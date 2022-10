Geschenkideen – so zaubert man Frauen ein Lächeln aufs Gesicht

Die Suche nach einem passenden Geschenk für Frauen kann schwierig sein. Diese Geschenkideen für Frauen bieten Inspiration, sollten aber mit viel Liebe und Bedacht ausgewählt werden. Frauen leisten Großes – dafür sollte ihnen auch Anerkennung zuteilwerden. Schöne Geschenke zum Geburtstag, zu Weihnachten oder zu anderen Anlässen sind eine wunderbare Möglichkeit, diese Anerkennung zu zeigen. Doch in einer Zeit, in der scheinbar jeder alles hat oder sich Wünsche selbst erfüllt, ist die Suche nach dem perfekten Geschenk eine Herausforderung. Dieser Artikel bietet Tipps rund um die schönsten Geschenkideen für Frauen.

Denkt man an ein Geschenk, denkt man normalerweise an etwas Greifbares, das dann in Geschenkpapier eingewickelt und überreicht wird. Doch oft ist die Freude über andere Dinge viel größer. Immer mehr Menschen entscheiden sich dafür, Erlebnisse zu schenken. Ist der Alltag jedoch sehr turbulent, etwa, weil man kleinere Kinder und einen straffen Terminkalender hat, kann das Gegenteil der Fall sein: Man sehnt sich nicht nach Abenteuern, sondern nach Ruhe und Entspannung.

Wer einer Frau ein schönes Geschenk machen und ihr eine kleine Pause vom Alltag verschaffen möchte, hat verschiedene Möglichkeiten. Je nach Budget kommen dann Dinge wie eine Massage oder ein ganzes Wellness-Wochenende in Österreich oder an anderen Orten infrage. Das Schönste daran: Diese Art von Geschenken zaubert nicht nur kurzfristig ein Lächeln auf dem Gesicht, sondern bleibt lange in Erinnerung.

Abenteuer schenken

Während sich die einen nach Ruhe sehnen, wünschen sich die anderen ein wenig Abwechslung herbei – etwas Nervenkitzel, um dem Hamsterrad einmal wieder zu entkommen. Damit das Geschenk möglichst gut zur Empfängerin passt, sollte auf Individualität geachtet werden. So ist ein Bungee-Sprung nur zu empfehlen, wenn die Liebste keine Höhenangst hat.

Das Angebot ist vielfältig: Von Kanufahrten über Survival-Trainings bis zu Baggerfahrten ist alles dabei. Es gilt also, die Interessen und persönlichen Hemmschwellen der Beschenkten herauszufinden und dann ein passendes Erlebnis auszuwählen.

Schmuck schenken

Es ist ein altes Klischee, dass Frauen Schmuck lieben. Deshalb haben sich Ketten, Ringe, Armbänder & Co zu echten Klassikern unter den Geschenken entwickelt. Natürlich sollte man(n) nur Schmuck schenken, wenn man weiß, dass die Empfängerin gerne Schmuck trägt.

Außerdem ist es wichtig, Schmuckstücke auszuwählen, die gut zu ihr passen. Trägt die Dame ausschließlich Silberschmuck, sollte es also nicht unbedingt ein Goldarmband sein. Ist der Empfängerin Nachhaltigkeit ein Anliegen, sollte man vielleicht nicht auf Massenware setzen, sondern nachhaltige Unternehmen unterstützen. Wird der Schmuck mit Liebe und Blick auf die Beschenkte ausgewählt, kann man gar nicht so viel falsch machen.

Gutscheine schenken

Gutscheine galten lange Zeit als unkreative Geschenkideen. Das liegt daran, dass sich der Schenkende keine Produkte für die Frau aussuchen muss, sondern lediglich vorab für deren Einkauf bezahlt. Doch wer es schafft, einen Gutschein aus dem Lieblingsladen der Dame zu besorgen, kann damit auch nicht viel falsch machen – im Gegenteil: Da die Preise steigen, ist ein Gutschein nicht nur toll, sondern auch wirklich praktisch. So kann man sich Wünsche erfüllen, die anders vielleicht in weiter Ferne wären.

Praktisches schenken

Geschenke sollen etwas Besonderes sein. Können Bratpfanne, Glätteisen, Geschirr & Co da mithalten? Ja – zumindest dann, wenn Frau einen bestimmten Wunsch äußert. Ist das der Fall, sollte man abklären, um welches Produkt es sich genau handelt. So schafft man es nicht nur ein praktisches Geschenk zu machen, sondern eines, das sich die Frau wirklich wünscht.

Vorsichtiger sollte man bei Deko-Artikeln sein. Diese sollten perfekt zur Einrichtung passen und den Geschmack der Empfängerin treffen. Ist man sich unsicher, könnte ein Gutschein für den Deko-Laden der ideale Plan B sein.

Blumen schenken

Blumen sind die Klassiker schlechthin unter den Geschenken für Frauen, daran hat sich nichts geändert. Wenn sie es liebt, frische Blumen in der Vase zu haben, ist ein Blumenstrauß eine gute Idee. Dabei sollte man jedoch nicht auf Sträuße von der Tankstelle oder aus dem Supermarkt setzen. Besser ist es, die Lieblingsblumen der Dame in Erfahrung zu bringen und sich vom Floristen einen individuellen Strauß binden zu lassen.

Frau mag keine Schnittblumen? In diesem Fall kann ein schöner Blumenstock eine gute Alternative sein. Das ist nicht nur nachhaltiger, sondern fördert auch das Raumklima.