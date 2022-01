Das Jahr hinter sich lassen - mit dem klangvollen Jahresrückblick

Leider sind die Medien normalerweise nicht so kreativ. Die Jahresrückblicke sehen bereits seit vielen Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten gleich aus. Doch zum Glück gibt es andere kreative Köpfe, die ihre Expertise und ihre Erfahrung nutzen, um einen Rückblick der besonderen Art und Weise zu erschaffen. Am Beispiel von audibene sieht das wie folgend beschrieben aus.

Audibene hat sich einen hervorragenden Namen gemacht, wenn es um gesundes Hören geht. Egal, in welchem Alter, das Gehör ist aus vielen Gründen eines der wichtigsten Sinnesorgane. Es sorgt dafür, dass man sich im Straßenverkehr sicher bewegen kann und ist dafür verantwortlich, dass die Lieblingsmusik in ruhigen Stunden genossen werden kann. Wer sich selbst ein Bild davon machen möchte, der wirft einen Blick auf den weiter oben angesprochenen Jahresrückblick. Dieser basiert nämlich auf dem eigenen Gehör. Das ist ein spannender Ansatz, der einen völlig neuen Blickwinkel auf das vergangene Jahr zulässt. Der Fakt, der noch einmal in Erinnerung gerufen werden soll, wird nicht auf einmal offenbart, sondern es verbirgt sich ein kleines Rätsel hinter den Tönen, die sich Monat für Monat von den Besuchern von den Besuchern mit einem kleinen Tipp abspielen lassen. Dabei zeigt sich, dass es gar nicht so leicht ist, die Bedeutung hinter oftmals bekannten Tönen und Melodien zu erraten. Dennoch muss man sich auch auf die Seite der Ersteller stellen, diesen ist es gelungen, aus unzähligen Events diese herauszusuchen, die sich am besten mit einem bestimmten Ton oder einer Melodie in Verbindung bringen lassen.

Das Jahr 2021 auf besondere Art und Weise erneut erleben

Manchmal könnte man meinen, dass das Jahr 2021, ebenso wie sein Vorgänger, nur aus einem Thema bestand: der Pandemie, die sämtliche Länder dieser Welt fest im Griff hat. Doch damit hat man bei Weitem gefehlt, denn es gab tatsächlich Momente, die trotz des einen bestimmenden Themas in die Geschichte eingegangen sind. Hauptsächlich mit diesen beschäftigt sich der melodische Rückblick.



Die bestimmenden Elemente eines Jahres sind nicht mehr länger nur von Menschen und ihren Taten bestimmt. Immer öfter sind es technische Elemente, wie etwa die Akkutechnik, die für die großen und spannenden Innovationen sorgt.

Bei einem Jahresrückblick ist es immer schön, dass der öffentliche Teil, der bald zum Kulturgut wird, immer dem privaten Teil, der nur einem selbst gehört, gegenübersteht. Anhand des Jahresrückblicks wird man die Dinge, die im eigenen Leben im Laufe des letzten Jahres passiert sind, erinnert. Zudem sieht man eventuell die Dinge, die man beim nächsten Mal etwas besser machen kann. Die guten Vorsätze für das nächste Jahr kommen so fast wie von selbst und auch, wenn immer noch diskutiert wird, ob die Vorsätze fürs nächste Jahr überhaupt etwas bringen, kann es nicht schaden, mit einem positiven Blick in die eigene Zukunft zu starten.