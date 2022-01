Reisen und arbeiten? So klappt es!

Viele Menschen träumen davon eines Tages die Welt zu bereisen, sie sparen, doch haben schließlich nur 2 Wochen Zeit im Jahr. Schnell erscheint es so, als würde dieser Traum immer ein Traum bleiben, doch wie wäre es zu reisen und gleichzeitig zu arbeiten? Hört sich zu schön an, um wahr zu sein? Das ist es aber! Hier möchten wir näher auf dieses Thema eingehen.

Reisen und gleichzeitig arbeiten - Ist das überhaupt möglich?

Absolut! Natürlich kommt es ganz auf den Beruf an, doch glücklicherweise gibt es mittlerweile zahlreiche Jobs, die auch online durchgeführt werden können. Statt im Büro zu sitzen, können Sie so von einer Strandbar aus arbeiten oder in einem schönen Café in Paris sitzen. Wenn Ihr Beruf allerdings eher physisch ist, dann kann es dazu kommen, dass dieser nicht über das Internet durchgeführt werden kann. Wenn dies der Fall ist, sollten Sie sich überlegen, ob es eine Option wäre, den Beruf zu wechseln. Vor allem seit der Pandemie scheint es so, als gäbe es noch mehr Möglichkeiten von Zuhause aus oder auch weltweit zu arbeiten. Meetings erfolgen über Zoom, die Kommunikation über Slack und die Dokumente werden über Google Drive geteilt - wieso also im grauen Deutschland sitzen, wenn es doch so viele andere Orte zu entdecken gibt?

Das sind die besten Tipps und Tricks, wenn Sie reisen und gleichzeitig arbeiten möchten:

Nun haben Sie Lust selber einmal auf reisen zu arbeiten und fragen sich, wie Sie das am besten umsetzen können? Dann sind Sie hier genau richtig!

Finden Sie einen online Job

Wenn Sie noch keinen Job haben, dann sollten Sie nun Ausschau nach einer passenden Möglichkeit halten. Vor allem das Trading ist besonders beliebt, da Sie hierbei nur Startkapital benötigen, sowie einen Broker und einen Laptop oder ein Smartphone. Falls Sie noch nach einem Broker suchen, dann empfehlen wir Ihnen diese Gratisbroker Übersicht und Test, sodass Sie ganz einfach die passende Option für sich finden können!

Fragen Sie Ihren Arbeitgeber, ob Remote Arbeit eine Option wäre

Falls Sie bereits einen Job haben, dann lohnt es sich Ihren Arbeitgeber zu fragen, ob Remote Arbeit eine Option wäre. Hierbei müssen Sie allerdings klar und deutlich sagen, dass Sie planen zu reisen und nicht nur auf der Suche nach einer Home Office Position sind. Sollte Ihr Arbeitgeber damit einverstanden sein, dann ist dies sicherlich die einfachste Methode.

Erkundigen sich über die Internetverbindung

Das Internet stellt eine wichtige Rolle dar, wenn es um das Reisen und Arbeiten geht, denn leider ist das Internet in manchen Ländern oder Regionen eher mangelhaft. Wenn Sie zum Beispiel planen auf einer Insel in den Philippinen zu arbeiten, dann müssen wir Sie leider enttäuschen - das wird nicht klappen. Erkundigen Sie sich daher früh genug, wie es mit dem Internet steht, noch bevor Sie den Flug buchen.

Erstellen Sie einen Plan

Mit einem Plan ist es einfacher den ersten Schritt richtig Reisen und Arbeit zu gehen, sodass wir Ihnen empfehlen diesen aufzustellen. Schreiben Sie auf, welche Punkte Sie alles erledigen müssen, wie unter anderem die Reisekrankenversicherung anzumelden. Auch vor Ort sollten Sie immer einen Plan haben, wann geht der Flieger, wie lange habe ich meine Unterkunft gebucht, etc.

Haben Sie Disziplin

Ohne Disziplin geht bedauerlicherweise nichts! Sie werden mit Sicherheit andere Menschen kennenlernen und wahrscheinlich sind diese Personen im Urlaub. Demnach kann es passieren, dass Sie zu Ausflügen oder auch Partys eingeladen werden. Doch hier kommt die Disziplin ins Spiel. Es kann schwer sein “Nein” zu sagen, wenn Sie zu tollen Trips eingeladen werden, doch dürfen Sie nicht vergessen, dass Sie nicht nur im Urlaub sind, sondern auch noch arbeiten müssen.