Intelligente Verkehrslösungen müssen gefunden werden

Die Idee, mehr Güter auf die Schiene zu bringen, ist sicher wünschenswert. Zumindest Langstrecken lassen sich mit dem Zug effizient und umweltschonend bewältigen. Sie setzen jedoch eine hohe Zuverlässigkeit voraus, die zumindest heute nicht immer gewährleistet ist. Hinzukommt die Flexibilität, die kurzfristige Transporte ermöglichen. Überraschend ist, dass in den öffentlichen Spielen über solche Konzepte die Frachtschiffe auf unseren Flüssen und Meeren kaum eine Rolle spielen.



Dabei sind auch Schiffe ein interessantes Verkehrsmittel. Die Flüsse und das Meer sind schon vorhanden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Wasserstraßen nur eine bestimmte Kapazität haben. Dies ist jedoch bei der Eisenbahn nicht anders. Hier sind hohe Investitionen für den Ausbau des bestehenden Gleisnetzes notwendig. Es müssen neue Strecken gebaut und stillgelegte Gleise reaktiviert werden.



Beim Schiff stellt sich zudem die Frage nach alternativen Antrieben. Aktuell gehen Studien davon aus, dass die Schifffahrt auch noch in 30 Jahren Kraftstoffe benötigt, die auf Mineralöl basieren. Es gibt aber auch schon neue Technologien, welche grünen Strom in Kraftstoff für die Schiffe umwandeln können.

Der Lkw ist kein Auslaufmodell

Richtig ist sicherlich, dass sich viele Güter über die Schiene transportieren lassen. Trotzdem wird der Lkw auch in Zukunft zu einem vernünftigen Verkehrsmix in der Logistik gehören. Auch in Zukunft wird es nicht ökonomisch sein, an jede Firma und zu jedem Supermarkt ein Eisenbahngleis zu legen. Bei der Suche nach dem richtigen Treibstoff scheint sich Wasserstoff als ideale Quelle herauszukristallisieren.



Um zu verhindern, dass Güter ewig unterwegs sind, werden weiterhin individuelle Transporte von zentralen Güterbahnhöfen erforderlich sein. Eine Aufgabe, für die sich Lkws bestens eignen. Dabei gilt es nicht nur die Effizienz zu erhöhen, sondern auch die Unfallgefahr zu reduzieren. Der deutsche Lkw- und Bushersteller MAN arbeitet seit einigen Jahren erfolgreich am intelligenten Verkehrslösungen.



Ein spannendes Projekt fand auf dem Container Terminal Altenwerder im Hamburger Hafen statt. Hier übernahm der MAN die selbstständige Fahrt über das Hafengelände und rangierte selbstständig in die richtige Gasse zum Ladevorgang. Ohne menschliche Hilfe setzt er passgenau zurück, während die Entladung automatisch abläuft. Ebenso läuft die Beladung und die selbstständige Fahrt zum Check-in. Dort muss aktuell noch ein Fahrer übernehmen.

Autonomes Fahren bekommt einen Rechtsrahmen

Schon 2022 ist auf einigen deutschen Straßen ein autonomes Fahren möglich. Dafür hat die alte Bundesregierung das Gesetz zum autonomen Fahren beschlossen. MAN möchte gern ab 2030 selbstständig fahrende Lkw serienmäßig produzieren. Damit die Straße effizient Gleise, Flüsse und Meer mit dem Kunden oder Lieferanten verbinden kann, sind noch einige neue Technologien zu entwickeln.



Die Aufgaben sind vielfältig. Intelligente Straßen sollen den Verkehr überwachen, um die Verkehrssicherheit und den Verkehrsfluss zu erhöhen. Ein flächendeckendes 5G-Netz soll die Navigation und den nötigen Datenaustausch garantieren. Sogar die aktuell noch begrenzte Reichweite von Elektrofahrzeugen könnte zukünftig kein Problem mehr sein. Ingenieure forschen am induktiven Laden. Dabei würde das Auto durch unterirdische Spulen während der Fahrt wieder aufgeladen werden.