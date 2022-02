Eine Rolex als Investment besticht durch eine kontinuierliche Wertsteigerung

Seit vielen Jahrzehnten gelten Rolex-Uhren als ein sicheres Investment, auch in Krisenzeiten. Doch nicht alle Modelle der Schweizer Uhrenmanufaktur eignen sich als Wertanlage, weshalb wir Ihnen verraten möchten, was Anleger bei einem Uhreninvestment beachten sollten und welche Rolex Uhren als Investment besonders geeignet sind.

Was bei einem Uhren-Investment zu beachten ist

Bei einem Uhreninvestment sollten einige wichtige Grundregeln berücksichtigt werden, damit man sich für ein lohnenswertes Investment entscheidet.

● Der persönliche Geschmack spielt keine Rolle: Bei einer Wertanlage sollte der eigene Geschmack sowie die persönlichen Vorlieben hintangestellt werden. So eignen sich zum Beispiel vor allem Edelstahl-Modelle von Rolex als Investment, auch wenn einem goldene Uhren optisch vielleicht besser gefallen.

● Den Markt beobachten: Im Vorfeld eines Investments sollten sich Anleger eine Auswahl an interessanten Uhren zusammenstellen. In der Folge wird der Wert der Uhren im Portfolio regelmäßig überprüft, bis man nach einer Weile ein Gefühl für den Markt entwickelt hat und sich für ein Investment entscheidet.

● Informiert bleiben: Wer in Rolex Uhren investieren möchte, der sollte über aktuelle Modelle, Gerüchte und Trends auf dem Uhrenmarkt stets auf dem Laufenden bleiben. Denn diese Faktoren haben Einfluss darauf, wie sich der Wert der erhältlichen Modelle im Laufe der Zeit entwickelt.

Anleger, die eine Uhr aus dem eigenen Portfolio verkaufen möchten, erhalten bei Simply-Way.at für ihre Luxusuhr ein Angebot, welches auf dem aktuellen Marktpreis basiert.

Welche Rolex Uhren lohnen sich als Investment besonders?

Wie bereits in der Einleitung zu diesem Beitrag kurz erwähnt, ist nicht jede Rolex-Uhr gleichermaßen als Investment geeignet. Aus diesem Grund möchten wir Ihnen verraten, welche Rolex-Uhren als Investment besonders geeignet sind.

Die Rolex Submariner

Die Rolex Submariner ist so etwas wie der Klassiker unter den Luxusuhren und wird bereits seit den 1950er-Jahren der Schweizer Uhrenmanufaktur produziert. Zwar ist die Uhr unter Sammlern schon lange kein Geheimtipp mehr, doch bei dem Kauf des richtigen Modells kann man im besten Fall eine hohe Rendite erzielen. Der Preis für eine Submariner „Hulk“, die zwischen 2010 und 2020 produziert wurde, stieg nach der Veröffentlichung des Nachfolgers von durchschnittlich 13.566 Euro auf mittlerweile über 17.114 Euro.

Die Rolex GMT-Master II

Zu den beliebtesten Modellen von Rolex gehört aktuell die GMT-Master II, bei der es sich um eine klassische Sportuhr aus Stahl handelt. Diese zeigt nicht nur die Uhrzeit und das aktuelle Datum an, sondern zudem auch eine zweite Zeitzone. Vor allem die Modelle „Pepsi“ und „Batgirl“ sind unter Sammlern äußerst begehrt. Allerdings eignen sich diese Modelle aufgrund der hohen Marktpreise nur bedingt für ein Investment. Als Geheimtipp gilt aktuell lediglich das Modell mit der Referenznummer 116710LN, dessen Wert zwischen 2010 und 2020 von 4507 Euro auf 10.981 Euro in die Höhe geschossen war.

Die Rolex Daytona

Bei der Rolex Daytona handelt es sich um einen Chronographen, der selbst in den Rolex-Stores nur schwer erhältlich ist. Aus diesem Grund entscheiden sich die meisten Investoren direkt für ein Modell aus zweiter Hand. Aufgrund der hohen Preise ist die Uhr allerdings nur bedingt dazu geeignet, um mit dieser eine schnelle Rendite zu erzielen. Das ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass die Preise für gebrauchte Modelle deutlich über dem Listenpreis liegen. Daher sollten sich Investoren am besten für ein ungetragenes Modell mit der Referenznummer 116520 in der originalen Box und mit sämtlichen Papieren entscheiden, die anschließend erst einmal in einen Safe wandert. Denn dabei handelt es sich um die letzte Daytona ohne Keramik-Lünette. Darum sind die Preise zwar bereits relativ hoch, steigen allerdings kontinuierlich weiter. Lag der Preis für die Uhr 2010 noch bei 7.536 Euro, so beträgt diese mittlerweile zwischen 17.000 und 20.000 Euro.