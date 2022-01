30.000 Instagram-Follower bringen Influencern hohe Einnahmen

Auch in Deutschland geben auf die Frage nach ihrem Traumberuf immer mehr junge Menschen die Antwort „Influencer“. Eine Studie von Rakuten Marketing zeigt nun, dass dieses Ziel leichter erreicht werden kann als viele Menschen vermuten.

Unternehmen zum Influencer-Marketing befragt

An der Studie nahmen 719 Vermarkter aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Australien und den USA teil, die sowohl in kleineren Agenturen als auch in großen Konzernen mit mehr als 50.000 Mitarbeitern arbeiteten. Die Influencer wurden anhand ihrer Fans in den sozialen Netzwerken unterteilt. Micro-Influencer haben laut Definition der Studie 30.000 Follower bei Instagram, YouTube, Facebook oder in einem anderen sozialen Netzwerk. Mid-tier-Influencer kommen auf 30.000 bis 500.000 Follower und High-tier-Influencern folgen im Internet mehr als 500.000 Fans.

30.000 US-Dollar pro Kampagne für Mikro-Influencer

Mehr als ein Drittel der Verantwortlichen (36 %) nutzt für ihre Influencer-Kampagnen laut der Umfrage hauptsächlich Mikro-Influencer. Das übrige Budget entfällt auf Mid-tier-Influencer (34 %) und High-tier-Influencer (30 %). Im Durchschnitt erhält ein Mikro-Influencer für eine Kampagne von den Unternehmen etwa 30.000 US-Dollar.

Obwohl High-tier-Influencer deutlich mehr Fans haben, zahlen ihnen Unternehmen mit 39.500 US-Dollar pro Kampagne nicht wesentlich mehr. Laut den Befragten liegt dies daran, dass kleinere Influencer häufig gegenüber ihren Fans einen seriösen Eindruck vermitteln und daran, dass sie oft eine sehr spezialisierte Zielgruppe ansprechen.

Außerdem erklären die Autoren, dass das Nutzerverhalten und die Ausgaben für Influencer sich je nach Land stark unterscheiden. Die 30.000 US-Dollar mit 30.000 Fans stellen somit nur einen Durchschnittswert aller untersuchten Länder dar. Die Daten zeigen aber trotzdem, dass kleinere Influencer für Unternehmen immer interessanter werden. Besonders authentische Influencer, die eine spezielle Zielgruppe ansprechen, können deshalb auch mit relativ wenig Followern hohe Einnahmen erzielen.

Entertainern in den sozialen Netzwerken führend

Rakuten Marketing hat im Rahmen der Studie überdies 3.600 Nutzer sozialer Netzwerke aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Australien und den USA dazu befragt, welchen Influencern sie folgen. Am beliebtesten sind Entertainern (47 %) gefolgt von Entertainern und Prominenten (jeweils 43 %) und Fashion-Influencern (39 %).

Die Studie offenbart hier starke geschlechterspezifische Unterschiede. Frauen folgen bevorzugt Beauty-Influencern (56 %), Entertainern (48 %) und Fashion-Influencern sowie Prominenten (47 %). Männer bevorzugen hingegen Game-Influencer (54 %), Technik-Influencer (46 %) und Entertainern (44 %).

Instagram ist das beliebteste soziale Netzwerk

Die meisten Umfrageteilnehmer (65 %) folgen Influencer auf Instagram. Unter den Frauen folgen sogar fast drei Viertel Influencern auf der Fotoplattform. Den zweiten Platz im Ranking der beliebtesten sozialen Netzwerke zum Folgen von Influencern teilen sich YouTube und Facebook (62 %). Am liebsten konsumieren die Follower Videos (64 %) und Fotos (61 %). Texte von Influencer lesen hingegen deutlich weniger Follower (38 %).

Produktkauf nach Empfehlung durch Influencer

Ein Großteil der 3.600 Teilnehmer (80 %) erklärte, mindestens ein Produkt nach der Empfehlung durch einen Influencer gekauft zu haben. Diese Entscheidung wurde meist dadurch beeinflusst, weil die Follower den Influencer für authentisch halten und ihm somit vertrauen.