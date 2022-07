Handgepäck: Die 5 besten Tipps für einen Kurztrip!

Mit dem Handgepäck verreisen? Ein paar Dinge müssen beachtet werden!

Sie wollen mit dem Handgepäck verreisen, doch wissen noch nicht so recht, ob es hierbei weitere Dinge zu beachten gibt? Dann haben wir hier alle wichtigen Informationen. Vor allem sollten Sie auf Ihr Equipment achten, wenn es darum geht, nur mit Handgepäck zu verreisen. Setzen Sie zum Beispiel auf eine hochwertige Geldbörse von Holzrichter Berlin oder auch auf einen hochwertigen Rucksack. Zudem gibt es auch sonst noch wichtige Dinge zu beachten, doch diese möchten wir Ihnen hier näher bringen.

Beachten Sie diese 5 Tipps, um mit dem Handgepäck zu verreisen

Sie planen, zum ersten Mal mit Handgepäck zu verreisen und sind sich nun nicht sicher, was Sie hierbei konkret beachten sollten? Dann haben wir die 5 besten Tipps und Tricks für Sie parat!

Hochwertiger Rucksack

Wie bereits erwähnt befinden Sie sich auf Reisen in einer Situation, in der Sie sich auf Ihr Equipment verlassen müssen. Vor allem der Rucksack muss all Ihre Kleidung, Hygieneprodukte, etc. tragen. Sie wollen sicherlich nicht in der Situation sein, dass plötzlich Ihr Rucksack reißt oder der Verschluss kaputt geht. Wenn dies der Fall sein sollte, dann müssen Sie vor Ort einen neuen Rucksack kaufen, was nicht nur nervig ist, sondern Ihnen auch den Urlaub vermiesen kann. Wir raten Ihnen demnach früh genug Recherche zu betreiben und auf einen hochwertigen Rucksack zu setzen.

Nur essenzielle Sachen mitnehmen

Wenn Sie mit Handgepäck verreisen, dann haben Sie nur einen begrenzten Platz, sodass Sie sich ganz genau überlegen sollten, was Sie gerne mitnehmen möchten. Hier raten wir Ihnen auf unter anderem Kleidungsstücke zu setzen, die Sie leicht kombinieren können oder auch multifunktionale Teile wie ein Sarong, der als Kleid, Rock, Strandtuch und auch Handtuch herhalten kann. Sie werden begeistert sein, wie viele Wege es gibt Platz in Ihrem Rucksack zu sparen.

Regelungen bei Flugreisen beachten

Eine der wichtigsten Aspekte, der Ihnen bewusst sein sollte, wenn sie sich für das Reisen mit Handgepäck entscheiden ist, dass es hier starke Einschränkungen gibt, wenn es um Flugreisen geht. Nicht nur dürfen Sie maximal 100ml in Flüssigkeiten mitnehmen. Zudem hat jede Fluggesellschaft ihre eigenen Regeln, die Sie unbedingt vor Abflug recherchieren sollten. Manche Fluggesellschaften geben genaue Maße und das Gewicht des Handgepäcks vor. Sollten Sie sich nicht daran halten, dann müssen Sie damit rechnen Ihr Handgepäck einchecken zu müssen und die jeweiligen Gebühren zu zahlen.

Komfort ist wichtig

Vor allem, wenn Sie planen längere Zeit mit dem Rucksack unterwegs zu sein oder diesen womöglich für Wanderungen, etc. zu nutzen, dann raten wir Ihnen auf einen möglichst komfortablen Rucksack zu setzen. Für Wanderungen gibt es auch spezielle Modelle, die einen Gürten auf Hautebene haben. Dieser soll das Gewicht unterstützen und Ihnen das Tragen angenehmer machen. Sollten Sie allerdings den Rucksack nur für kurze Zeit tragen, dann können Sie auch auf ein klassisches Modell setzen.

Gehen Sie Schritt für Schritt

Sie sind sich nicht sicher, ob das Handgepäck Reisen für Sie die richtige Option ist? Dann tasten Sie sich nach und nach heran. Versuchen Sie es zuerst mit einem Tagestrip, dann vielleicht ein Wochenende und steigern Sie sich langsam. Selbst wenn Sie erkennen, dass das Handgepäck Reisen nichts für Sie ist, dann ist das auch in Ordnung!