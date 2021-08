Büroausstattung im Home-Office

Wie aus einem Bericht von ZDF heute hervorgeht, arbeiten zeitweise bis zu 64 Prozent der Arbeitnehmer entweder teilweise oder vollständig aus dem Home-Office. Dennoch bringt die Arbeit, die vielen eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglicht, auch Schattenseiten mit sich: Viele Beschäftigte klagen über gesundheitliche Beschwerden wie Rückenschmerzen, da sie keinen ergonomischen Arbeitsplatz haben. Damit eine produktive Arbeit in den eigenen vier Wänden dauerhaft ohne gesundheitliche Komplikationen möglich ist, kommt es folglich auf die richtige “Büroausstattung” an. Der nachfolgende Beitrag zeigt, was für Arbeitnehmer und -geber in dieser Hinsicht wichtig ist.

Wie eine empfehlenswerte Mindestausstattung im Home-Office aussieht

Damit das produktive Arbeiten im Home-Office gelingt, sollten unterschiedliche Komponenten vorhanden sein. Dazu gehört einerseits das technische Equipment, andererseits das Mobiliar sowie persönliche Gegenstände. Grundsätzlich ist der Arbeitgeber in der Pflicht, die geeigneten technischen Geräte bereitzustellen, damit der Arbeitnehmer seine Leistung (vollständig) im Home-Office erbringen kann. Da die Corona-Krise wiederum nicht als “klassisches Home-Office” gewertet wird und etliche der Beschäftigten lediglich temporär im Home-Office arbeiten, müssen sie für die Einrichtung oftmals selbst aufkommen. Ist dies der Fall, so lohnt es sich, in eine hochwertige Ausstattung zu investieren und sich somit langfristig einen produktiven Arbeitsplatz im eigenen Zuhause einzurichten. Für eine gelegentliche, vereinzelte Tätigkeit im Home-Office sollten sich Beschäftigte beispielsweise eine minimalistische Einrichtung zulegen: