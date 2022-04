Arzt – Ausbildung, Aufgaben & Gehalt

Berufswunsch Arzt/Ärztin – Welche Möglichkeiten gibt es und was verdient man?

Wovon Arzt und Ärztin ausgehen können: Kranke und Bedürftige wird es immer geben. Aufgrund des demografischen Wandels steigt der Anteil an Senioren in Deutschland weiter an und damit auch die Wahrscheinlichkeit erhöhter medizinischer Behandlungen. Gleichzeitig gibt es mehr Stellen für Ärzte/-innen als Medizin-Absolventen/-innen. Ärzte und Ärztinnen sind gefragt. Nebenbei ist, je nach Ausrichtung, mit einem ansehnlichen Gehalt zu rechnen.

Bis es jedoch so weit ist, muss ein rund 6-jähriges Medizinstudium absolviert werden. Danach schließt sich eine Facharztausbildung an, die genauso viel Zeit in Anspruch nimmt. Als praktizierende/r Facharzt/-ärztin mit Kassenzulassung hat man dann die Wahl: Entweder kann eine Stelle in einem Krankenhaus angetreten werden. Oder man arbeitet in einer Praxis – vielleicht sogar in eigener Niederlassung. Die Gehälter unterscheiden sich je nach gewählter Fachrichtung deutlich.

Welche Fähigkeiten braucht man als Arzt/Ärztin?

Im Studium lernt man als angehende/r Arzt/Ärztin das medizinische Fachwissen. Besonders der Lehrstoff über Anatomie sollte verinnerlicht werden, weil er den/die Mediziner/in während der gesamten Karriere begleitet.

Zudem sind Ärzte/-innen auch immer Experten/-innen in Erster Hilfe. Sie müssen fähig sein, Patienten und Patientinnen in Notsituationen wiederzubeleben. Nebenbei muss ihnen mit viel Einfühlungsvermögen die Ängste vor den Behandlungen und Operationen genommen werden. Arzt und Ärztin können sich also nicht nur auf das in der langen Ausbildung erworbene Wissen verlassen. Vielmehr muss auch eine gehörige Portion Geduld, Empathie, Willenskraft, Selbstdisziplin und psychische Belastbarkeit mitgebracht werden.

Wie wird man Arzt/Ärztin?

Arzt bzw. Ärztin ist eine staatlich geschützte Berufsbezeichnung. Das bedeutet, dass wie bei anderen Berufen eine gesetzlich geregelte Ausbildung vorausgesetzt wird. In diesem Falle ein Studium der Humanmedizin. Der Studiengang Medizin unterliegt in Deutschland einem Numerus Clausus, welcher in der Praxis einer Zugangsbeschränkung entspricht. Nur die besten Abiturienten/-innen dürfen sich bei den entsprechenden Fakultäten um einen Studienplatz bemühen.

Nach abgeschlossenem Studium können sich die Ärzte/-innen nach Erhalt der Approbation entscheiden, eine Facharzt-Weiterbildung oder die Allgemeinmedizin-Laufbahn einzuschlagen. Mit diesen Abschlüssen kann ein/e Arzt/Ärztin Jobs auf Praktischarzt.de finden oder mittels anderer spezialisierter Plattformen als auch direkt in einem Krankenhaus auf Stellensuche gehen. Zudem kann eine eigene Praxis eröffnet oder sich an einer schon bestehenden Praxis beteiligt werden.

Fortbildungen und Spezialisierungen

Während des gesamten Berufslebens müssen sich Ärzte und Ärztinnen regelmäßig über neue Behandlungsmethoden auf dem Laufenden halten. Das medizinische Fachwissen sollte immer auf dem neuesten Stand sein, wobei auch die klassischen Methoden nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Deshalb sind turnusmäßige Fortbildungen und Spezialisierungen auch nach der Ausbildung zum/-r Facharzt/-ärztin die Regel.

Zukunftsaussichten als Arzt/Ärztin

Auch immer mehr Ärztinnen und Ärzte aus Entwicklungsländern verlassen ihre Heimat für eine Karriere in Europa. Derzeit ist der Bedarf an niedergelassenen Fachärzten/-ärztinnen besonders im ländlichen Raum Deutschlands groß. Hier ist auch der Konkurrenzdruck bezüglich der Verträge der Krankenkassen weitaus geringer als in Großstädten. Innerhalb einer Klinik können die weiteren Stufen der Karriereleiter als Stationsarzt/-ärztin, Oberarzt/-ärztin und Chefarzt/-ärztin erklommen werden.

Wer außerhalb des medizinischen Betriebs seine berufliche Erfüllung sucht, hat als Arzt und Ärztin in der freien Wirtschaft, in der Politik sowie in Forschung und Lehre gute Aussichten. Auch NGOs (Nichtregierungsorganisationen) wie „Ärzte ohne Grenzen“ stellen immer Mediziner/innen ein.

Arbeiten als Arzt/Ärztin – Krankenhaus, Klinik oder Arztpraxis

Die Höhe des Arzthonorars innerhalb einer Klinik hängt damit zusammen, ob die Arbeit gebende Einrichtung ein kommunales Krankenhaus oder eine private Einrichtung ist. Dabei gelten die unterschiedlichen Tarifverträge.

Ein/e niedergelassene/r Arzt/Ärztin arbeitet selbstständig. Daher liegen sehr hohe Einnahmen im Bereich des Möglichen. Maßgeblich dafür sind das Fachgebiet, die eigene Arbeitszeit, das Einzugsgebiet und die allgemeine Auslastung der Praxis. Allerdings schmälern die Löhne der Mitarbeiter/innen, Kosten wie Miete und Ausgaben für die Gerätschaften und Versicherungen das Einkommen.

Was verdient man als Arzt/Ärztin?

Je nach Beschäftigungsart unterscheidet sich das durchschnittliche Jahresgehalt von Ärzten/-innen. Im Krankenhaus sind folgende Einkommen möglich:

● Assistenzarzt/-ärztin: zwischen 48.000 Euro und 55.000 Euro brutto

● Facharzt/-ärztin: zwischen 65.000 Euro und 85.000 Euro brutto

● Oberarzt/-ärztin: zwischen 100.000 Euro und 130.000 Euro brutto

● Chefarzt/-ärztin: zwischen 100.000 Euro und 280.000 Euro brutto

Wer in einer eigenen Praxis arbeitet und nicht angestellt ist erwirtschaftet laut Statistischem Bundesamt einen jährlichen Verdienst von durchschnittlich 190.000 Euro brutto. Höchstverdiener/innen finden sich dabei im Fachbereich Radiologie mit 373.000 Euro. Am anderen Ende der Gehaltsliste müssen Psychiater mit 161.000 Euro jährlich auskommen.