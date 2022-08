Was macht ein gutes Team aus?

Teamfähigkeit ist in vielen Bereichen ein wesentlicher Aspekt, sei es für das Zusammenleben in der Familie oder für die Erfüllung der Aufgaben am Arbeitsplatz. Auch in Schule und Studium, im Sport und im Freundeskreis geht es ohne Teamfähigkeit nicht. Doch an welchen Aspekten und Kriterien lässt sich ein gutes Team messen? Was kann man tun, wenn die Zusammenarbeit überhaupt nicht funktioniert? Wichtig ist, dass alle Beteiligten das gleiche Ziel verfolgen. Lässt sich eine Person überhaupt nicht auf die Integration in das Team ein, kann ein offenes Gespräch hilfreich sein. Nur in seltenen Fällen ist eine Neuaufstellung des Teams erforderlich.

von Aschendorff Medien