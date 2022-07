Für viele Menschen scheint sich die Welt immer schneller zu drehen. Veränderung folgt auf Veränderung und entsprechend blicken manche voller Sorge und andere voller Vorfreude auf das, was uns die Zukunft alles bringen mag. In der Redaktion haben wir dies zum Anlass genommen, einmal einen Blick in die Glaskugel zu werfen und uns die Welt in 15 Jahren einmal näher anzuschauen. Was wir dabei alles erleben durften, wollen wir heute mit Ihnen teilen.

Blick in die Zukunft: So könnte die Welt in 15 Jahren aussehen

Beginnen möchten wir unsere Zeitreise mit der Welt des Verkehrs. Auf diesem Gebiet dürfen wir uns nach einem Beschluss des UN-Wirtschaftsgremiums auf wahre Meilensteine freuen. Dank des autonomen Fahrens reduzieren sich Staus und Unfälle. Die über die Jahre gestiegene Aggressivität im Straßenverkehr nimmt ebenso deutlich ab.

Die Fahrt in den Urlaub wird mit dem Auto wieder deutlich populärer. Die Verbrauchskosten sind dank der neuesten Batteriegeneration auf ein Minimum gesunken und der Autopilot kutschiert seine Insassen komfortabel über die Alpen bis ans Ziel der Träume. Dort wo früher das Armaturenbrett war, finden wir nun eine kleine Bordküche vor, die die Fahrgäste während der Fahrt verwöhnt.

Immer raffiniertere Gadgets

Viele glaubten bereits, dass nach der Erfindung des iPhones nicht mehr viel zu erwarten sei, doch weit gefehlt. Wir dürfen uns auf viele weitere Quantensprünge einstellen. Die immer größer und sperriger gewordenen Smartphones sind ins Technikmuseum gewandert und durch modische Uhren vollständig ersetzt worden. Diese Uhren erzeugen ultra-realistische Hologramme in 3-D, die uns über alles informieren und die Plattform gaminggadgets.de hat bereits über erste Prototypen berichtet.

Das Telefonieren, aber auch das Spielen, wird so immer realistischer, und die Technik schafft es sehr schnell, die alten Smartphones vergessen zu lassen. Die Technik geht sogar so weit, dass die erzeugten Hologramme nur für den Träger der Uhr sichtbar sind. Die Uhren erkennen dies an der Iris der Augen und sorgen somit für die nötige Privatsphäre.

Ein völlig neues Kino

Hollywood greift die neue Technik der Hologramme ebenfalls dankbar auf und erschafft von nun an wahre Erlebniswelten, in die man eintauchen kann. Das Tragen der VR-Brillen wird somit obsolet und alles geht über die neuen Uhren. Bei einer Neuverfilmung des Epos Herr der Ringe schaut man sich künftig nicht mehr die Schlacht von außen an, sondern wird Teil von ihr. Die Betrachter können sich dann sogar aussuchen, in welche Rolle sie bei der Schlacht schlüpfen wollen und erleben das Spektakel um Helms Klamm in einer völlig neuen Intensität.

Die Intensität wird auch dadurch gesteigert, dass für unseren Verstand die Situation absolut real erscheint. Damit gehen deutlich intensivere Emotionen einher. Wir konvertieren somit vom Zuschauer zum Helden der Geschichte.

Arbeit und Geld werden entkoppelt

Die vollständige Digitalisierung der Arbeit macht den Einsatz des Menschen immer unnötiger. Daraus folgt die bahnbrechende Entkopplung von Arbeit und Geld. Die finanziellen Mittel der Menschen hängen in 15 Jahren also nicht mehr davon ab, wo und wie viel sie gearbeitet haben. Es gibt das bedingungslose Grundeinkommen und obendrauf gibt es Geld für den persönlichen Einsatz für die Gesellschaft. Je mehr der Einzelne Dinge tut, die der Gemeinschaft dienen, je mehr bekommt er.

Diese Umstellung sorgt für einen massiven Anstieg der Lebenszufriedenheit und des empfundenen Glücks. Gewaltverbrechen nehmen im Zuge dessen immer mehr ab und die in den letzten Jahren beobachtete Radikalisierung der Gesellschaft geht ebenfalls deutlich zurück. Immer mehr Menschen erkennen infolge der Entkopplung von Arbeit und Geld ihre soziale Verantwortung und übernehmen wichtigere Aufgaben.

Nachhaltigkeit wird Pflicht

Der Trend zur Produktion von reinen Wegwerfprodukten wird gestoppt. Es dürfen nur Produkte hergestellt werden, die zum einen mindestens zehn Jahre oder länger halten und zum anderen vollständig wiederverwertet werden können. Der neue Umgang mit unseren Ressourcen sorgt für eine nachhaltige Erholung unserer Natur. Auch die Erderwärmung kann auf diese Weise eingebremst werden.

Infolge all dieser positiven Entwicklungen erkennt die Menschheit, dass es viel vorteilhafter ist, nachhaltig und im Sinne der Allgemeinheit zu denken und zu handeln. Dieser Sinneswandel führt ebenfalls zu vielen weiteren Verbesserungen unseres alltäglichen Lebens, über die wir Sie in unseren künftigen Artikeln weiter aufklären möchten.