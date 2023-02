Kredite vergleichen: Sind Ratenkredite auch teurer geworden?

Eine hohe Inflation versetzt viele Personen in eine schwere finanzielle Situation. Passt sich das Gehalt nicht an gestiegene Ausgaben, kommt es oft zu Engpässen. Gerade bei Neuanschaffungen oder anderen wichtige Ausgaben nutzen deshalb viele Personen einen Ratenkredit. Doch mit dem Ende der Niedrigzinsphase sind die Zinsen gestiegen und nicht mehr so stabil, wie sie es früher lange waren. Wer jetzt einen Kredit aufnehmen möchte, sollte deshalb Vergleichsangebote nutzen, um günstige Konditionen zu erhalten.

Anstieg der Leitzinsen

Während sich Sparer darüber freuen können, zum ersten Mal seit langer Zeit wieder eine signifikante Menge an Zinsen auf ihr Erspartes zu erhalten, müssen Kreditnehmer in Zukunft mit höheren Kosten rechnen. Nachdem der Leitzins in der Vergangenheit lange Zeit bei 0 Prozent gelegen hatte, ist er innerhalb eines Jahres auf 2,5 Prozent angestiegen. Ziel der Anpassung ist es, die Inflation wieder in einen gewünschten Bereich zu lenken. Das hat aber auch Konsequenzen für Personen, die einen Kredit aufnehmen möchten.

Denn ein steigernder Leitzins bedeutet für die Banken, dass sie bei der EZB schlechtere Refinanzierungsbedingungen vorfinden. Diese Änderung geben sie direkt an ihre Kunden weiter, weshalb es zu höheren Zinsen bei Ratenkrediten kommt. Nicht jede Bank hat aber die gleichen Konditionen. Stattdessen erstellt jede Bank ihr eigenes Angebot. Wer auf der Suche nach einem Kredit ist, sollte deshalb die Kredite vergleichen. Auf diese Weise kann man ohne großen Aufwand einen möglichst günstigen Kredit finden, welcher gut zu den eigenen Bedürfnissen passt.

Unterschiede bei verschiedenen Berufsgruppen

Es gibt viele Faktoren, welche die Konditionen und dabei insbesondere die Zinshöhe bei einem Ratenkredit beeinflussen. Dazu gehört zum Beispiel die berufliche Situation des Kreditnehmers. Diese ist für Banken sogar so wichtig, dass sie bei manchen Personen dafür sorgen kann, dass sie gar keinen Kredit angeboten bekommen. Klare Vorteile haben Beamte. Sie haben keine Probleme damit, einen Kredit bewilligt zu bekommen. Grund dafür ist, dass sie einen sehr sicheren Arbeitsplatz haben und in den meisten Fällen ein gutes Einkommen beziehen.

Das führt auch dazu, dass ein Beamtenkredit oder ein Beamtendarlehen deutlich günstigere Konditionen aufweist. Auf der anderen Seite befinden sich Selbstständige, die es schwer haben, einen Kredit zu erhalten. Sie haben zum einen kein sicheres Einkommen und zum anderen oft schwankende Einnahmen. Diese Unsicherheit sorgt dafür, dass sie von Banken oft nur unter bestimmten Bedingungen einen Kredit erhalten. Auch dann müssen sie aber mit höheren Zinsen rechnen.

Viele Faktoren beeinflussen die Zinshöhe

Auch wenn viele Kreditanbieter nicht viel Spielraum für Verhandlungen über die Zinshöhe haben, so haben Kreditnehmer dennoch Möglichkeiten, um die Gesamtkosten bei einer Kreditaufnahme positiv für sich zu beeinflussen. Das kann insbesondere für Selbstständige wichtig sein. Je nachdem, wofür man seinen Kredit benötigt, kann es zum Beispiel sinnvoll sein, einen zweckgebundenen Kredit zu beantragen. Bei einem Autokauf hätte die Bank das Auto dann als Sicherheit, wodurch man als Kreditnehmer von günstigeren Zinsen profitieren kann.

Da auch der Schufa-Score ein wichtiger Faktor ist, lohnt es sich, eine Selbstauskunft einzuholen und diese auf Fehler zu überprüfen. Werden falsche oder fehlerhafte Einträge gelöscht, kann sich dies schnell positiv auf den Score und damit die Kreditkonditionen auswirken.