Trend Coworking Spaces: Entwickelt sich ein neues Arbeitsmodell?

Das traditionelle Büro ist seit der Digitalisierung nicht mehr das Nonplusultra. Neben dem Home-Office werden zunehmend auch Coworking Spaces interessant. Zwar sind diese erst vor einigen Jahren in internationalen Metropolen wie New York oder London aufgekommen, doch inzwischen findet man sie sogar in deutschen Kleinstädten. Coworking liegt eindeutig im Trend. Woher kommt das und wie wird sich die Branche in Zukunft entwickeln?

Was ist ein Coworking Space?

Coworking Spaces sind Großraumbüros, deren Arbeitsplätze von jedem buchbar sind. Das geht in monatlichen Abos oder in Form von einzelnen Tages- oder Wochenkarten. Die Anbieter stellen die nötige Infrastruktur zur Verfügung, darunter schnelles Internet, Schreibtische und Stühle. Fast immer kommen Extras wie Erholungsräume hinzu. Viele Coworking Spaces zeichnen sich außerdem durch exklusive und stimmungsvolle Inneneinrichtungen aus. Das kann etwa eine gemütliche Lounge-Atmosphäre, ein minimalistisches Büroflair oder der lebhafte Industrial-Style sein.

Die Geburt der Coworking Spaces

Der Coworking Space stellt eine moderne Möglichkeit dar, um seine Arbeit zu verrichten. Ursprünglich richteten sich diese neuen Großraumbüros vor allem an Freiberufler, Freelancer, Kleinunternehmer und digitale Nomaden. Da diese Berufstätigen keinen Arbeitgeber haben und deshalb selbst für ihren Arbeitsplatz sorgen müssen, fanden sich einige innovative Vordenker schnell in ersten Coworking Spaces zusammen. Inzwischen hat sich die Zielgruppe deutlich vergrößert. So gibt es immer mehr Start-ups und namhafte Unternehmen unter den Kunden. Vordenkende Unternehmen wie Google errichteten sogar eigene Coworking Spaces.

Häufig liegen Coworking Spaces in bester Lage, zum Beispiel mitten in der Innenstadt. Durch eine exzellente Verkehrsanbindung sind die Arbeitsplätze gut erreichbar. Es gibt häufig eine große Auswahl an Einzel-, Doppel- und Gruppenarbeitsplätzen sowie Meeting- und Konferenzräume. Abgerundet werden die Angebote durch Lounges, Küchen und Bäder. Wer hier arbeitet, genießt flexible Arbeitszeiten, denn meist sind die Räume rund um die Uhr geöffnet.

Vorteile des Coworking Spaces

Der größte Vorteil des Coworkings liegt darin, dass es Austausch und Kreativität fördert. Durch das Miteinander mit anderen bildet sich schnell eine unterstützende Arbeitsatmosphäre. Manche Unternehmen wählen zudem Coworking Spaces bei freien Anbietern, weil dies für sie günstiger sein kann, als eigene Büros anzumieten. Das zahlt sich vor allem für Start-ups aus, die flexibel bleiben möchten. Pendler können ebenfalls entlastet werden, indem Arbeitgeber Coworking-Arbeitsplätze in Wohnortnähe für sie buchen.

Solo-Selbstständige und Freiberufler müssen nicht mehr allein im Home-Office sitzen, sondern können im Coworking Space der Einsamkeit bei der Arbeit entgegenwirken. Sie profitieren von modernen Arbeitsbedingungen, die zu Hause nicht immer realisierbar sind. Dazu gehören Platz zum Arbeiten sowie ergonomische Arbeitsplätze. Außerdem gibt es weniger Ablenkungen im Coworking Space, weil Arbeit und Privatleben sich leichter trennen lassen. Das lässt mehr Konzentration auf die Arbeit zu. Nicht zuletzt erleichtern die modernen Büros das Einhalten fester Arbeitszeiten.

Gibt es auch Nachteile?

Coworking Spaces sind noch nicht perfekt. So sind sie nicht für jeden geeignet. Wer bisher im Home-Office arbeitet und einen eigenen Raum dafür besitzt, könnte als Coworker deutlich höhere Arbeitsausgaben in Kauf nehmen müssen. Manche Anbieter sind zudem sehr teuer, weil sie für besondere Extras wie die Nutzung einer Kaffeemaschine Zusatzkosten berechnen. Bevor man einen Arbeitsplatz in einem Coworking Space bucht, sollte man sich das Angebot also genau ansehen.

Fazit: Coworking boomt

Bisher gibt es allein in Düsseldorf acht Coworking Spaces. Dass es sich um eine wachsende Branche handelt, lässt sich daran erkennen, dass immer mehr Anbieter auf dem Markt auftauchen. Zum Teil gibt es sie sogar schon in ländlichen Gebieten, in die Städter gern auswandern. Es ist davon auszugehen, dass in Zukunft auch Restaurants und Hotels in die Branche einsteigen und wenig frequentierte Zeiten ausnutzen, um ihre Geschäftsbereiche weiter zu monetarisieren. Die Entwicklung bleibt spannend, denn es ist mit weiteren Innovationen in diesem Bereich zu rechnen.