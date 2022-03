Die Entwicklung der Pflegebranche in den letzten 20 Jahren

Der Bedarf an Pflegeplätzen hat in den letzten zehn bis 20 Jahren stark zugenommen. Die Gründe sind vielfältig. Die bessere medizinische Versorgung und der Wohlstand in unserer Bevölkerung sorgen dafür, dass die Menschen immer älter werden. So musste die Generation, die in den nächsten Jahren in Rente oder Pension geht, keinen Hunger mehr leiden und keine Kriege miterleben.

Dies wirkt sich auf die Lebenserwartung positiv aus. Auch die familiären Strukturen haben sich verändert. Die Menschen leben in kleineren Wohnungen, arbeiten in Schicht oder haben einen großen räumlichen Abstand zu den Eltern und Großeltern. Die Pflege lässt sich im privaten Bereich in vielen Familien nicht mehr organisieren.



In Pflegeimmobilien investieren



Die Investition in Pflegeimmobilien ist eine gewinnbringende und zukunftsorientierte Anlage, da der Pflegebedarf in den nächsten Jahren steigen wird. Planen Sie, eine Pflegeimmobilie zu kaufen, haben Sie unter den Immobilienangeboten eine große Auswahl. Dies gilt vor allem in den Regionen, die strukturstark sind oder die sich in diese Richtung entwickeln. In vielen Städten und Vororten wird gebaut und saniert. Beachten Sie jedoch, dass die Anforderungen an eine Pflegeimmobilie hoch sind. Diese Dinge sollten Sie zwingend beachten:

Die Innenräume müssen barrierefrei sein

Eine gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist wichtig

Rund um die Immobilie sollte ein Garten oder Park Erholung bieten

Die einzelnen Räume müssen für die Bewohner ausreichend Platz bieten

Größere Flächen sollten sich als Gemeinschaftsraum umgestalten lassen

Wenn Sie in ein zu den Anforderungen der Pflege passendes Angebot investieren, sind Pflegeimmobilien eine sehr gute Kapitalanlage. Sie können davon ausgehen, dass die Nachfrage nach Plätzen hoch ist. Somit können Sie eine neu eingerichtete Pflegeimmobilie in der Regel kurzfristig vollständig vermieten und von den Mieteinnahmen Ihren Lebensunterhalt bestreiten oder den Gewinn Ihres Unternehmens vergrößern.



Die Situation in der Pflege ist angespannt



Nicht erst seit der Coronapandemie ist die Situation in der Pflege angespannt. Schon vorher fehlten deutschlandweit tausende qualifizierte Fachkräfte. Die Situation wird sich voraussichtlich auch nach einem möglichen Ende der Pandemie nicht entspannen. In den nächsten zehn Jahren gehen die sogenannten Babyboomer in Rente. Dies sind die Jahrgänge, die in den 1960-er Jahren in beiden Teilen Deutschlands geboren wurden. In diesen Jahren verzeichneten sowohl die BRD als auch die DDR einen sehr hohen Anteil an Geburten. Dem steht eine niedrige Geburtenrate gegenüber.

Pflege durch die Familienangehörigen nicht mehr gesichert



Viele Menschen können nicht mehr auf die Pflege durch einen Familienangehörigen zurückgreifen. Entweder haben sie keine Familie oder die Kinder und Enkel leben zu weit weg. Durch die erhöhte Mobilität haben sich die Familienstrukturen verändert. In der Konsequenz wird der Pflegebedarf höher werden. Dies zieht einen erhöhten Bedarf an Fachkräften nach sich. Zudem müssen durch den Kauf oder die Anmietung von Pflegeimmobilien die Voraussetzungen geschaffen werden, um den künftigen Senioren einen würdevollen und schönen Lebensabend geben zu können. Dies ist eine Voraussetzung, der sich die Politik stellen muss.