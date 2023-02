Züge verbinden Prag im Sommer wieder mit der Adriaküste

Auch im kommenden Sommer können Urlauber direkt von Prag an die kroatische Adriaküste fahren. Das preiswerte Ferienzug-Angebot könnte auch für deutsche Touristen interessant sein.

Das tschechische Verkehrsunternehmen Regiojet plant auch für diesen Sommer wieder eine direkte Bahnverbindung von Prag an die Adriaküste. Die Züge werden vom 16. Juni bis zum 30. September dreimal pro Woche in die kroatische Hafenstadt Rijeka fahren, wie eine Firmensprecherin am Freitag mitteilte.

Von dort bestehe Anschluss mit Bussen zu den wichtigsten Urlaubsorten. Wegen des Schengenbeitritts Kroatiens entfallen demnach die nächtlichen Passkontrollen, was den Reisekomfort erhöhe. Neu hinzu kommt ein Zwischenhalt im slowenischen Celje. Der Fahrkartenverkauf soll in den nächsten Wochen starten. In der vergangenen Saison wurde das Angebot erstmals von mehr als 100.000 Fahrgästen genutzt.

Die Fahrzeit beträgt rund 17 Stunden. Der kostengünstige Ferienzug könnte auch für junge Menschen aus dem deutschen Grenzgebiet zu Tschechien interessant sein. Von Dresden ist der Ausgangspunkt Prag mit dem Zug in rund 2 Stunden und 15 Minuten zu erreichen.