Griechischer Minister wirbt um Deutsche im Winter

Griechenlands Tourismusminister Vassilis Kikilias hat Bundesbürger angesichts von Inflation und drohender Energieknappheit aufgerufen, in seinem Land zu überwintern.

«Für Herbst und Winter wäre es für uns Griechen eine große Freude, deutsche Rentner zu begrüßen, die einen «mediterranen Winter» mit griechischer Gastfreundschaft, mildem Wetter und hochwertigen Dienstleistungen erleben möchten», sagte Kikilias der «Bild»-Zeitung (Donnerstag). «Wir werden hier auf Sie warten», fügte der Minister hinzu.

Der Bürgermeister der Hafenstadt Chania auf der griechischen Insel Kreta, Panagiotis Simandirakis, schloss sich dem Aufruf an. «Wir laden jeden Deutschen ein, der in diesem Winter zu uns kommen möchte, um hier zu leben - fern der Krisen», sagte er der «Bild». Kreta sei dafür sehr geeignet, «um einen Krisen-Winter zu überstehen». Hier brauche man keine Heizung im Haus. «No German will freeze in Greece», sagte der Bürgermeister.