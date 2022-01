Denken Sie rechtzeitig an ein Visum oder ESTA!

Ein Urlaub in die USA ist etwas Besonderes und deshalb ist die Vorfreude davor oft sehr groß. Doch Sie sollten vor lauter Vorfreude keinesfalls die wichtigen Dokumente oder Anträge vergessen, die Sie für einen reibungslosen Ablauf am Flughafen und in der Unterkunft benötigen. Deshalb haben wir Ihnen in diesem Artikel als kleine Hilfe alles Wichtige zusammengefasst, woran Sie vor einer Reise in die USA denken sollten.

Für längere Aufenthalte in den USA benötigen Sie in der Regel ein Visum, welches einige Monate vor Abreise beantragt und genehmigt werden muss. Dies ist mit einem hohen zeitlichen Aufwand verbunden und sollte deshalb nicht unterschätzt werden. Für einen Urlaub in die USA, der kürzer als 90 Tage andauert, ist jedoch ein ESTA USA ausreichend. Dabei handelt es sich um eine elektronische Einreisegenehmigung, die Sie schnell und einfach online beantragen. Der Antrag wird von einer Prüfstelle kontrolliert und bereits nach kurzer Zeit erhalten Sie Ihre Bescheinigung. Der Antrag für das ESTA enthält unter anderem Ihre persönlichen Daten, wie beispielsweise Ihren vollständigen Namen und das Geburtsdatum. Außerdem benötigen Sie für die Beantragung einen Reisepass und eine Kreditkarte bzw. PayPal.



Wir raten Ihnen an dieser Stelle, dass Sie sich für den Urlaub in den USA eine Kreditkarte zulegen, falls Sie noch keine besitzen. Diese wird nicht nur für die Buchung des ESTA benötigt, sondern kann auch für viele Gebühren vor Ort die einfachste oder teilweise auch einzige Bezahlmöglichkeit sein. Erkundigen Sie sich deshalb im Vorhinein, welche Anbieter für eine Kreditkarte infrage kommen und testen die Bezahlung mit der Karte bereits zuhause aus. Dadurch können Sie verhindern, dass die Karte defekt ist oder andere Probleme in den USA auftreten.

Machen Sie sich konkrete Pläne für die Zeit in den USA!

Egal, ob Sie für einen Urlaub in die USA fliegen oder in den USA eine neue Heimat finden wollen, Sie sollten sich frühzeitig konkrete Pläne für diese Zeit machen. Besonders für einen Urlaub von wenigen Tagen bis Wochen ist die Zeit für das große Land sehr begrenzt und Sie sollten bedenken, dass Großveranstaltungen schnell ausverkauft sein können. Erkundigen Sie sich deshalb im Vorfeld darüber, ob und inwiefern Sie vor Ort Tickets für Ihre gewünschten Events bekommen können oder wie Sie diese bereits von zuhause aus buchen können.



Falls Sie gerne die Gegend erkunden wollen oder auch andere Plätze des Landes erkunden wollen, sollten Sie sich bereits von Deutschland aus ein Mietauto reservieren. Das ermöglicht Ihnen vollkommene Flexibilität und Sie können uneingeschränkt die Sehenswürdigkeiten besichtigen, die Sie am meisten interessieren.



Wir würden Ihnen auch empfehlen, sich vor Reiseantritt einen Reiseführer zu kaufen. Diesen gibt es sowohl für die ganze USA, aber auch nur mit einzelnen Bundesstaaten. Welchen Sie bevorzugen hängt sowohl von Ihrem Reiseziel, als auch von Ihren Vorhaben vor Ort ab. Wenn Sie beispielsweise eine Rundreise planen, wäre ein Reiseführer die gesamte USA zu empfehlen. Wichtig ist hierbei auch, dass Sie sich Ihre Pläne aufschreiben und immer wieder überlegen, ob diese noch aktuell sind. Andernfalls können Sie auch etwas umplanen und dadurch aus Ihrem Urlaub in den USA das Bestmögliche rausholen!