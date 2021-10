Die Entstehung und Geschichte der Lohnarbeit

Was ist Lohnarbeit überhaupt?

Lohnarbeit wird als menschliche Arbeit definiert, die unter den Bedingungen von freien Arbeitsmärkten in einer Marktwirtschaft durchgeführt wird. Dabei besteht stets ein Vertrag zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Da sich Arbeitnehmer jedoch stets in einer schwächeren Verhandlungsposition als Arbeitgeber wiederfinden, gibt es gesetzliche Regelungen für diese Verträge. Diese variieren jedoch von Land zu Land. In Deutschland sind die Regelungen im Arbeitsrecht und Tarifrecht verankert.

Lohnarbeit trifft man in den verschiedensten Branchen an. Von der Lebensmittelindustrie über das Handwerk bis hin zur Produktion mittels Lohnfräsen oder anderen Maschinen gibt es Lohnarbeiter.

Die Ursprünge der Lohnarbeit

Vielen ist das nicht bewusst, aber bereits im Altertum hat man Lohnarbeit gekannt. Zwar erfolgte die Bezahlung damals noch nicht überall mit Geld wie heute, sondern Lohnarbeiter bekamen häufig Naturalien für ihre Arbeit. Überlieferungen belegen, dass bereits in Mesopotamien und Griechenland Lohnarbeiter beschäftigt wurden. Die häufigsten Einsatzbereiche waren in der Landwirtschaft, genauer gesagt profitierte der Ackerbau häufig von Lohnarbeitern. Zwar gab es einen gravierenden Unterschied zwischen Lohnarbeitern und Sklaven in der Antike, doch die Arbeitsbedingungen sind bei Weitem nicht mit den heutigen vergleichbar. Im Gegensatz zu Sklaven waren Lohnarbeiter juristisch gesehen frei, doch aufgrund eines Mangels an Besitz wurden sie zum Verkaufen ihrer Arbeitskraft gezwungen.

Lohnarbeit in der Neuzeit

Es vergingen viele Jahre. Nach den Bauernkriegen bzw. nach der Bauernbefreiung entstand der moderne Kapitalismus. Im 18. Jahrhundert gab es immer mehr Lohnarbeiter, die teilweise zu Problemen führten.

Beschäftigt man sich mit Lohnarbeit in der Neuzeit, kommt man unweigerlich an der „sozialen Frage“ vorbei. Die soziale Frage bezeichnet soziale Missstände, die das Resultat des immensen Bevölkerungszuwachses in Europa waren. In Deutschland kam es Anfang des 19. Jahrhunderts zur sozialen Frage. Zentrale Themen waren der Pauperismus und die existenzielle Unsicherheit von Handwerkern, Arbeitern und vor allem Landwirten.

Da das Angebot an Arbeitskräften überhandnahm, fiel das Lohnniveau immer mehr und viele Menschen fühlten sich gezwungen, eine Lohnarbeit zu ergreifen. Dadurch waren nicht mehr nur Männer beschäftigt, sondern auch Frauen arbeiteten als Lohnarbeiterinnen, was noch weiter dazu führte, dass die Löhne geringer wurden.

Diese „soziale Frage“ wurde gelöst, indem ein festes Arbeitsentgelt für Lohnarbeiter festgelegt wurde. Dadurch kam die Gesellschaft aus dieser Abwärtsspirale, die sich gebildet hatte. Der Arbeitsmarkt, der damals etabliert wurde, wurde zu einem wichtigen Merkmal der europäischen Neuzeit. Sie definiert sich regelrecht dadurch.

In diesem Zuge hat die Lohnarbeit viele Veränderungen bewirkt. Unter anderem wurde aufgrund der Lohnarbeit die Sklaverei abgeschafft, was einen großen Schritt für die Gesellschaft darstellt. Außerdem basieren die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte auf den Entwicklungen, die auf Lohnarbeit zurückzuführen sind.

Lohnarbeit in der heutigen Wirtschaft

Heute ist die Lohnarbeit aus der Wirtschaft kaum mehr wegzudenken. Lohnarbeiter treten auf dem Wirtschaftsmarkt als wertvolle Arbeitnehmer auf, die Stellenangebote von Arbeitgebern wahrnehmen und Arbeitsverträge mit ihnen abschließen. Bis zum Jahr 1999 wurden Lohnarbeiter übrigens als „abhängig Beschäftigte“ bezeichnet, doch mit der Einführung des Europäischen Systems der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen in Deutschland erhielten die Lohnarbeiter ihre heutige Bezeichnung.

Lohnarbeit steht heute jedoch nicht mehr nur für eine Arbeit gegen Geld. Unternehmen setzen Lohnarbeiter häufig ein, um Arbeiten außerhalb des Betriebes durchführen zu lassen. In diesem Szenario tritt ein Unternehmen als Auftraggeber auf, das andere als Subunternehmer. Die Lohnarbeiter verrichten für den Auftraggeber auf Basis eines Werkvertrages. Die Vergütung nennt sich daher auch Werklohn. Die Tätigkeiten finden jedoch meist im Betrieb des Subunternehmens statt. In der Industrie wird häufig an Leihmaschinen gearbeitet, doch anders als bei der sogenannten Leiharbeit werden Lohnarbeiter nicht direkt in das Unternehmen des Auftraggebers entsandt.

Der große Vorteil von Lohnarbeit ist, dass Subunternehmer das Geschäftliche mit dem Auftraggeber abwickeln, nicht der Lohnarbeiter selbst. Dem Subunternehmer werden demnach alle Pläne oder Anweisungen zugeschickt, seine Angestellten erledigen die Arbeiten so, wie sie es gewohnt sind.

Fazit

Die Lohnarbeit war noch nicht immer das, als was wir sie heute kennen. In Verbindung mit Lohnarbeit hat sich in den letzten Jahrhunderten viel getan. Wichtige Entwicklungen der Gesellschaft haben mit Lohnarbeit zu tun und auch heute stellt sie einen wichtigen Teil der Wirtschaft in Deutschland dar.