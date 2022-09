Ob privat oder fürs Büro: die schönsten Blusen

Der Sommer zeigt sich in Bezug auf die Temperaturen in diesem Jahr von einer sehr warmen und trockenen Seite. Über einen Zeitraum von mehreren Wochen erreichten die Temperaturen in einigen Regionen nahezu täglich die 30-Grad-Marke. Das Arbeiten und der Alltag, aber auch die Wahrnehmung von Terminen sind bei Hitze und strahlendem Sonnenschein eine Herausforderung. Wichtig ist ein luftiges Outfit, in dem Sie sich den ganzen Tag wohlfühlen.

An heißen Tagen das passende Outfit wählen

In modernen Büros gibt es in der Regel eine Klimaanlage. In Klassenzimmern und Unterrichtsräumen ist dies kein Standard. Somit ist es empfehlenswert, das Outfit an heißen Tagen an die Gegebenheiten am Arbeitsplatz anzupassen. Gleiches gilt für die Freizeit: Entscheiden Sie sich für ein Outfit, das zum Anlass passt, das Ihnen Bewegungsfreiheit und gleichermaßen Luft auf der Haut bietet. Blusen sind an heißen Tagen eine gute Wahl, denn sie vereinen die Ansprüche an ein angemessenes und luftiges Outfit miteinander.



Blusen - die richtige Wahl für Arbeit und Freizeit



Sie können Blusen sowohl am Arbeitsplatz als auch in der Freizeit tragen. Die Auswahl an Farben und Mustern ist sehr groß. Die Form unterscheidet sich bei den einzelnen Modellen in Details. Klassische Merkmale des Kleidungsstücks liegen in der Knopfleiste und in einem Kragen, der unterschiedlich gestaltet sein kann. Blusen können eng oder etwas weiter geschnitten sein. Die Länge ist variabel: Tragen Sie kurze figurbetonte Modelle oder lange Blusen, die am unteren Saum rund oder gerade geschnitten sind. Entscheiden Sie sich für ein Modell, das an Ihre Figur und Ihren individuellen Style angepasst ist. Zudem sollte sich die Bluse gut mit anderen Teilen aus ihrem Kleiderschrank kombinieren lassen.



Die Vorteile des Kleidungsstücks liegen auf der Hand:

Leichter und dünner Stoff

Viele Modelle sind luftig weit geschnitten

Perfekte kombinierbar zu sommerlichen Röcken und Hosen

Ideales Outfit für Büro, Schule oder andere berufliche Arbeitsplätze

Das Material lässt sich einfach reinigen und pflegen

Blusen trocknen auf der Wäscheleine schnell. Wenn sie auf einem Bügel hängen, kann sich der Stoff von selbst glätten. Der Vorteil ist, dass Sie die Bluse nicht bügeln müssen. Es gibt zudem bügelfreie Modelle, die aus Leinen oder Kunstfasern gefertigt sind. Diese Blusen sehen auch dann am Körper toll aus, wenn sie nicht absolut knitterfrei sind. Für die Sommermonate ist es besonders wichtig, einen dünnen Stoff in Kombination mit einer hellen Farbe zu wählen. Diese verstärkt nicht nur das sommerliche Gefühl: Schwarz, ein dunkles Blau oder Grau zieht die Sonnenstrahlen an. Sie könnten unter Ihrem Outfit schwitzen, was sich besonders während der Arbeit und bei anstrengenden Freizeitaktivitäten unangenehm anfühlt.

Blusen attraktiv kombinieren

Die Kombinationsmöglichkeiten von Blusen sind so vielseitig wie Ihre Ideen, mit dem Sie Ihr persönliches Outfit für den Tag gestalten möchten. Ein sommerlicher Rock, eine weite Marlenehose, aber auch die klassische Jeans sieht zur Bluse toll aus. Sie bekommen das beliebte Kleidungsstück mit langem oder kurzem Arm und können so immer wieder neu variieren. Mit einer Strickjacke kombiniert, tragen Sie die Bluse auch, wenn es draußen wieder kühler wird.