschöne, hochwertige Fotos von ihrem großen Tag. Zudem gibt es ihnen wie ihren Gästen die Möglichkeit, jeden Augenblick davon mit voller Intensität zu genießen und dennoch zu wissen: Alle wichtigen Momente können wir uns danach wieder und wieder ins Bewusstsein rufen - beim Blick auf die traumhaften Bilder.