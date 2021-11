Für die perfekte Bewerbung - Ghostwriting beim Lebenslauf

Neuen Job gefällig? Dann geht dies nicht ohne einen passenden Lebenslauf! Der Lebenslauf ist im Prinzip unser Aushängeschild für einen potenziellen Arbeitgeber. Er zeigt kurz und knapp, was wir in unserem Leben bereits akademisch erreicht haben. Was allerdings, wenn selbst nach längerer Zeit die Bewerbung keine Resultate zeigt? In diesem Fall sollte unter anderem ein neuer Lebenslauf her. Eine Möglichkeit ist diesen mithilfe eines Ghostwriters erstellen zu lassen. Mehr dazu möchten wir hier thematisieren!

Der erste Eindruck zählt

Ein Lebenslauf ist wie eine Visitenkarte! Hier sollten alle wichtigen Informationen kurz und knapp zusammengefasst werden und das möglichst ansprechend. Es gibt reichlich Vorlagen, wenn es um Lebensläufe geht, doch diese gehen durch ihre starke Ähnlichkeit zueinander schnell unter.

Was muss in den Lebenslauf rein?

Ein Lebenslauf sollte alle Basisdaten zu der Person beinhalten, wie den vollen Namen, Adresse, Geburtsdatum, Kontaktinformationen, etc. Zugleich geht es aber auch darum, die eigene akademische Laufbahn und die vergangenen Jobs aufzuzählen, um die Qualifikation zu verdeutlichen. Wenn des Weiteren auch passende Weiterbildungen und Praktika absolviert wurden, kann auch dies auf dem Lebenslauf thematisiert werden.

Gründe für einen professionell geschriebenen Lebenslauf

Es gibt zahlreiche Gründe, um den Lebenslauf professionell anfertigen zu lassen. Dutzende Beispiele für Lebensläufe im Netz verhelfen einen Eindruck zu bekommen, wie ein hochwertiges Dokument aussehen sollte!

Veraltetes Wissen

Regelungen und Anforderungen an den Lebenslauf verändern sich scheinbar täglich, sodass es manchmal schwer sein kann, die Übersicht nicht zu verlieren. Statt nun aber immer wieder das Wissen aufzufrischen, kann ein Ghostwriter die Arbeit vielmehr übernehmen. Somit kann sichergegangen werden, dass der Lebenslauf den aktuellen Ansprüchen genügt.

Häufige Absagen

Wenn man stetig nur Absagen kassiert, dann mag es vielleicht mit den Bewerbungen zusammenhängen. Um sicher zu sein, dass es nicht an der Bewerbung oder dem Lebenslauf liegt, kann mit professioneller Hilfe nachgeholfen werden.

Fehlende Zeit

Einen guten und professionellen Lebenslauf zu erstellen benötigt Zeit! Vor allem, wenn man bereits Vollzeit arbeitet, allerdings nach einem anderen Beruf Ausschau hält, dann ist die Zeit wahrlich limitiert.

Keine Profession

Das Schreiben ist sicherlich nicht Jedermanns Sache, sodass man diesen Job den Profis übergeben kann. Vor allem, wenn sich für Berufe wie Arzt oder Krankenpfleger beworben wird, hat die Fähigkeit gut zu schreiben, absolut keinen Stellenwert!

Diese Vorteile sprechen für einen Ghostwriter Lebenslauf

Noch nicht davon überzeugt, dass ein Ghostwriter wahrlich dabei helfen kann einen hochwertigen Lebenslauf zu erstellen? Dann haben wir hier noch weitere Gründe!

Professionelle Distanz

Mit einer professionellen Distanz ist es leichter einen sachlichen Lebenslauf zu schreiben. Oftmals erkennen wir nicht, dass bestimmte Informationen nicht wichtig sind, doch sind so emotional involviert, dass wir diese nicht auslassen wollen.

Schwachstellen werden erkannt

Vor allem, wenn wir keine oder nur wenig Erfahrung haben, wenn es um Lebensläufe geht, dann kann es uns erschwert werden, die Schwachstellen zu erkennen. Ein professioneller Ghostwriter hat hierfür das geübte Auge!

Passendes Design

Nicht nur der Inhalt eines Lebenslaufes ist wichtig, sondern auch die Optik. Diese ist Teil des ersten Eindruckes und daher extrem wichtig!

Indirekte Aufwertung

Ein freier und hochwertiger Lebenslauf wertet die ganze Bewerbung auf und lässt zugleich den Bewerber in einem guten Licht stehen. Aus diesem Grund sollte der Lebenslauf auch nicht auf die leichte Schulter genommen werden.

Zeit- und Geldersparnis

Wie bereits erwähnt kann es viel Zeit in Anspruch nehmen, um einen hochwertigen Lebenslauf zu schreiben. Nun denken viele Menschen allerdings, dass es teuer ist einen Lebenslauf zu erstellen, doch die Wahrheit ist, dass es mit viel mehr Koste verbunden ist stetig neue Bewerbungsmaterialien zu kaufen. Einmal in einem guten Lebenslauf investiert und schon hat sich das Problem gelöst!

Title: Für die perfekte Bewerbung - Ghostwriting beim Lebenslauf

Meta:

Irgendwie kassieren Sie nur Absagen, wenn es um Ihre Suche nach einem neuen Job geht? Dann sollten Sie vielleicht Ihren Lebenslauf professionell erstellen!