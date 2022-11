Die optimale Planung einer Geschäftsreise

Geschäftsreisen gehören für viele Unternehmer zum Alltag dazu. Im Vergleich zu einer Urlaubsreise benötigt die Dienstreise einiges mehr an Planung. Termine sind häufig eng gestaffelt und die Zeit knapp kalkuliert. Daher gilt es im Vorfeld einige Zeit in eine detaillierte Planung zu investieren, je weiter das Ziel weg ist, desto größer der Aufwand. Im Folgenden erklären wir Ihnen, worauf Sie unbedingt achten sollten.

Effizienz berücksichtigen, wenn Sie eine Geschäftsreise planen

Wer den Aufwand der Planung einer Geschäftsreise auslagern möchte, für den eignet sich ein Geschäftsreisebüro. Sie selbst können sich anschließend frei auf die eigentlichen Termine fokussieren und haben mehr Zeit, diese vorzubereiten. Im Vorfeld der Reise sollten Sie immer auch die Effizienz berücksichtigen. Eventuell gibt es am Zielort weitere Geschäftspartner, die Sie ebenfalls besuchen können.

Zusätzlich können Sie aber auch andere geschäftliche Dinge erledigen, wenn Sie einmal in einer bestimmten Region sind. Ein wichtiger Faktor ist dabei die Art der Reise: Wer selbst mit dem Auto fährt, der kann nebenbei bis auf Telefonate nichts erledigen. Wer stattdessen mit dem Zug reist oder das Flugzeug wählt, der kann die Reisezeit zum effektiven Arbeiten nutzen.

Bestimmen Sie eine Vertretung

Damit der Betriebsalltag während der Abwesenheit weiterläuft, sollte für die Dauer der Reise eine Vertretung bestimmt werden. Statten Sie diese mit allen notwendigen Vollmachten aus und lassen Sie Ihre Mitarbeiter wissen, wann und wo Sie erreichbar sind. Hinterlegen Sie eine Notiz mit den Terminen und Aufenthaltsorten. Bei einer längeren Abwesenheit kann es sinnvoll sein, bestimmte Zeiten festzulegen, an denen sich Kollegen per Telefon oder Video Call mit Ihnen austauschen können.

Eine gut gelegene Unterkunft

Bei einer mehrtägigen Abwesenheit muss eine geeignete Unterkunft gefunden werden. Achten Sie dabei vor allem auf die Lage. Schließlich möchten Sie nicht stundenlang zum nächsten Geschäftstermin fahren. Machen Sie sich vorab ein Bild von den örtlichen Gegebenheiten und wählen Sie ein Hotel, das gut an die Infrastruktur angebunden ist. Auch Restaurants in der Nähe erleichtern den Ablauf. Gleichzeitig sollte das Hotel den eigenen Ansprüchen genügen: So ist ein guter Internetzugang im Zimmer hilfreich, genau wie ein Bügel- oder Schuhputzservice, um die Kleidung vor dem Geschäftstreffen aufzufrischen.

Die Fortbewegung während der Geschäftsreise

Zu den wichtigsten Punkten bei der Planung einer Geschäftsreise gehört ebenfalls die Fortbewegung. Wie kommen Sie am schnellsten an Ihr Ziel? Auch die Verkehrsmittel während der Geschäftsreise sollten geplant werden, sofern Sie vor Ort mobil sein müssen. Prüfen Sie, wie diese Mobilität sichergestellt werden kann. So können Sie beispielsweise die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, ein Taxi rufen oder auf einen Mietwagen setzen, um besonders flexibel zu sein. Alle Punkte orientieren sich dabei an den Kostenvorgaben der Controlling Abteilung. Es bietet sich an, die Ausgaben bereits im Vorfeld genehmigen zu lassen.

Informieren Sie sich über die Kultur und Umgangsformen Ihres Reiselandes

Damit der Geschäftsabschluss nicht durch unbedarfte Äußerungen oder Gesten gefährdet wird, empfiehlt es sich, vor Geschäftsreisen die kulturellen Besonderheiten anzueignen. Gerade Höflichkeitsregeln und Umgangsformen gehören dazu. Wenn die Sprachkenntnisse nicht verhandlungssicher sind, dann sollten Sie rechtzeitig einen Dolmetscher beauftragen. Ebenso kann die Esskultur des Landes von Bedeutung sein. Bei bestimmten Lebensmittelunverträglichkeiten ist es hilfreich, die Gewohnheiten vor Ort zu kennen und sich nach Alternativen umzusehen.

Denken Sie an Ihre Dokumente

Essenziell bei der Planung der Geschäftsreise sind natürlich alle Reise- und Ausweisdokumente. Stellen Sie diese im Vorfeld zusammen und prüfen Sie, ob Reisepass, Visa oder eventuell eine Impfbescheinigung noch gültig sind. Die Unterlagen variieren je nach Anlass und Ziel der Reise. Ebenso kann der internationale Führerschein wichtig sein. Doch auch Flugtickets, Transfertickets und die Reservierungsbestätigung des Hotels sollten vorliegen, damit die Reise reibungslos verläuft.