Einweg-Shishas erobern die Straßen

Die Shisha to go wird immer beliebter. Was spricht für die handliche Wasserpfeife? Wie wird sie bedient und was sollten Dampfer beachten?

Shisha für unterwegs: die praktische Miniaturausgabe

Die Popularität der Shisha ist ungebrochen. Inzwischen gibt es die arabische Wasserpfeife auch als Miniaturausgabe zu kaufen. Die Shisha to go kostet nicht viel mehr als eine Zigarettenpackung und hält ebenfalls nicht wesentlich länger. Als Einweg-Shisha ist sie für den einmaligen Gebrauch bestimmt und ihre Reichweite ist auf bestenfalls 600 Züge begrenzt.

Warum ist die Shisha to go so beliebt?

Für die Einweg-Shisha spricht zunächst ihre Handlichkeit. Sie passt in jede Hosentasche und man kann jederzeit an ihr ziehen, wenn einem danach ist. Dennoch sind die meisten Funktionen, die man von einer Shisha kennt, in dem Gerät enthalten. Geschmacklich und in Bezug auf das Dampferlebnis wird das traditionsreiche Vorbild ebenfalls imitiert.

Durch das Vaporisieren unterhalb der Verbrennungsschwelle ist die Shisha für unterwegs im Vergleich zum Rauchen die weitaus weniger ungesunde Alternative. Die meisten krebserregenden Stoffe werden erst durch die Verbrennung freigesetzt.

Welche Geschmacksrichtungen sind möglich?

Geschmacklich bieten die Einweg-Shishas einen bunten Strauß an Geschmacksrichtungen. Fruchtige Geschmacksrichtungen wie Ananas, Banane, Melone, Pfirsich und Erdbeere sind ebenso möglich wie süße Aromen in Form von Toffee, Cookie, Cola und Schokolade. Wer es etwas herber mag, kommt mit Minze, Vanille, Kaffee, Rum und Kokosnuss auf seine Kosten.

Auch speziellere Geschmacksrichtungen werden geboten. Ein Blick auf das Sortiment der Hersteller, die sich in puncto Kreativität gegenseitig zu übertrumpfen versuchen, lohnt sich. Beispiele für Aromen der ausgefallenen Art sind belgische Waffeln, türkischer Kaugummi, Energydrink und Kaktusfeige.

Wie ungesund ist Vapen wirklich?

Dass bei der Benutzung der Shisha nicht geraucht, sondern gedampft wird, wurde als gesundheitlicher Vorteil bereits genannt. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass auf das süchtig machende Nervengift Nikotin ganz verzichtet werden kann. Andere hochgradig giftige Chemikalien wie Teer und Kohlenmonoxid überschatten ebenfalls nicht das Dampferlebnis.

Beim Dampfen der Shisha für unterwegs wird mit dem Liquid eine spezielle Flüssigkeit verdampft, deren Grundstoffe Propylenglycol (PG) und Glycerin (VG) in unterschiedlichen Proportionen sind, die mit Wasser und Aromen gemischt werden. Damit entspricht das Dampfen der Shisha dem einer E-Zigarette oder eines E-Pens.

Eine viel beachtete Studie des englischen Gesundheitsministerium Public Health England kam zum Ergebnis, dass beim Dampfen die Gefahr für Lungenkrebs um 99,5 % reduziert sei. Trotzdem greifen die Inhaltsstoffe und die Art der Inhalation die Lungen an.

Da das betäubende Nervengift Nikotin fehlt, können die Reize sogar größer sein als bei Zigaretten. So können mit der Zeit typische Lungenerkrankungen wie Asthma bronchiale, chronische Bronchitis und COPD entstehen. Die Gefahr im Vergleich zum Rauchen ist nach dem Ergebnis von Studien nur um 40 % herabgesetzt.

Was sollten Dampfer beim Kauf der Shisha für unterwegs beachten?

Für ein bequemes Raucherlebnis bürgen Mini-Shishas, die sich bereits beim Zug aktivieren lassen, indem der Unterdruckmechanismus am Mundstück das Einziehen erkennt und daraufhin die Heizspirale der Shisha erhitzt. Manche ältere Geräte lassen sich erst bei Knopfdruck aktivieren.

Eine möglichst genaue und stufenlose Regulation der Temperatur sollte ebenfalls möglich sein, da sich die Idealtemperatur von Liquid zu Liquid geringfügig voneinander unterscheiden kann. Außerdem können wertvolle Inhaltsstoffe wie Terpene bei zu hohen Temperaturen Schaden nehmen. Der Akku einer Einweg-Shisha sollte mindestens 90 Minuten halten.

Die Shisha für unterwegs kann online bestellt werden bei Fachhändlern.

Welches Heizsystem ist das beste?

Bei der Wahl zwischen einer E-Shisha mit Wattedepot, Cartomizer und Tanksystem ist der Tank die hochwertigste Variante. Hier wird der Geschmack nicht mehr durch mögliche Brandrückstände beeinträchtigt. Shishas mit Wattedepot fallen damit regelmäßig unangenehm auf, die aber inzwischen zu Recht veraltet sind. Ein Nachfüllen ist mit Tank für den ganzen Tag nicht mehr nötig.

Öfter nachgefüllt werden muss hingegen die Shisha mit Cartomizer, was sich allerdings ungleich praktischer gestaltet als bei einer Shisha mit Wattedepot. Bei manchen Modellen ist der Vorgang sogar intuitiv möglich.