Open Space im Büro – Das sollten Sie wissen

Open Space Büros oder ins Deutsche als "offene Bürokonzepte" übersetzt, werden vor allem in Großraumbüros immer beliebter. Einst wurden sie mit hohem Geräuschpegel und stressiger Atmosphäre beim Arbeiten in Verbindung gebracht. Doch wer bei der Einrichtung und Ausstattung einiges beachtet, kann von verschiedenen Vorteilen profitieren. In einem offenen Büro ist es möglich, eine team- und abteilungsübergreifende Kommunikation zu pflegen.

Open Space Office - Definition und Vorteile



Der Name lässt bereits erahnen, dass es sich beim Open Space Büro um einen offenen Raum handelt, der keine festen Wände hat. Es kann einzelne Abteilungen oder auch Ruheecken oder andere Bereiche geben. Ein modernes offenes, gut durchdachtes Büro fördert:

Kommunikation

Flexibilität

Teamarbeit

Gemeinschaftssinn

Gegenseitige Unterstützung

Produktivität

Richtig geplant ermöglicht das Open-Space-Büro konzentriertes Arbeiten und einen ungehinderten Informationsfluss. Neue Mitarbeiter können wesentlich schneller eingearbeitet werden und lernen betriebsinterne Prozesse leichter kennen. Offen, transparent und kommunikativ, so lässt sich das Open Office mit wenigen Worten erklären. Jeder Mitarbeiter sollte zum effizienten Arbeiten genügend Platz haben. Das Unternehmen spart durch die geringere benötigte Fläche dennoch Kosten.



Open Space Office - was sind mögliche Nachteile?



Die früheren Großraumbüros hatten eher einen schlechten Ruf und wurden mit wenig Platz, Lärm, Stress, Unruhe und Hektik assoziiert. Allein das Wort löst bei vielen Ablehnung aus. Auch heute sind die Nachteile vorhanden, wenn das Konzept nicht gut durchdacht ist. Dann kann das Großraumbüro eine Callcenter-Atmosphäre ausstrahlen. Die Folge sind oft unzufriedene und unmotivierte Mitarbeiter. Ein modernes Open Space Büro hat jedoch völlig andere Qualitäten vorzuweisen.



Offenes Büro - was sollte bei der Einrichtung beachtet werden?



Damit das effiziente und konzentrierte Arbeiten und ein kreativer Austausch auf großer Fläche gelingt, bedarf es gut durchdachter Konzepte:



Die Fläche des Büros erhält durch mehrere passende Arbeits- und Kommunikationsbereiche, aber auch Rückzugsmöglichkeiten Struktur. Dies fördert die Vielfalt des Raums. Wer konzentriert arbeiten möchte, kann sich in einen etwas abseits gelegenen Bereich mit Einzelplätzen zurückziehen. Andere wiederum ermöglichen es, effektiv in der Gruppe zu arbeiten. Auch Ruhezonen sind sinnvoll, beispielsweise für die Pause, zum Kaffee trinken oder zum Telefonieren. Eine sinnvolle Streckenführung ist essenziell. Für Besucher und Kunden verlaufen sie idealerweise nicht entlang der Arbeitsplätze, um die Konzentration nicht zu beeinträchtigen.



Es gibt im Open Space Office keine festen Wände, die die Räume voneinander trennen. Möglich sind jedoch flexible Trennwände. Auch Möbel und Pflanzen können den Raum aufteilen. Grundsätzlich sollte darauf geachtet werden, dass jeder ausreichend Platz hat, um effizient und konzentriert arbeiten zu können. Die unterschiedlichen Zonen sollten klar zu unterscheiden sein, beispielsweise durch die Farbgebung oder Möbelstücke.



Eine ideale Akustikplanung ist bezüglich der Geräuschwahrnehmung ebenso wichtig, denn ein andauernder Lärmpegel verursacht schnell Stress. Bei der Wahl sind passende Einrichtungsgegenstände, Bodenbeläge und Textilien entscheidend. Es gibt Akustiktrennwände sowie schalldämmende Leuchten und Möbel, wie Schränke und Lounges. Zudem sind Headsets für die Mitarbeiter empfehlenswert.



Die Luftqualität kann in Großraumbüros durch die vielen Mitarbeiter schnell beeinträchtigt werden. Schwindel und Kopfschmerzen sowie mangelnde Konzentrations- und Leistungsfähigkeit sind häufige Folgen. Auch Viren und Bakterien verbreiten sich in Open Space Offices leichter. Bei der Verbesserung der Luftqualität sind neben regelmäßigem Lüften Be- und Entlüftungsanlagen sinnvoll. Luftreinigende Pflanzen leisten ebenfalls gute Dienste.



Die Beleuchtung ist im Open Space Office ein weiterer wichtiger Punkt, denn nicht jeder Mitarbeiter wird am Fenster arbeiten können. Alle Arbeitsplätze müssen optimal beleuchtet sein. Auch dunkle Farben wirken schnell ermüdend und erdrückend. Auffällige Muster gilt es ebenso zu vermeiden.



Ein professioneller Ausstatter wie etwa myworkspace.de hilft bei der optimalen Umsetzung des offenen Büros. Er plant bedarfsgerecht und sorgt dafür, dass die Gestaltung gut durchdacht ist und flexible Arbeitsformen möglich sind. Am Ende entsteht eine Arbeitswelt, in dem sich die Mitarbeiter wohlfühlen.



Fazit

In einem gut durchdachten offenen Büro können eine rege und hilfreiche Kommunikation und ein Ideenaustausch unter den Kollegen stattfinden. Zugleich ist es möglich, die Kreativität und Produktivität zu fördern. Wichtig ist, dass den Mitarbeitern genug Platz zur Verfügung steht und das Büro in unterschiedliche Funktionsbereiche unterteilt wird. Ebenso entscheidend sind eine Geräuscheindämmung, gute Lichtverhältnisse und gelungene Farbauswahl. Professionelle Büroausstatter analysieren genau, was Unternehmen tatsächlich brauchen und setzen die Anforderungen bestmöglich um. Mit der richtigen Planung können die Effizienz, Flexibilität und das Wohlfühlambiente effektiv gesteigert werden.