Luxusuhr auf dem Gebrauchtmarkt kaufen – was ist zu beachten?

Luxusuhren besitzen einen hohen Wert und sind deshalb eine beliebte Geldanlage – besonders bei günstig erworbenen, gebrauchten Modellen kann man also profitieren. Doch dabei gibt es einiges zu beachten.

Gebrauchte Luxusuhren online kaufen – was ist zu beachten?

Luxusuhren gelten als sehr gute Wertanlagen, denn es gibt sie häufig nur in limitierter Auflage. Viele Modelle entwickeln sich zu echten Klassikern und im besten Fall sogar zu Sammlerstücken. Gerade in Zeiten hoher Inflation setzen immer mehr Menschen darauf, ihr Kapital in Sachwerte mit hohem intrinsischem Wert zu investieren. Doch Luxusuhren haben natürlich auch ihren Preis. Der Neukauf kommt für viele Verbraucher nicht infrage.

Wenn Eigentümer solcher Uhren sich dazu gezwungen sehen, einen Verkauf anzustreben, können sich dadurch echte Chancen für potenzielle Käufer bieten – je dringlicher der Verkauf, desto fairer ist in der Regel der Preis. Doch es gibt auch Risiken: Wer gebrauchte Luxusuhren, sogenannte pre-owned Modelle, kaufen möchte, sollte einiges beachten.

Deshalb sollte man beim Gebrauchtkauf vorsichtig sein

Kauft man eine neue Luxusuhr im zertifizierten Handel, hat man in der Regel nichts zu befürchten. Ein Echtheitszertifikat und das Know-how des Händlers tragen dafür Sorge, dass man sich in Hinblick auf Echtheit und Qualität der Uhr keine Gedanken machen muss. Auf dem Gebrauchtuhrenmarkt verhält sich das leider anders.

Im schlimmsten Fall investiert man also in eine vermeintlich hochwertige Armbanduhr, die sich dann als Mogelpackung entpuppt, die teurer Wartung bedarf oder die schlichtweg nicht funktionsfähig ist. Lässt sich der Kauf nicht rückabwickeln, macht man also unter Umständen ein Minusgeschäft.

Damit das nicht passiert, sollte man folgende Tipps beachten, wenn man eine gebrauchte Luxusuhr kaufen möchte.

Tipps für das Kaufen von pre-owned Luxusuhren

Die nachfolgenden Tipps helfen dabei, den Kauf der gebrauchten Uhr so sicher und lukrativ wie möglich zu gestalten. So geht man auf Nummer Sicher:

Keine Privatkäufe

Sicherlich gibt es zahlreiche Uhrenbesitzer, die nichts Böses im Sinn haben, wenn sie ihre Luxusuhr auf gängigen Verkaufsportalen inserieren. Als potenzieller Käufer hat man dabei aber keinerlei Sicherheit. Immer wieder finden sich unter den privat vertriebenen Originalen Plagiate, die keinerlei Wert besitzen – oft sogar mit gefälschtem Zertifikat.

In solch einem Fall müsste man dem Verkäufer nachweisen können, dass er einen arglistig getäuscht hat. Die Rückabwicklung ist also äußerst komplex – speziell, wenn es sich bei den Verkäufern um professionelle Trickbetrüger handelt.

Wer einen möglichst sicheren Rahmen für den Kauf einer gebrauchten Uhr von Marken wie Rolex, Breitling oder Tag Heuer sucht, sollte sich u. a. die Automatikuhren von chrono24.de ansehen. Chrono24 bietet neben gebrauchten Uhren auch neuwertige Modelle an. Dabei begleitet das auf Uhren spezialisierte Unternehmen den Kauf durch kompetente und umfassende Beratung. Selbstverständlich kann auch die Echtheit der angebotenen Uhren glaubhaft versichert und bestätigt werden.

Bei Schnäppchen skeptisch bleiben

Wer auf Verkaufsportalen Luxusartikel zu absoluten Schnäppchenpreisen entdeckt, freut sich natürlich – allerdings nicht immer zurecht. Häufig handelt es sich bei außerordentlichen Schnäppchen um Betrugsmaschen. So kann es passieren, dass Käufer die Ware zwar bezahlen, sie allerdings nie erhalten. Oder man gibt seine persönlichen Daten in die Hände von Betrügern, die diese dann für kriminelle Aktivitäten zweckentfremden.

Zertifikat prüfen

Vor dem Kauf einer gebrauchten Luxusuhr sollte man unbedingt darauf achten, ob ein Echtheitszertifikat vorhanden ist. Viele bekannte Uhrenmarken stammen aus der Schweiz, wo jedes Echtheitszertifikat in der Regel mit einer Seriennummer ausgestattet wird. Anhand dieser Nummer lässt sich die Echtheit über den Hersteller verifizieren.

Gewicht prüfen

Während günstige Armbanduhren meist aus leichten und billigen Materialien bestehen, bringen Luxusuhren meist ein stattliches Gewicht auf die Waage. Das liegt daran, dass hochwertige Uhren in den meisten Fällen aus schweren Materialien wie Platin, Gold oder Edelstahl gefertigt werden. Deshalb sollte man bei der Übergabe stets prüfen, ob das Gewicht der Uhr auch zum beschriebenen Material passt.

Kratzer im Glas als Warnzeichen

Luxusuhren werden von Sammlern zwar geschont, dennoch sind sie so konstruiert, dass sie auch alltäglichen Beanspruchungen trotzen. Aus diesem Grund wird für das Uhrenglas in der Regel Saphirglas verwendet. Dieses ist besonders resistent gegen Kratzer und Stöße. Weist eine Uhr also Kratzer auf, ist das meist kein Zeichen für normalen Verschleiß.

Wer sich an die Tipps hält und eine wertvolle Uhr ergattert, kann sich im besten Fall auf Wertzuwachs freuen, während die Luxusbranche unter der schwachen Wirtschaft leidet.