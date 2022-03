Traumhaftes Reisen - die genaue Planung macht es möglich

Das Reisen zählt zu den ältesten Träumen der Menschheit. Wer möchte nicht wissen, was sich hinter dem nächsten Berggipfel oder dem Horizont befindet? Das moderne Reisen ist relativ komfortabel und dennoch steht es auch heute noch für ein großes Abenteuer. Manche schrecken vor längeren Reisen in die unbekannte Ferne zurück, weil sie sich eben nicht auf das Unerwartete einlassen möchten. Manchmal scheint das allerdings bloße eine Ausrede zu sein, um dem Planen, das natürlich manchmal nervig sein kann, zu entkommen.

Frühzeitig alles in trockene Tücher bringen

Wer mit einem deutschen Reisepass ausgestattet ist, der darf in erstaunliche viele Länder ohne ein Visum einreisen. Das führt leider oftmals dazu, dass Reisende mit den vielen Regularien, die es manchmal für eine Reise braucht, überfordert sind. Wo man überall visumfrei einreisen kann, dazu sollte man sich frühzeitig informieren. Der Grund dafür ist manchmal einfach der, dass es einfach seine Zeit braucht, bis ein Antrag bearbeitet ist. Zumeist braucht es zudem neue biometrische Passbilder und andere Dokumente. Oftmals muss sogar eine spezielle Reiseversicherung abgeschlossen werden.

Viel zu oft vergessen Reisende, welche Regularien während der Anreise gelten. Wer in einem fremden Land den Flughafen wechselt oder sogar nur einen kurzen Aufenthalt wegen des Transfers hat, der hat den Status eines Einreisenden. Das verlangt natürlich nach besonderen Vorbereitungen. Im Falle der USA muss der Reisende ESTA beantragen. Zum Glück lässt sich das schnell und in der regel unkompliziert im Internet erledigen. Die Gebühren werden direkt mit dem Einreichen des Antrags gezahlt und die Sache ist für einen erledigt. Viel zu oft vergessen Reisende das geltende ESTA-Abkommen, das eigentlich eine deutliche Beschleunigung und Vereinfachung des Reisens darstellen sollte. Damit man an der Grenze nicht unnötig aufgehalten wird oder am Ende sogar noch seinen Flug verpasst, sollte ESTA unbedingt mit einer ausreichend langen Vorlaufzeit beantragt werden.

Darum kann es gut sein, auf gepackten Koffern zu sitzen

Auf gepackten Koffern sitzt derjenige, der jederzeit bereit sein muss, eine Reise anzutreten. Das sollte natürlich kein Dauerzustand sein, doch zumindest in den Tagen vor der Reise sollte alles fertig gepackt und durchdacht sein. Denn natürlich ist es schön, wenn man sich von romantischen Filmen über Schneeleoparden zum Reisen motivieren lässt, doch neben der Motivation braucht es auch die Vorbereitung und die hat beispielsweise damit zu tun, dass man seine Reiseapotheke gründlich packt und sowohl an sich als auch an das Reiseland anpasst.

Beim Planen kommt es natürlich darauf an, wie sehr man bereit ist, ins Detail zu gehen. Schnell kann man es auch übertreiben und dann geht die gesamte Spontanität verloren. Sinnvoll ist es, sich zu informieren, wann Museen geöffnet haben, schließlich möchte ja der ein oder andere einen Blick auf die wahrscheinlich älteste Hose der Welt erhaschen oder sich mit anderen interessanten Utensilien auseinandersetzen. Das bedeutet allerdings nicht, dass sämtliche Dinge, die auf dem Plan stehen, mit Zwang eingehalten werden müssen. Die Pläne sollten, gerade, wenn man schon am Urlaubsort angekommen ist, zur Orientierung dienen. Dann wird der Trip garantiert genial und unvergesslich, denn das einzig stressige sollte einzig und allein das Hinkommen sein. Der Rest ist dann ein Abenteuer, in der positivsten Bedeutung dieses großen Wortes.