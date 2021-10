Pflege mit Thermalwasser – heilend und wohltuend für die Haut

Erfrischung auf Knopfdruck, das versprechen Thermalwassersprays für Gesicht und Körper. Der natürliche Inhaltsstoff ist nicht nur in den Sprays enthalten. Auch in pflegenden Cremes, Gesichtsmasken und Reinigungsprodukten findet sich das mineralstoffreiche Wasser aus den Tiefen der Gesteine. Pflegend, feuchtigkeitsspendend und hautberuhigend – mit diesen Effekten ist Thermalwasser ein wahres Multitalent.

Wer seiner Haut etwas Gutes tun möchte und mit Hautirritationen, Allergien und sensibler Haut zu kämpfen hat, liegt mit Thermalwasserprodukten genau richtig.

Schöne und gepflegte Haut

Im Kurbereich kommen Thermalwasserbäder und Behandlungen mit thermalwasserhaltigen Produkten bei Hautproblemen wie Neurodermitis, chronischen Reizungen, Allergien und sogar bei rheumatischen Erkrankungen zum Einsatz. Wer seinen Körper etwas Gutes tun möchte, muss nicht extra ein Thermalbad besuchen. Mittlerweile gibt es viele Pflegeprodukte für Gesicht und Körper, die Thermalwasser enthalten. Das reine Wasser ist beispielsweise abgefüllt in Sprühflaschen erhältlich. Das Spray spendet Feuchtigkeit und pflegt die Haut. Das Quellwasser ist in vielen pflegenden Cremes, Badezusätzen, Masken und Bodylotionen enthalten. Thermalwasser ist reich an Spurenelementen und Mineralien.

Foto: Pixabay

Die enthaltenen Stoffe stärken die Hautschutzbarriere, neutralisieren den pH-Wert und mindern Rötungen und Schwellungen. Produkte ohne Konservierungsstoffe, Alkohol und Parfum eignen sich bestens für die allergische Haut. Die entzündungshemmende und heilende Wirkung unterstützt eine schnelle Verbesserung des Hautbildes. Das Wasser ist vulkanischen Ursprungs und hat viele Jahre in tiefen Erdschichten verbracht. Dort hat das Wasser wertvolle Mineralien wie Natrium, Magnesium, Schwefel, Jod, Eisen und Natrium-Chlorid aufgenommen. Die individuelle Zusammensetzung variiert. Die Region aus der das Thermalwasser stammt, beeinflusst den Gehalt an Mineralstoffen. Damit Quellwasser als Thermalwasser bezeichnet werden darf, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Das Wasser muss mit Mineralstoffen angereichert sein und eine Temperatur von mindestens 20 Grad Celsius haben, wenn es aus der Quelle austritt. So wird ein positiver Effekt auf den Köper sichergestellt.

Produktvielfalt mit Thermalwasser

Pflegeprodukte mit Thermalwasser eignen sich für alle Hauttypen. Thermalwasserspray legt sich wie ein sanfter Schutzfilm auf die Haut und versorgt sie mit leichter Feuchtigkeit. Es fühlt sich leicht und seidig an. Auch bei Hautirritationen nach der Rasur wirkt das Heilwasser schnell beruhigend. Einfach auf die betroffenen Stellen direkt nach der Haarentfernung aufsprühen. Wer mit einer trockenen und gereizten Kopfhaut zu kämpfen hat, kann nach der Haarwäsche etwas Thermalwasser auf die Kopfhaut geben. Das vielseitige Spray kann auch zum Fixieren von Make-up verwendet werden. Thermalwasserspray ist leicht anzuwenden. Die Flasche etwa 20 Zentimeter entfernt vom Gesicht halten und großzügig auf Gesicht und Körper auftragen. Anschließend sanft einmassieren oder warten, bis der feine Sprühnebel in die Haut eingezogen ist. Das hautberuhigende Quellwasser ist in vielen Pflegeprodukten enthalten. Reinigungsprodukte, Cremes, Gesichtsmasken, Seren, Duschgele, Badezusätze und Shampoos sind mit dem heilenden Inhaltsstoff erhältlich.

Foto: Pixabay

Die Vielfalt der Beauty-Produkte und Kosmetikmarken ist riesig. Thermalwasser ist in vielen pflegenden Cremes, Badezusätzen, Masken und Bodylotionen enthalten. Die Produktauswahl ermöglicht es, Pflegeprodukte zu finden, die perfekt auf den individuellen Hauttyp abgestimmt sind.