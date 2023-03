Wann steht Arbeitnehmern eine Abfindung zu?

Eine Abfindung stellt einen finanziellen Ausgleich dar, die Arbeitnehmer von ihrem Arbeitgeber erhalten, wenn das Beschäftigungsverhältnis aufgelöst wird. Dies kann aufgrund verschiedener Gründe wie zum Beispiel bei betriebsbedingten Kündigungen, außerordentlichen Kündigungen aufgrund von Verfehlungen des Arbeitnehmers oder auch im Rahmen einer freiwilligen Aufhebungsvereinbarung erfolgen. Es ist jedoch zu beachten, dass eine Abfindung nicht automatisch gezahlt wird. Normalerweise muss der Arbeitnehmer eine Kündigungsschutzklage einreichen, um das Arbeitsverhältnis aufrechtzuerhalten, was häufig in einer Abfindung resultiert.

Wichtigster erster Schritt: Die Einhaltung der Klagefrist Zu beachten ist hierbei die Klagefrist, die in der Regel drei Wochen ab Zustellung der Kündigung beträgt. Es ist daher von höchster Wichtigkeit, dass die Klage innerhalb dieser Frist beim zuständigen Arbeitsgericht eingereicht wird, um das Klagerecht nicht zu verlieren. In Zweifelsfällen bezüglich der Fristen kann eine Beratung bei einem Anwalt für Arbeitsrecht in Anspruch genommen werden.

Wie läuft ein Kündigungsschutzprozess üblicherweise ab?

Zunächst muss die Klage beim Arbeitsgericht fristgerecht eingereicht werden. Zunächst findet eine Güteverhandlung ab, in der Arbeitnehmer und Arbeitgeber eine gütliche Einigung erzielen können. Daraus kann ein Vergleich hervorgehen, mit dem beide Seiten einverstanden sind. Geschieht dies nicht, kommt es zu einer mündlichen Verhandlung. Nach Anberaumung eines Termins für die mündliche Verhandlung, haben beide Parteien die Möglichkeit, ihre Positionen darzulegen. Es obliegt dem Gericht nach der Verhandlung zu entscheiden, ob die Kündigung rechtmäßig war. Entscheidet das Gericht für den Arbeitnehmer, kann dieser die Wiederherstellung des Arbeitsverhältnisses oder eine Abfindung verlangen. Aufgrund des sehr wahrscheinlich zerrütteten Vertrauensverhältnisses zwischen den Parteien entscheidet sich der Arbeitnehmer meist für eine Abfindung. Bei einer Entscheidung zugunsten des Arbeitgebers, ist die Kündigung rechtens und der Arbeitsvertrag wird dementsprechend aufgekündigt.

Welche Abfindungshöhe steht dem Arbeitnehmer zu?

Die Höhe der Abfindung hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu zählen die berufliche Qualifikation, die Dauer des Beschäftigungsverhältnisses, die Höhe des Gehalts, aber auch das Verhandlungsgeschick von Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Je größer die Zweifel, ob überhaupt eine rechtmäßige Kündigung vorliegt, desto besser die Ausgangsposition des Arbeitnehmers und desto größer die Chancen auf eine hohe Abfindung. In solchen Fällen lohnt sich für den Arbeitgeber eine hohe Abfindung, da bei langen Prozessen ein hohes finanzielles Risiko entsteht. Dennoch sind erste Abschätzungen bezüglich der Abfindungshöhe möglich. Der Online-Rechner der Kanzlei VON RUEDEN ermittelt eine Übersicht über die erwartbare Abfindung. Zu beachten ist hierbei jedoch, dass die Regelabfindung lediglich eine Mindestgrenze darstellt, welche sich auf ein halbes Bruttogehalt pro Beschäftigungsjahr beläuft. Eine höhere Abfindung kann bei einem erfolgreichen Prozess erzielt werden.

Welche Kosten können bei einem Prozess entstehen?

Neben den Gerichtskosten kommen bei einer Kündigungsschutzklage auch Anwaltskosten auf den Arbeitnehmer zu, welche sehr unterschiedlich ausfallen können und von mehreren Faktoren abhängen. Es empfiehlt sich daher, vorher eine Einschätzung der Erfolgsaussichten des Gerichtsverfahrens sowie der zu erwartenden Kosten durch einen Anwalt einzuholen. Als Richtwert kann der Streitwert dienen, der sich meist aus drei Bruttomonatsgehältern zusammensetzt. Der Prozess kann aber auch über mehrere Instanzen gehen, wenn eine oder beide Parteien nicht zufrieden sind. Je länger der Prozess andauert, desto höher die Kosten.