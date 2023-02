Küste statt Konfettiregen: Karnevalsurlauber erwartet

Norddeich (dpa/lni)

Wer Kamelle und Konfettiregen im Karneval entkommen will, findet an der Küste eine Auszeit vom närrischen Treiben. Dort werden an diesem Wochenende viele Karnevalsmuffel erwartet. In einem Ort gibt es für die Karnevalsurlauber sogar ein eigenes Programm.

Von dpa