Alternative Parkmöglichkeiten am Flughafen Düsseldorf

Durch alternative Parkplätze können Sie beim Parken am Düsseldorfer Airport einiges an Geld sparen. Wir erklären Ihnen, worauf es dabei ankommt.

Neben den klassischen Parkplätzen finden Sie am Flughafen Düsseldorf auch noch eine Reihe von alternativen Parkmöglichkeiten. Diese werden nicht vom Airport selber, sondern von privaten Unternehmen angeboten. Der Vorteil ist, dass diese Parkplätze in der Regel deutlich günstiger sind, dafür aber auch etwas weiter vom Terminal weg sein können. Im Folgenden geben wir Ihnen einen Überblick und erklären, worauf Sie bei der Wahl eines alternativen Parkplatzes achten sollten. So starten Sie entspannt in Ihren nächsten Urlaub.

Parkplätze am Flughafen Düsseldorf

Der Flughafen Düsseldorf ist der drittgrößte Airport in Deutschland. Rund 180 Reiseziele können Sie mit über 80 verschiedenen Fluggesellschaften erreichen. Das zieht mehr als 23 Millionen Passagiere pro Jahr an, weshalb natürlich auch viele Parkplätze benötigt werden. Einen günstigen zu finden kann da eine echte Herausforderung werden. Alternative Parkplatzanbieter erleichtern Ihnen diese Suche.

Warum man nicht direkt am Terminal parken sollte

Wer direkt am Terminal parken möchte, der muss mit einem hohen Verkehrsaufkommen rechnen. Zudem legt der Airport die Preise fest, welche oft unverhältnismäßig hoch sind. Je näher Sie dann am Terminal parken, desto teurer wird der Parkplatz. Alternative Anbieter liegen etwas weiter außerhalb, bieten durch eigenes Servicepersonal und eine Videoüberwachung dafür auch einen höheren Sicherheitsstandard.

Welche alternativen Parkmöglichkeiten gibt es am Flughafen Düsseldorf

Die alternativen Parkmöglichkeiten am Düsseldorfer Flughafen finden Sie auf verschiedenen Websites im Internet finden. Dort können Sie einfach Ihre Reisedaten eingeben und erhalten eine Auswahl an verschiedenen Parkplätzen. Dabei können Sie unter folgenden unterschiedlichen Arten auswählen:

Shuttle parken

Wenn Sie eine Option mit Shuttleservice nehmen, bringen Sie Ihr Auto einfach auf den Parkplatz und werden von dort zu Ihrem Terminal gebracht. Nach dem Rückflug holt Sie Ihr Shuttle wieder am passenden Terminal ab und bringt Sie zu Ihrem Auto zurück. Schauen Sie vorher jedoch nach, in welchen Abständen, die Shuttle fahren und wo sich die Haltestellen befinden.

Valet Parken

Der Valet Service kostet etwas mehr als das Shuttle parken, dafür erhalten Sie aber einen noch höheren Komfort. Sie fahren mit Ihrem Auto bis zum Terminal, steigen aus und anschließend wird der Wagen vom Parkplatz-Personal geparkt. Bei Ihrer Rückkehr steht der Wagen dann wieder am Ankunftsterminal bereit und Sie können sofort die Rückfahrt antreten.

Park & Walk

Parkplätze mit dieser Option befinden sich in direkter Nähe zum Flughafen. Nach dem Parken können Sie einfach zum Terminal laufen. Beachten Sie dabei jedoch, dass Sie auch Ihr Gepäck tragen müssen.

Park, Sleep & Fly

Beim Park, Sleep and Fly buchen Sie neben dem Parkplatz eine zusätzliche Übernachtung. Das lohnt sich insbesondere, wenn Ihr Flug sehr früh geht oder Sie von weiter weg anreisen. Sie parken Ihr Auto dabei einfach im Hotel und werden vom Personal am nächsten Tag zum Terminal gefahren. Bei der Rückreise werden Sie natürlich auch wieder abgeholt und zum Auto gebracht.

Was sind die Vorteile von alternativen Parkplätzen

Der größte Vorteil von alternativen Parkplätzen, ist sicherlich der günstigere Preis. Schon bei einem Wochenendtrip können dadurch schnell einige hundert Euro gespart werden. Zudem profitieren Sie vom komfortablen und umfangreichen Service: So sorgt bereits der bequeme Shuttle-Service dafür, dass Ihr Urlaub schon bei der Anreise beginnt. So müssen Sie nie wieder Ihr Gepäck zum Terminal schleppen. Zudem bieten viele Anbieter weitere Extras, wie eine Fahrzeugpflege, an.

Eignen sich alternative Parkplätze nur für Langzeitparker?

Für Langzeitparker lohnt sich ein alternativer Parkplatz in jedem Fall. So können dadurch im Durchschnitt bis zu 38 % an Parkgebühren eingespart werden. Je länger Sie weg sind, desto eher sollte auf einen solchen Parkplatz zurückgegriffen werden. Auch, wenn Sie lediglich ein bis zwei Tage verreisen, lohnen sich die alternativen Varianten. Wer dagegen nur Freunde oder Bekannte abholt oder nur wenige Stunden parkt, der sollte eher auf andere Parkplätze in Flughafennähe ausweichen, da sich der längere Weg für diesen kurzen Zeitraum nicht lohnt.