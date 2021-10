Wie plant man einen Städtetrip?

Schließlich hat man für einen Städtetrip in der Regel nur wenige Tage zu Verfügung, weshalb diese optimal ausgefüllt werden sollten. Eine gute Planung ist dabei das wichtigste, so sehen Sie möglichst viel und gehen nicht in der Wucht der Stadt unter.

Warum Städteurlaub?

Städtereisen sind lehrreich und unterhaltsam. Neben der Stadt selbst können Sie die Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen, Viertel und eine neue Kultur kennenlernen. Ein Städtetrip verspricht natürlich keine konstante Entspannung wie ein Strandurlaub, dafür ist es deutlich aufregender und Sie können sich auch persönlich weiterentwickeln.

Jede neue Stadt, prägt Sie durch ganz eigene kulturelle, soziale und architektonische Besonderheiten. Aber auch das Nachtleben und Essen sind spannende Facetten eines fremden Ortes.

Welche Städte muss man in Europa gesehen haben?

Alle Metropolen haben ihren ganz eigenen Charme. Sie müssen gar nicht weit reisen, um diesen zu spüren. Innerhalb von Europa gibt es viele tolle Städte, die sich für eine mehrtägige Reise lohnen. Hier eine kurze Liste zur Inspiration:

● Prag, Tschechische Republik

● Amsterdam, Niederlande

● Rom, Italien

● Edinburgh, Schottland

● Barcelona, Spanien

● London, England

● Budapest, Ungarn

● Stockholm, Schweden

● Berlin, Deutschland

Starten Sie doch zunächst mit Deutschland selbst und gehen Sie dann auf die Nachbarländer über. Berlin, Hamburg und München sind genau wie Amsterdam faszinierend und schnell zu erreichen. Informieren Sie sich vorher, was man von der Stadt unbedingt sehen sollte und entwickeln Sie daraus einen eigenen Plan.

So können Sie beispielsweise diese Aktivitäten in Amsterdam machen. Die niederländische Hauptstadt ist kreativ geprägt und bildet aus Historie und modernen Einflüssen eine wunderbare Symbiose. In Kombination mit den tollen Grachten haben Sie das Gefühl, mitten in Südeuropa zu sein.

Vorbereitungen für einen Städtetrip

Vor jeder Städtereise sollten gewisse Vorbereitungen getroffen werden, damit der Trip zu einem echten Erfolg wird. Hier die drei wichtigsten, an denen Sie sich orientieren können:

Planung und Recherche

Zunächst gilt es natürlich eine Stadt festzulegen, die bereist wird. Es müssen nicht immer die größten europäischen Städte wie London, Paris oder Rom sein, besuchen Sie beispielsweise Tel Aviv, Lissabon oder Oslo, um gleichzeitig ganz neue Länder und Kulturen kennenzulernen.

Anschließend müssen Sie für sich herausfinden, was Sie vor Ort wirklich sehen möchten. Dazu können Sie auf einen Reiseführer zurückgreifen oder Sie informieren sich im Internet. Aus der Fülle an Informationen leiten Sie sich dann ein individuelles Programm ab. Recherchieren Sie auch auf Blogs und erfahren Sie aus erster Hand, welche Sehenswürdigkeiten sich wirklich lohnen oder welche zu touristisch sind.

Die beste Reisezeit für die Städtereise

Ein Städtetrip ist in der Regel ein Kurztrip: zwei bis fünf Tage reichen aus, um eine Stadt zu erkunden. Die Reisezeit sollte, wenn möglich so angepasst werden, dass Sie außerhalb der Ferien und empfohlenen Reisezeiten vor Ort sind. So vermeiden Sie langes Anstehen vor Sehenswürdigkeiten. Beachten Sie aber auch landesspezifische Feiertage, damit Sie nicht vor geschlossenen Geschäften stehen.

In der Nebensaison sind auch Hotels und Unterkünfte günstiger. Im Frühjahr oder Herbst ist es in den südlichen Ländern zudem schon oder noch relativ warm und Sie umgehen die große Hitze im Sommer.

Anreise und Übernachtung buchen

Für die Anreise prüfen Sie zunächst, welche Alternativen zur Verfügung stehen. Wählen Sie zwischen Auto, Bahn und Flugzeug. Ebenfalls gibt es viele Busreisen in die bekannten Metropolen. Beachten Sie auch, dass viele sehr günstige Fluglinien häufig nicht den Flughafen in der Stadt, sondern einen etwas außerhalb gelegenen anfliegen.

Bei einem kurzen Städtetrip bietet es sich immer an, die schnellste Verbindung zu wählen. Zusätzlich ist es sinnvoll, wenn Sie bereits früh morgens am ersten Tag vor Ort sind und am letzten Tag erst abends wieder fahren oder fliegen müssen. So gewinnen Sie wertvolle Zeit.

Bei der Übernachtung sollten Sie sich an Ihrem Budget orientieren, so gibt es neben klassischen Hotels auch Hostels. Dort schlafen Sie in Mehrbettzimmern, weshalb der Preis deutlich günstiger ist. Oft lohnt sich auch eine reine Übernachtung, ohne Frühstück. So können Sie direkt nach dem Aufstehen mit der Stadterkundung beginnen und auf dem Weg landestypisch frühstücken.

Informieren Sie sich also zunächst, was Sie alles innerhalb einer Stadt sehen möchten und passen Sie anschließend die Rahmenbedingungen daran an. So steht einem unvergesslichen Städtetrip nichts im Weg.