Ein modischer Nobody macht Karriere

Aufstieg in die erste Liga

Lange hatten wir den Eindruck, dass es in der Mode nichts Neues mehr gibt, weil ja alles schon einmal da war. Welch ein Irrtum! Plötzlich mischen nie da gewesene Styles die Modeszene mit völlig neuen Akzenten auf.

So lange ist es noch gar nicht her, dass Karl Lagerfeld seine vernichtende Meinung über Menschen in Jogginghosen äußerte. „Wer eine Jogginghose trägt,“ sagte er, „hat die Kontrolle über sein Leben verloren.“ Was würde er wohl sagen, wenn ihn jemand im Himmel verraten würde, dass es diese Hosen auf Erden mittlerweile sogar mit seinem Markenzeichen gibt?

Unter der Marke „Karl“ heißen sie zwar „Sporthosen“, aber ihre Form und ihr Style entsprechen dem, was wir unter dem Begriff „Jogginghose“ kennen. Und diese Hosen sind so beliebt wie noch nie. Man trägt sie keineswegs nur zu Hause oder beim Sport, sondern durchaus auch beim Stadtbummel oder beim Treffen mit Freundinnen und Freunden. Im Sport bildet die Jogginghose zusammen mit dem Hoodie ja schon lange ein Dream-Team, aber auf einmal ist sie sogar in Kombination mit einem modischen Blazer gesellschaftsfähig.

Trendige Outfits im Jogging-Style

Dass modische Kombinationen mit hippen Joggpants klasse aussehen, zeigen aktuelle Styling-Ideen. Dazu passen natürlich Sneakers, die ja schon seit einiger Zeit voll im Trend liegen. Neuerdings kommen die topaktuellen Chunky Boots dazu, die aussehen, als wären sie dafür gemacht. Aber auch mit High Heels sieht ein Outfit mit Jogginghose super aus.

Bleibt noch die eigentliche Auswahl, nämlich die der richtigen Jogginghose. Und auch hier fällt die Wahl nicht leicht, denn im Online-Shop von TINT gibt es ein großes Angebot an Jogginghosen in bester Markenqualität von Adidas, Nike, Polo Ralph Lauren und weiteren Labels, die bei Fans von stylisher Streetwear hoch im Kurs stehen.

Kreatives Potenzial erwacht

Mit Jogginghosen in vielen verschiedenen Ausführungen können trendige Looks entstehen: oversized oder figurbetont, für Sie oder Ihn, in dezenten Farben oder in gewagten Tönen, die bewusst laute Akzente setzen. Mit ihnen kommt bestimmt viel neuer Schwung in die etwas müde gewordene Modeszene. Und man hat endlich wieder mal einen guten Grund, auf Shopping-Tour zu gehen, um sich nach passenden Accessoires für das neue Outfit umzusehen. Das ist besser, als ohne Plan loszulaufen und seinen Kaufimpulsen freien Lauf zu lassen. Denn im Kleiderschrank hängen und liegen schon genug Sachen herum, die man irgendwann mal gekauft hat, ohne tatsächlich eine Verwendung für sie zu haben.

Den eigenen Stil finden

Wie es aussieht, ist ein neuer Look wie dieser sogar eine gute Strategie, mit der man unnötige Impulskäufe vermeiden kann. Denn mit einem klaren Style vor seinem inneren Auge verliert man beim Shoppen das Interesse für alles, was nicht dazu passt. Das kommt dem Geldbeutel und dem Look des neuen Outfits zugute, das auf diese Weise ein stimmiges Gesamtbild erhält.