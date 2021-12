Dieses heißt es durch Förderer zu erhalten oder vorerst selbst zusammenzutragen. Einige Banken bieten zwar Existenzgründern die Möglichkeit eines Darlehens, doch auch das muss zurückgezahlt werden. Einfacher wäre es doch, wenn einer dem anderen hilft. Sei es nur in, wenn Maschinen verliehen werden und sich Firmengründer ausprobieren können. Mit der Zeit wächst daraus ein Netzwerk, auf das sicher keiner verzichten möchte!

Mit vereinten Kräften zum Erfolg!

Ein neues Unternehmen zu gründen kann einige Vorteile mit sich bringen. Am besten ist es sich mit erfahrenen Unternehmern austauschen zu können. Manche bieten auch die Möglichkeit an, ihre Maschinen an Start-ups zu verleihen und den neuen Mitstreitern diese genau zu erklären. So gibt es in Münster eine Tischlerei, die genau dies unterstützt! Denn neue Firmen können auch im Handwerk gegründet werden. Hier sind neue Ideen immer willkommen und wenn der angebliche Konkurrent zum Freund wird, lässt es sich besser in den Markt einsteigen. Das miteinander ist gerne gesehen! Viele Unternehmen können nicht das gesamte Angebot für den Kunden abdecken und so kann es entscheidend sein, stets auf ein befreundetes Unternehmen zurückgreifen zu können.

Gemeinsamkeiten lassen sich teilen!

Einige Unternehmen, die sich zusammenschließen, gründen auch ein gemeinsames sportliches Team. Dies kann entweder im Bereich des Fußballs liegen oder im Laufsport. Hauptsache am Ende trainieren alle gemeinsam Ausdauer und Fitness. Dieses Gemeinschaftsgefühl braucht nicht in einem einzelnen Unternehmen zu bleiben. Denn vor allem im Sport lassen sich tolle Kontakte knüpfen und auch über privates reden. Neue Firmengründer können davon nur profitieren und sollten sich umschauen, welche Firmen als Partner infrage kommen. Manchmal ist es auch nur eine gemeinsame Sporthalle, die angemietet wird, damit jede Firma ihren Firmensport nachgehen kann. Das senkt die Kosten für jede beteiligte Firma. So lässt es sich gleich in mehreren Bereichen voneinander profitieren. Manchmal entstehen dabei auch neue Ideen, die gemeinsam umgesetzt werden können.

Fazit

