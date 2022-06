Personaleinsatzplanung leicht gemacht

Ein erfolgreiches Unternehmen braucht heute und in Zukunft qualifizierte Mitarbeiter. Der demografische Wandel, die Rekrutierung von Fachkräften und die Digitalisierung müssen insbesondere kleine und mittlere Unternehmen das Personalmanagement ständig hinterfragen und anpassen. Daher beginnt die Planung des strategischen Personalbedarfs nicht erst dann, wenn es im Unternehmen schon „brennt“. Das engt den Handlungsspielraum ein und erhöht den Erfolgsdruck.

Alles auf einen Blick

In einer technisierten Welt, in der immer mehr online erfolgt, ist es wichtig, dass sich Unternehmen dem anpassen. Zudem schafft eine digitale Personaleinsatzplanung Raum für ganz neue Möglichkeiten. So bietet diese beispielsweise neben einer besseren Zeiterfassung einen deutlich besseren und zusammengefassten Überblick, man hat alles beisammen, kann schnelle Änderungen vornehmen und die Planungen für alle einsichtbar machen.

Strategischer Personalbedarfsplan - Warum?

Die Ziele der Personaleinsatzplanung sind klar. Unternehmen brauchen immer wieder qualifizierte Mitarbeiter. Dies erfordert gut durchdachte Personalplanung, die sich grob gesagt in 2 Bereiche, und zwar die qualitative und die quantitative Personalplanung einteilen lässt.

Die quantitative Personalplanung bestimmt, wie viele Mitarbeiter Sie in Zukunft benötigen werden. Ein qualitativer Personalplan beschreibt die Fähigkeiten, Erfahrungen und Qualifikationen, über die ein Mitarbeiter verfügen sollte. Abweichungen können identifiziert werden, indem die aktuelle Situation mit den Fähigkeiten verglichen wird, die möglicherweise in der Zukunft benötigt werden. Darauf können Sie gezielt reagieren.

Darüber hinaus ist eine langfristige Planung verantwortlich, um die Mitarbeitersicherheit zu erhöhen. So wird die Zufriedenheit dieser gesteigert und beispielsweise Fehlzeiten reduziert.

Gutes Personalmanagement

Im Folgenden 5 Schritte, die Ihnen dabei helfen sollen, die Personaleinsatzplanung zu optimieren.

1. Machen Sie eine Strategie

Was genau soll das Unternehmen erzielen? Welche Entwicklung muss ich beachten? Wie wollen Sie Ihr Ziel erreichen? Was sind die Anforderungen an Mitarbeiter?

Erstellen Sie eine Unternehmensstrategie, indem Sie die oben gestellten Fragen beantworten.

2. Bereitstellung einer Personalübersicht

Weisen Sie Mitarbeiter unterschiedlichen Stellengruppen zu, je nach Stellenprofil des Mitarbeiters. Betrachten Sie als Nächstes die Anzahl und Fähigkeiten der Mitarbeiter in der Gruppe. B. Mit Hilfe des Kompetenztableaus.

3. Stellen Sie den zukünftigen Personalbedarf fest

Bestimmen Sie die Anzahl der Mitarbeiter mit den Fähigkeiten, die Sie in Zukunft benötigen werden. Bewerten Sie diese Wichtigkeit basierend auf Jobgruppen. Nach drei Jahren müssen sich weitere Mitarbeiter der Gruppe qualifizieren.

4. Ermitteln Sie den Handlungsbedarf

Durch die Überlagerung von Ist- und Soll-Zustand sehen Sie den aktuellen Status des Mitarbeiters und den Handlungsbedarf. Denken Sie daran, die Altersstruktur zu berücksichtigen, um die natürlichen Veränderungen in der Belegschaft zu berücksichtigen.

5. Maßnahmen

Legen Sie anhand der Befragungsergebnisse fest, ob kurzfristige, mittelfristige oder langfristige Personalmaßnahmen erforderlich sind. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um dies zu tun, und holen Sie es nach Bedarf Arbeitskräfte. Ziel ist es, dass Ihre Tätigkeit letztendlich die Herausforderungen des Betriebes/Unternehmens löst.

Seien Sie Flexibel

Flexibilität spielt bei der Personalplanung eine wichtige Rolle. So können Sie schnellstmöglich auf kleine, aber auch große Anforderungen reagieren. Daher wird empfohlen, statische Planung zu vermeiden und stattdessen offen für Veränderungen zu sein.

Nehmen Sie die Meinung Ihrer Mitarbeiter ernst

Kommunikation ist einer der wichtigsten Faktoren bei der Personalplanung. Unterhalten Sie sich regelmäßig mit Ihren Mitarbeitern, fragen Sie nach ihren Wünschen und lassen Sie diese bei der Planung nicht außen vor. Das erleichtert die Umsetzung und Organisation. Gleichzeitig steigern wir die Mitarbeiterzufriedenheit und -motivation, indem wir zeigen, dass wir die Meinung unserer Mitarbeiter respektieren.

Fazit

Der Stellenplan befasst sich mit der richtigen Vermittlung qualifizierter Mitarbeiter. Es ist einer der wichtigsten und größten Bestandteile des Personalmanagements. Unternehmen müssen flexibel auf sich ändernde Anforderungen wie steigende Nachfrage und wechselnde Kundenfrequenz reagieren können. Bei der Personalplanung können Sie außerdem nach Qualifikation, Anzahl der Mitarbeiter sowie Zeitpunkt und Ort der Einsatzplanung unterscheiden.