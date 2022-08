Familienurlaub in einer Finca auf Mallorca

Mallorca ist für Familien ein Highlight

Immer wieder macht die Insel Mallorca negative Schlagzeilen. Häufig hat das mit dem berüchtigten „Sauftourismus“ zu tun, der auf Teilen der Insel gefrönt wird. Was viele aufgrund von Vorurteilen gar nicht wissen, ist, dass Mallorca auch ein zweites Gesicht hat: Die Insel ist der ideale Ort für den Familienurlaub.

So kann Mallorca nicht nur mit seinem typisch mediterranen Klima aufwarten, sondern auch mit einer atemberaubenden Naturlandschaft. Ein Urlaub auf Mallorca ist daher hervorragend geeignet, wenn man sich an der frischen Luft bewegen möchte. Die Region bietet traumhafte Badespots, bemerkenswerte Wanderwege und spannende Ausflugsziele für Kinder. Zu den beliebtesten Angeboten zählen unter anderem das Palma Aquarium mit seiner Unterwasserwelt, das Planetarium und der Jungle Kletterpark in Santa Ponsa. Ferner warten noch viele weitere Abenteuer auf Familien, die den Urlaub kurzweilig machen.

Die passende Unterkunft für eine Familie auf Mallorca

Auf der Urlaubsinsel gibt es zahlreiche Unterkünfte für alle, die für einen Urlaub anreisen. Doch es muss nicht immer das Hotel sein, obwohl es auf dem Eiland auch zahlreiche familienfreundliche Angebote gibt. Günstiger als ein Hotel ist eine Ferienwohnung, doch die ist nicht für jede Familie die ideale Wahl. Eine Ferienwohnung erlaubt zwar viele Freiheiten, doch mit etwas Pech stören sich die Nachbarn an den mitgebrachten Kindern oder sie sind laut und unsympathisch.

Etwas mehr Abstand bietet ein Ferienhaus - und hier entfaltet Mallorca seine einzigartigen Vorteile. Auf der Insel gibt es mit den Fincas ganz besondere Ferienhäuser, die sie zu den idealen Urlaubsunterkünften für Familien machen. Doch was versteht man unter einer Finca? Es handelt sich um ein Haus mit Grundstück, das sich außerhalb der mallorquinischen Dörfer befindet. Die Gebäude sind meist nicht an der Küste, sondern im Landesinneren zu finden.

Das sorgt für ein ungewöhnliches Urlaubsflair: Familien haben in einer Finca nicht nur sehr viel Platz, sondern auch ihre Ruhe. Möchten sie also vor allem entspannen, kann dieser Ferienhaus-Typ die nötigen Voraussetzungen schaffen. Ebenso kann die Lage ebenfalls vorteilhaft sein. Häuser im Landesinneren sind ein guter Ausgangspunkt für Ausflüge. Wer mit dem eigenen Auto anreist oder auf der Insel einen Mietwagen bucht, ist mobil. So lassen sich von der Finca aus alle interessanten Spots auf der Insel erreichen. Weil Ballermann und Co. an der Küste liegen, kommt man mit Partyurlaubern nur selten oder gar nicht in Kontakt.

Unterkunft buchen und mit der Familie in den Urlaub starten!

Wer auf Mallorca Ferienhäuser finden möchte und dabei besonderen Wert auf eine Finca legt, sollte im Internet suchen oder sich an ein Reisebüro wenden. Das Übernachten in Ferienwohnungen und Ferienhäusern auf Mallorca ist sehr beliebt, daher gibt es zahlreiche Angebote, aus denen man das passende auswählen kann.

Zu beachten ist jedoch, dass die beste Reisezeit auf der Insel im Sommer liegt. In den Monaten von Mai bis September können die begehrtesten Unterkünfte schnell ausgebucht sein. Eine der beliebten Fincas ist Last-Minute nur schwer zu buchen. Um sich die gewünschte Finca zu sichern, ist das rechtzeitige Buchen daher unbedingt zu empfehlen.