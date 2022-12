Kühlschrank kaufen - So findet man das passende Modell

Kühlschränke werden immer moderner, erhalten neue Funktionen und sparen im Vergleich zu alten Geräten einiges an Strom. Grund genug, sich mit einer Neuanschaffung zu beschäftigen. Doch beim Kauf eines Kühlschranks ist es besonders wichtig, dass Sie sich im Vorfeld damit beschäftigen, welches Modell für Ihre speziellen Bedürfnisse geeignet ist. Wir erklären Ihnen im Folgenden, welche Kriterien dabei besonders zu beachten sind und wie Sie einen passenden Kühlschrank finden.

Die Größe muss zum Haushalt passen

Wenn Sie über den Kauf eines Kühlschranks nachdenken, dann ist die Größe ein essentieller Faktor. Er sollte den individuellen Mengenbedarf erfüllen. Im Allgemeinen geht man davon aus, dass für einen Ein- oder Zweipersonenhaushalt 100 bis 150 Liter Nutzinhalt ausreichen. Wenn noch mehr Personen im Haushalt leben, dann kalkulieren Sie mit mindestens 50 Liter pro Person. Dann kann jeder das verstauen, was er braucht, ohne dass Kühlschrank und Gefrierschrank überfüllt sind.

Andererseits hängt der Stromverbrauch des Geräts von seiner Größe ab, ebenso wie von der eingestellten Temperatur. Daher gilt es den Umfang präzise einzuschätzen. Außerdem sollten Sie bedenken, dass jede Vergrößerung des Volumens um 100 Liter auch einen 20-prozentigen Anstieg des Energieverbrauchs zur Folge hat. Überlegen Sie daher bei der Auswahl eines geeigneten Kühlschranks für Ihren Haushalt vorher genau, wie viel Stauraum Sie benötigen.

Vor- und Nachteile einzelner Gerätetypen

Es gibt verschiedene Arten von Kühlschränken, aus denen Sie sich Ihr ideales Modell heraussuchen können. Für einen Preisvergleich der einzelnen Modelle finden Sie hier mehr Informationen. Vergleichen Sie passende Kühlschränke direkt miteinander und finden Sie das günstigste Angebot.

Kühl- und Gefrierkombinationen

Kühl- und Gefrierkombinationen sind eine hervorragende Lösung für Haushalte, die sowohl gekühlte als auch gefrorene Produkte an einem Ort aufbewahren möchten. Diese Geräte verfügen in der Regel über zwei vertikal angeordnete Fächer und optimal für Haushalte mit begrenztem Platzangebot. Außerdem sind sie oft wirtschaftlicher als der Kauf von zwei separaten Geräten, wenn man die Kosten für die Energieeinsparung berücksichtigt.

Die meisten Geräte verfügen über eine No-Frost-Technologie, die das manuelle Abtauen überflüssig macht und dafür sorgt, dass die Lebensmittel länger frisch bleiben. Außerdem verfügen diese Modelle in der Regel nur über einen Kühlkreislauf. Einige bieten zudem zwei Regelkreise, sodass Sie den Kühlteil abschalten können, während der Gefrierteil bei längerer Abwesenheit, wie Urlaub, weiterhin in Betrieb bleibt. Mit all ihren Vorteilen sind Kühl- und Gefrierkombinationen eine gute Wahl für alle, die nach einer effizienten und kostengünstigen Möglichkeit suchen, ihre Lebensmittel zu lagern.

Foto: muensterschezeitung.de

Kühlschränke ohne und mit Gefrierfach

Wenn Sie keine Lebensmittel einfrieren möchten, dann lohnen sich Kühlschränke ohne Gefrierfach. Gleichzeitig steht Ihnen entweder ein Fach mehr für die Lagerung von Lebensmitteln zur Verfügung oder das Gerät ist kleiner, was Strom spart. Wenn Sie Lebensmittel einfrieren möchten, dann sollten Sie darauf achten, dass das Gefrierfach mindestens vier Sterne hat.

So können Sie sicherstellen, dass Ihre Lebensmittel lange gefroren und haltbar bleiben. Da das Gefrierfach die ganze Zeit läuft, muss es nicht ein- und ausgeschaltet werden, was sich positiv auf die Energiebilanz auswirkt. Außerdem verfügen diese Kühlschränke oft über ein duales Kühlsystem, das die Luftzirkulation zwischen den verschiedenen Fächern reguliert und die Kühlleistung optimiert.

Mehrzonen-Kühlschränke

Multizonen-Kühlschränke sind eine ausgezeichnete Wahl für Haushalte, um große Mengen an unterschiedlichen Lebensmitteln zu lagern. Im Gegensatz zu normalen Kühlschränken bieten Multizonen-Geräte Fächer mit separat einstellbaren Temperaturen und Luftfeuchtigkeitswerten. So kann der Benutzer den Kühlschrank individuell anpassen, damit alle Lebensmittel möglichst lange bleiben. Die Kühlzone, die normalerweise zwischen 3 °C und 10 °C eingestellt wird, entspricht dem Innenraum eines herkömmlichen Kühlschranks.

Darüber hinaus können Multizonen-Kühlschränke über Kühlfächer mit Temperaturen zwischen 0 °C und 3 °C verfügen. Diese Bereiche sind besonders nützlich für die Lagerung von verderblichen Waren wie Meeresfrüchten, Fleisch oder Wurstwaren. Diese Lebensmittel benötigen kältere Bedingungen oder eine niedrige Luftfeuchtigkeit, um sich gut zu halten. Außerdem kann die Aufbewahrung von Obst und Gemüse in einem Fach mit hoher Luftfeuchtigkeit ihre Haltbarkeit erheblich verlängern. Mehrzonenkühlschränke sind vielseitige Geräte, die dem Benutzer mehr Kontrolle über die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in seinem Kühlschrank bieten.

Woran Sie energiesparende Geräte erkennen

Um energiesparende Geräte zu erkennen, achten Sie auf das EU-Energielabel. Es enthält in der Regel einen QR-Code, der Zugang zur europäischen Datenbank EPREL verschafft, wo zusätzliche Produktinformationen zu finden sind. Das Etikett enthält auch Symbole, die weitere Verbrauchswerte liefern und einen Vergleich zwischen verschiedenen Geräten ermöglichen. Übrigens fallen effiziente Kühl- und Gefriergeräte auf dem überarbeiteten EU-Energieetikett in die Klassen C und D, die nicht mehr mit Pluszeichen für eine erhöhte Effizienz gekennzeichnet sind.

Moderne Geräte sind so konzipiert, dass sie nur so viel Strom verbrauchen, wie für ihren Betrieb notwendig ist. Diese Produkte sind oft mit speziellen Symbolen wie 'Energy Star' oder 'A++' auf der Verpackung gekennzeichnet und verfügen über zusätzliche Funktionen, die den Stromverbrauch senken, wie zum Beispiel eine automatische Temperaturregelung oder ein Standby-Modus.

Warum sollte ich mir einen neuen Kühlschrank zulegen?

Wenn Sie den Kauf eines neuen Kühlschranks in Erwägung ziehen, gibt es mehrere Gründe dafür: Solange Ihr aktueller Kühlschrank noch seinen Dienst erfüllt, ist eine Neuanschaffung natürlich nicht zwingend erforderlich. Doch moderne Kühlschränke bieten eine Reihe von Funktionen, die den Komfort und die Effizienz verbessern. Die heutigen Kühlschränke verbrauchen viel weniger Energie als ältere Modelle. Das bedeutet, dass Sie durch den Umstieg auf einen neuen Kühlschrank Geld bei Ihrer Stromrechnung sparen und gleichzeitig die Umwelt entlasten.

Außerdem verfügen moderne Kühlschränke über hilfreiche Funktionen wie automatische Abtauung und einstellbare Temperaturzonen für Lebensmittel, die unterschiedliche Kühltemperaturen benötigen. Dies trägt dazu bei, dass Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben und optimal gelagert werden. Viele innovative Kühlschränke sind sogar mit intelligenter Technologie wie Wi-Fi-Konnektivität ausgestattet. Darüber können noch mehr individuelle Einstellungen vorgenommen werden.

Manche Modelle sind sogar mit Touchscreen-Displays ausgestattet, so dass Sie schnell und einfach den Inhalt einsehen können. Dazu muss der Kühlschrank gar nicht erst geöffnet werden.