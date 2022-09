Flüssiggastank anstatt Erdgasanschluss

Gasknappheit als Folge der Energiekrise



Die Energiekrise erreicht Unternehmen und Privatpersonen gleichermaßen. Betroffen sind hauptsächlich diejenigen, die mit Erdgas heizen oder ihr warmes Wasser aufbereiten. Dies betrifft mehr als 50 Prozent der deutschen Privathaushalte, aber auch viele Firmen. Derzeit gibt es eine Regelung, die vorschreibt, dass Privatkunden keine Rationierung der Erdgaszufuhr zu befürchten haben. Die Vorgabe stammt jedoch aus einer Zeit, in der niemand wusste, dass Deutschland die Abhängigkeit von russischem Gas einmal Probleme bereiten könnte. Wenn die Lieferungen aus Russland nicht mehr für die Deckung des Bedarfs ausreichen und es der Politik nicht gelingt, andere Quellen zu erschließen oder Lieferungen aus anderen Ländern zu erhalten, können Privathaushalte von einer Sanktionierung betroffen sein.



Der Umstieg auf erneuerbare Energien ist teuer



Nur wenigen Hausbesitzern ist es möglich, kurzfristig vom Gas auf erneuerbare Energien umzusteigen. Die Regierung hat die Wärmepumpe zum Favoriten erklärt. Das Problem liegt jedoch darin, dass nicht nur die Preise für Gas, sondern auch für Strom in die Höhe schießen. Zudem ist die Investition in eine Wärmepumpe gerade für ältere Bestandsbauten, die noch nicht über eine Fußbodenheizung verfügen, kostenintensiv. Fachkräfte für die Installation der Wärmepumpen fehlen ebenso, es gibt Probleme mit der Lieferung von Chips und Bauteilen und in einigen Gebäuden ist die Umrüstung gar nicht so einfach umsetzbar.



Flächendeckende Versorgung mit Erdgas ist nicht sichergestellt



Die Politik kann die flächendeckende Versorgung mit Erdgas derzeit nicht zu einhundert Prozent sicherstellen. Das Heizen mit Strom ist aufgrund der hohen Kosten keine Alternative. Zudem ist das Stromnetz fragil, da ein Teil der Stromerzeugung mit Erdgas erfolgt. Es gibt Bedenken, dass eine massive Nutzung an Stromheizungen zu einer großen Belastung für das Stromnetz werden könnten. Mit der Installation eines Flüssiggastanks können Sie für sich selbst eine Alternative schaffen, mit der Sie gut durch den Winter kommen.



Die Vorteile von Flüssiggas



Derzeit ist die Versorgungslage mit Flüssiggas stabil. Sie bekommen Propangas in Flaschen, die Sie mieten oder kaufen können. Aufgrund der guten Versorgungslage sind die Flüssiggaspreise derzeit nicht von einem massiven Anstieg betroffen. Wenn Sie auf Flüssiggas umsteigen, profitieren Sie von einer gewissen Preisstabilität. Allerdings ist es wichtig zu wissen, dass sich die Marktlage schnell ändern kann. Eine Garantie gibt es für keine Variante, mit der sich die Energieversorgung für den Herbst und den Winter stabilisieren lässt. Derzeit liegt Flüssiggas im Trend, immer mehr Kunden entscheiden sich für die Installation eines Tanks. Alternativ ist es möglich, die Versorgung mit Flüssiggas über einen Gaszähler sicherzustellen. Dies ist eine Alternative zu den Tanks, für die nicht immer ein Platz zur Installation vorhanden ist.



Die Entscheidung für eine Alternative zum Erdgas



Es ist in jedem Fall von Vorteil, für das eigene Haus oder die Wohnung nach einer Alternative zum Erdgas zu suchen. Abgesehen von der unsicheren Versorgungslage können sich die Preise um das Doppelte oder Dreifache erhöhen. Kunden müssen nicht nur mit hohen Abschlägen, sondern auch mit Nachzahlungen rechnen, die vierstellige Summen erreichen können. Wenn Sie das Erdgas nicht oder nur in geringen Mengen nutzen, können Sie das Versorgungsproblem umgehen. In der Regel ist es möglich, Erdgas durch eine Zufuhr von Flüssiggas zu ersetzen. Die moderateren Flüssiggaspreise und die Versorgungssicherheit bringen Sie gut durch den Winter.