Auf diesen Autobahnen wird es am Wochenende eng

Auf den klassischen Reiserouten in die Alpen und Mittelgebirge oder zu den Küsten von Nord- und Ostsee könnte es in den kommenden Tagen wieder etwas voller werden.

Auf einigen Autobahnen dürfte es am kommenden Wochenende (13. bis 15. Mai) etwas enger werden. Aufgrund steigender Reiselust ferienungebundener Urlauber kann es laut Auto Club Europa (ACE) und ADAC streckenweise zu Problemen kommen. Zu den gefährdeten Routen zählt der ACE etwa die klassischen Reiserouten in die Alpen und Mittelgebirge oder zu den Küsten von Nord- und Ostsee.

Unter den Reisenden dürften auch viele Campingurlauber mit Wohnmobilen und Anhängern sein - auch auf den Nebenstrecken. Viele und lange Staus erwarten die Autoclubs aber dennoch nicht und rechnen insgesamt mit einem weitgehend moderaten, ruhigen Verkehr.

Ab Freitagtagmittag kommt es zu den üblichen Verzögerungen und Staus - speziell um die Ballungsräume. Am Samstag und Sonntag besteht dann besonders auf den genannten Routen trotz nur moderatem Reiseverkehr die Gefahr von Verzögerungen, etwa an Baustellen. Vor allem bei schönem Wetter dürfte sich zudem reger Ausflugsverkehr auf den Nebenstrecken bilden, speziell am Sonntag.

Neben Streckensperrungen bremsen vor allem immer mehr Baustellen den Verkehrsfluss mancherorts aus. Aktuell zählt der ADAC 1015 Baustellen (Vorwoche: 915). Speziell wenn es in diesen Bereichen zu Unfällen oder auch nur Pannen kommt, dauert es länger.

Zudem sind in manchen Tunnelröhren im Frühjahr Wartungsarbeiten angekündigt. Häufig würden diese dann mehrmals nachts gesperrt, so der ADAC - in der Regel aber unter der Woche.

Der ACE hält besonders auf folgenden Strecken Verzögerungen und Staus oft in beiden Richtungen für möglich:

A 1 Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg - Lübeck A 2 Hannover - Dortmund A 3 Oberhausen - Köln - Frankfurt/Main - Würzburg - Nürnberg A 5 Frankfurt/Main - Karlsruhe A 6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg A 7 Hamburg - Hannover und Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg A 9 Nürnberg - München A 10 Berliner Ring A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen A 81 Heilbronn - Stuttgart - Singen A 93 Rosenheim - Kiefersfelden A 95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen A 96 Kreuz Memmingen A 99 Umfahrung München

Auch auf den Transitstrecken in Österreich und in der Schweiz dürfte es in der Regel freie Fahrt geben - ausgebremst ebenfalls durch Baustellen mancherorts und Pendlerverkehr am Freitag.

Der ACE hält am späten Samstagvormittag zudem Staus vor dem Gotthardtunnel für möglich - mit überschaubarer Wartezeit. Welche Pässe schon befahrbar oder noch gesperrt sind, listet der ACE online auf.

Beim Grenzverkehr ist mit stichprobenartigen Kontrollen zu rechnen. Allerdings gehe es aber auch aufgrund der Lockerungen bei den Einreisebestimmungen vieler Länder deutlich schneller voran als noch vor einigen Wochen, so der ADAC.

Wie lange man aktuell etwa bei der Rückreise von Österreich nach Deutschland warten muss, sieht man bei der österreichischen Infrastrukturgesellschaft Asfinag online.

Reisende sollten sich über geltende Coronaregeln informieren. Infos zu den aktuellen Auflagen innerhalb und außerhalb Deutschlands gibt es bei ACE und ADAC sowie beim Auswärtigen Amt.