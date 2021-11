Die beliebtesten Reiseziele Deutschlands

Wenn es um das Thema Reisen geht, dann denken viele zuerst an Sonne, Strand und Meer. Und tatsächlich ist der gute, alte Urlaub am Mittelmeer nach wie vor sehr beliebt. Doch nicht zuletzt dank der Corona Pandemie gibt es einen neuen Trend am Reisemarkt: Reisen innerhalb Deutschlands.

Das Meer daheim

Reisen und Deutschland, das passt für viele oft nicht so wirklich zusammen. Doch um beim Thema Sonne, Strand und Meer zu bleiben, gleich mal zur Erinnerung: auch Deutschland hat Strände. Und zwar sehr schöne. Hoch im Norden liegen Nord- und Ostsee und egal ob auf dem Festland oder auf einer der zahlreichen deutschen Inseln, auch in der Heimat kann man Strandfeeling pur genießen. Besonders beliebte Reiseziele sind hier die Inseln Sylt, Rügen oder Usedom sowie die Lübecker Bucht an der Ostsee oder St. Peter-Ording in Nordfriesland. Natürlich hat man nicht die Wettergarantie, die man an manch anderer Destination bekommt, doch gerade in den Sommermonaten zeigen sich die Küstenregionen Deutschlands von ihrer schönsten Seite. Lange Sandstrände, einsame Leuchttürme und malerische Landschaften machen einen Sommerurlaub auch im eigenen Land zum Erlebnis.

Der Berg ruft!

Die Natur Deutschlands ist abwechslungsreich und genau darin besteht der Charme des Heimatlandes als Reiseziel. Denn je weiter es gen Süden geht, desto höher werden die Berge. Das Alpenland bietet beeindruckende Gipfel mit traumhaften Landschaften, einsamen Bergdörfern und atemberaubender Natur. Auch der Bayerische Wald steht dem in nichts nach. In den Bergen hat man als Tourist zahllose Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Wer gerne wandert, der kann sich einfache, mittelschwere oder schwere Touren aussuchen und sich dann auf dem Berggipfel in einer der urigen bayerischen Hütten mit Kaiserschmarrn oder Brezn und zünftigem Bier belohnen. Und auch für alle, die im Urlaub lieber relaxen, gibt es dank Seilbahnen und Gondeln eine gemütliche Möglichkeit, den Gipfel zu erlangen und ganz ohne körperliche Anstrengung den Ausblick zu genießen. Abkühlen kann man sich dann ein einem der glasklaren Bergseen, deren Wasser in der Regel das ganze Jahr über recht kalt bleibt. Besonders beliebt als Reiseziel sind die Berge natürlich auch im Winter. Gerade Wintersportfans kommen dann voll auf ihre Kosten. Manch einer träumt vielleicht vom Skifahren in den USA, der nächste ist mit den deutschen Bergen vollauf zufrieden. Es gibt unzählige Skigebiete in Deutschland, in denen man per Schlitten, Ski oder Snowboard den Berg hinunterfahren und den Tag danach beim Après-Ski ausklingen lassen kann.

Städtereisen in Deutschland

Neben all der schönen Natur verfügt Deutschland aber natürlich auch über interessante Städte, die es sich zu besichtigen lohnt. Da wäre gleich an erster Stelle Berlin zu nennen. Die Bundeshauptstadt besticht durch viel Geschichte und Kultur. Auf der anderen Seite kommen aber auch alle Partywütigen dank pulsierendem Nachtleben auf ihre Kosten. Eine weitere sehenswerte Großstadt Deutschlands ist München. Prunkvolle Bauten mit einmaliger Architektur und interessante Kulturstätten, wie das Deutsche Theater, machen einen Besuch in der bayerischen Landeshauptstadt zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die Möglichkeiten für Städtereisen sind dank interessanter Großstädte, wie Köln, Hamburg oder Stuttgart, die über das ganze Land verteilt sind, vielfältig.

Deutschland ist eine Reise wert

Wer sein eigenes Heimatland also noch nie wirklich besichtigt hat, der sollte das in jedem Fall in Erwägung ziehen. Oft kennt man bereits die halbe Welt, hat jedoch von Deutschland noch nichts weiter gesehen. Man muss nicht immer in die Ferne schweifen. Malerische Berglandschaften, traumhafte Küstenregionen und kulturell vielfältige Städte laden zum Urlauben im eigenen Land ein. Die Anreise kann ganz bequem mit dem Auto erfolgen, alternativ geht auch der Zug oder in manchen Fällen sogar das Flugzeug. Und auch die Unterkunftsmöglichkeiten sind zahlreich. Ob ein gemütliches Bergchalet in den Alpen, ein stylisches Hotel in einer der vielen Großstädte oder ein schickes Ferienhaus am Strand, in Deutschland ist für jeden Geschmack etwas geboten. Es ist auch ganz gleich, ob man alleine reist, als Paar oder mit der ganzen Familie. Dank eines vielfältigen Angebots an Tätigkeiten kommen von jung bis alt alle auf ihre Kosten.