Ergonomische Bürolösungen steigern Effizienz

Hast Du insbesondere nach Feierabend häufig mit Verspannungen zu kämpfen? Bist du völlig erschöpft und deine Augen brennen? Dann ist dein Arbeitsplatz wahrscheinlich nicht optimal an Deine individuellen körperlichen Bedürfnisse angepasst.

Ein ergonomischer Arbeitsplatz sollte dir beispielsweise einen Schreibtisch mit elektrischer Höhenverstellung bieten. Es gibt noch weitere Punkte, die für eine ergonomische Büroausstattung essenziell sind.

Warum ist Ergonomie wichtig?

Die Ergonomie verfolgt das gesundheitliche Konzept, den Arbeitsplatz (Büromöbel, Arbeitsabläufe- und Bedingungen) in Form und Funktion an die individuellen Bedürfnisse des Menschen anzupassen. Eine gute Ergonomie entlastet den menschlichen Körper, wodurch selbst bei jahrelanger Arbeit gesundheitliche Schäden minimiert werden können.

Ergonomie als präventiver Arbeitsschutz

Ein ergonomisch gestaltetes Arbeitsumfeld hat mittel- und unmittelbar positive Auswirkungen auf deine Leistungsfähigkeit. Indem negative Einflüsse auf deine Gesundheit und die deiner Kollegen*innen vermieden werden, verbessert sich die Arbeitsatmosphäre und wird die Zahl der Krankheitsfälle reduziert.

Der ergonomische Arbeitsplatz

Eine gute Arbeitsplatzgestaltung zeichnet sich durch eine ergonomische Einrichtung des Büros aus. Das bedeutet, dass sie insbesondere Bewegungsabläufe fördern soll. Unzählige Menschen leben heutzutage durch ihren sitzenden Lebensstil entgegen ihrer Natur. Denn für uns Menschen ist es genetisch vorbestimmt, sich regelmäßig zu bewegen.

Wie sollte ein ergonomischer Arbeitsplatz eingerichtet sein?

Schreibtisch Bürostuhl Bildschirm Arbeitsraum Temperatur im Raum Lichtverhältnisse

Schreibtisch

Der Büroschreibtisch ist das Zentrum des Arbeitsplatzes. Bei der Wahl des passenden Schreibtischs solltest du einiges beachten:

Elektrisch oder mechanisch höhenverstellbar: “Sitzen ist das neue Rauchen” – da sich dauerhaftes Sitzen langfristig negativ auf deine Gesundheit auswirken kann, solltest du regelmäßig zwischen sitzender und stehender Position wechseln. Je nach Bedarf und Körpergröße kannst du die Höhe eines solchen Schreibtischs zwischen 68 – 120 cm hoch- und runterfahren.

Arbeitsfläche: Neben den benötigten Arbeitsgeräten wie Laptop, Bildschirm, Tastatur und Maus müssen häufig genutzte Arbeitsmittel darauf Platz finden. Um darüber hinaus ausreichend Platz zur Ablage deiner Arme zu haben, ist ein Mindestmaß des Schreibtischs von 80 cm x 160 cm zu empfehlen.

Bürostuhl

Wenn du mehrere Stunden fokussiert arbeiten möchtest, weißt du einen bequemen Bürostuhl zu schätzen. Ein ergonomischer Bürostuhl ist ebenfalls höhenverstellbar und hat eine Lordosenstütze. Er hilft dir, aufrecht zu sitzen und stärkt somit die Rückenmuskulatur, verbessert zudem die Atmung und beugt Rückenschmerzen vor.

Bildschirm

Größe: Wähle eine dir angenehme Bildschirmgröße. Achte darauf, dass der Monitor eine gute Zeichenschärfe hat, die der von gedruckten Zeichen möglichst nahekommt.

Einstellung: Die oberste Bildschirmzeile sollte sich unterhalb deiner Augen befinden mit der Blicklinie leicht nach unten und senkrecht auf die Bildschirmoberfläche fallend. Geeignet ist ein Neigungswinkel um etwa 35°.

Positionierung: Stelle den Monitor immer in deinem frontalen Blickfeld auf. Wenn du den Kopf ständig seitlich drehen musst, kommt es zwangsläufig zu einer Fehlhaltung.

Arbeitsraum

Alle wichtigen und regelmäßig benötigten Fächer und Ordnungssysteme solltest du vom Arbeitsplatz aus gut und schnell erreichen. Büroschränke kannst du aus ergonomischen Gesichtspunkten an einer gegenüberliegenden Seite des Arbeitsplatzes platzieren. So bewegst du dich regelmäßig während der Arbeitszeit.

Temperatur im Raum

Die optimale Temperatur liegt bei 20°C – 22°C und sollte 26°C nicht überschreiten. Öffne auch immer wieder die Fenster. Frische Luft sorgt für Sauerstoffaustausch und eine gute Luftfeuchtigkeit.

Lichtverhältnisse

Achte darauf, dass in deinem Büro genügend Lichtquellen vorhanden sind. Wichtig ist es, dass dein Arbeitsplatz bereits gut vom Tageslicht erleuchtet wird. Zusätzlich solltest du mit indirektem Licht arbeiten. Eine in verschiedenen Stufen einstellbare Lampe auf deinem Schreibtisch ist ideal dafür. Sorge dafür, dass du an sonnigen Tagen deinen Arbeitsplatz mit Gardinen oder Rollos abdunkeln kannst, um nicht geblendet zu werden.

Fazit - Ergonomie ist grundlegend für Gesundheit und Effizienz

Eine gute ergonomische Arbeitsplatzgestaltung fördert natürliche Bewegungsabläufe und gute Körperhaltungen. Sie ist daher grundlegend für gesundes und effizientes Arbeiten. Nur wer sich wohl in seiner Haut fühlt, kann Leistung erbringen.