Camping auf der Sonneninsel Krk in Kroatien

Die wunderschöne Insel Krk ist in der Kvarner Bucht in Kroatien gelegen mit und zählt rund 18.000 dauerhafte Einwohner. Das angenehm warme Klima auf der Insel mit einer durchschnittlichen Sommertemperatur von 26 Grad Celsius zieht jedes Jahr unzählige Urlauber in den Bann, aber auch bereits früh im Jahr ist Krk ein beliebtes Reiseziel für Camper, die nach einem langen Winter Sonne tanken möchten. In dieser Hinsicht ist das Eiland wirklich gesegnet, denn mit mehr als 2.500 Sonnenstunden kommt dieser Aspekt im Urlaub keinesfalls zu kurz. Geschätzt wird an Krk die leichte Anreise mit Campingfahrzeugen, denn bereits seit 1980 gibt es über eine Brücke eine Verbindung zum Festland. Das Buchen einer Fähre entfällt somit und erleichtert die Reiseplanung. Wohnwagenfahrer müssen jedoch beachten, dass die 60 Meter hohe Brücke nur bei Windgeschwindigkeiten unter 142 km/h befahren werden darf, um Unfälle zu vermeiden.

Sehenswürdigkeiten von Krk – erlebbare Geschichte

Krk kann auf eine lange Besiedlungsgeschichte zurückblicken und blieb in den vergangenen Jahrhunderten von Zerstörungen verschont. Dementsprechend viele historische Zeugnisse können auf der Insel bewundert werden. Dazu gehört sicherlich die gleichnamige Stadt, die mit ihrer Kathedrale aus dem 5. Jahrhundert und den geschichtsträchtigen Gemäuern viele Sehenswürdigkeiten zu bieten hat. Die Kathedrale vereint zahlreiche Baustile in sich und wurde einst auf den Ruinen römischer Thermen erbaut. Ein Besuch der berühmten Franziskanerfestung aus dem 12. Jahrhundert ist ein abolsutes Muss für jeden Urlauber auf Krk.

Die Insel selbst hat aber noch weitere kulturelle Highlights zu bieten. Die Biserujka-Höhle im Nordosten der Insel mit ihrem mythischen Ambiente entführt Besucher in eine Phantasiewelt. Allerdings sinken in der Tropfsteinhöhle die Temperaturen auf unter 15 Grad Celsius, weshalb sich Gäste unbedingt warm anziehen sollten. Die Weinberge in Vrbnik sind etwas für Genießer. Wer köstliche Weine mag, der sollte sich diese Gelegenheit auf keinen Fall entgehen lassen. Sveti Grgur ist ein ehemaliges Frauenstraflager, das besichtigt werden kann. Die 50 Baracken sind ein historisches Zeugnis, das zum Nachdenken anregt.

Aktivitäten und Ausflüge auf der Insel Krk

Hinsichtlich der Aktivitäten ist Krk ein traumhaftes Reiseziel. Empfehlenswert sind Tauchgänge in der Adria, denn die Gewässer rund um die Insel haben viele Unterwasserhöhepunkte zu bieten. Dank der Tauchschulen auf Krk sind das passende Equipment und das Knowhow vorhanden. Wassersport steht besonders hoch im Kurs bei den Campern und Urlaubern. Neben Kiten und Surfen ist die Wakeboard-Anlage in der Bucht von Punat eine ausgezeichnete Wahl. Wer es etwas ruhiger angehen möchte, bucht eine Panoramafahrt auf einem Schiff und betrachtet das faszinierende Eiland vom Wasser aus. Ein kleiner Geheimtipp sind die Wanderungen auf Krk, die unter anderem auf den Obzova führen, den mit 568 Metern höchsten Berg der Insel.

Traumhafte Strände und Buchten von Krk

Der Zauber von Krk geht vor allem von seinen Stränden aus. Ob der Portapisana Strand direkt vor den Toren der Stadt Krk oder der Strand Stara Baška, der als einer der schönsten Strände Kroatiens gilt – hier lassen sich herrliche Mußestunden verbringen. Weitere Tipps sind der Strand Potovošće oder die Soline Bay.

Camping und Campingplätze auf Krk

Camping ist eine hervorragende Wahl, um einen Urlaub auf Krk zu verbringen. Die Campingplätze haben in den vergangenen Jahren einen deutlichen Wandel erfahren und sind moderne,gut ausgestattete Anlaufpunkte für Camper geworden. Die meisten Anlagen befinden sich im Süden der Insel in Küstennähe mit flach abfallen Stränden, die hervorragend für Familien mit Kindern geeignet sind. Sehr guter Service und eine umfassende Ausstattung steigern das Wohlfühlambiente auf den Campingplätzen. Dazu gehören beispielsweise diese Plätze:

Aminess Atea Camping Resort: Für Camping auf der Insel Krk ist das Aminess Atea Camping Resort eine hervorragende Wahl. Der als ADAC Tipp mit 4,5 von 5 möglichen Sternen ausgezeichnete Platz liegt im Nordwesten von Krk und verfügt über einen eigenen Privatstrand für seine Gäste. Mit dem Campi Kids Club und den großen Spielplätzen präsentiert sich das Resort als Eldorado für Familien. Standplätze mit einer Größe zwischen 90 und 120 m² für Wohnmobile und Wohnwagen garantieren ausreichend Privatsphäre für Camper. Alternativ können komfortable Mobilheime für einen Urlaub auf Krk gebucht werden. Reitkurse, Minigolf, ein Sportprogramm, Boots- und Fahrradverleih lassen bei einem Aufenthalt auf dem Aminess Atea Camping Resort keine Langeweile aufkommen.

Camping Pila: Das Camping Pila mit seiner direkten Strandlage im Süden von Krk ist ein hervorragender Ausgangspunkt, um die Insel für sich zu entdecken. Alternativ lohnen sich die Tage auf dem Campingplatz, um Sonne und Meer richtig auskosten zu können. Naturbelassene Stellplätze mit kurzen Wegen zum Strand, Einkaufsmöglichkeiten und ein Restaurant sowie Animation für Kinder sind Pluspunkte für Übernachtungen auf dem Campingplatz Pila.

Camping Glavotok: Der vergleichbar kleine, aber sehr familienfreundliche Campingplatz Glavotok befindet sich an einer malerischen Bucht mit Blick auf die Insel Cres. Die Mischung aus Strand und einem Freibad/Pool kommt bei den Gästen hervorragend an, da nicht jeder gern im Meerwasser schwimmt. Der Wasserspielplatz, das Planschbecken, der Kinderspielplatz und die Animation für Kinder sind bei Campern mit Nachwuchs besonders beliebt. Tauchkurse sowie Boots- und Fahrradverleih ermöglichen einen abwechslungsreichen Urlaub auf Krk.

Diese kleine Auswahl an Campingplätzen auf Krk zeigt, wie abwechslungsreich ein Urlaub auf Kroatiens Sonneninsel Krk gestaltet werden kann.