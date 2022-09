Warum ein Ausbilderschein wichtig ist

Sonderveröffentlichung

Überall dort, wo Berufe ausgeübt werden, gibt es in der Regel auch einen Bedarf an neuen Fachkräften. Dann kommen Ausbilder ins Spiel, die dafür sorgen, dass Leute gut ausgebildet an den Start gehen. Egal, um welche Branche es sich handelt: Als Ausbilder genießt man einen spannenden Arbeitsalltag mit vielen neuen Herausforderungen und zwischenmenschlichen Kontakten. Dabei muss man in der Lage sein, sich in die Auszubildenden hineinzuversetzen und sie zum großen Ziel zu führen: dem Bestehen der Abschlussprüfung! Was die Tätigkeit als Ausbilder so spannend macht und weshalb man dafür einen Ausbilderschein benötigt, erfahrt ihr hier.

von Aschendorff Medien