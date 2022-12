Obst und Gemüse ohne eigenen Garten anbauen – ist das möglich?

Obst- und Gemüseanbau in der eigenen Wohnung

Es ist ein schönes Gefühl, etwas Dekoratives oder Nützliches mit den eigenen Händen zu schaffen. Jeder, der schon mal ein Möbelstück selbst gebaut hat, wird dieses Gefühl kennen. Mit der Aufzucht eigener Pflanzen verhält es sich sehr ähnlich. Dabei ist es egal, ob der Anbau in einem Topf auf dem Balkon oder in einer Mini-Growbox passiert.

Zudem ist die Aufzucht eigener Nutzpflanzen äußerst nachhaltig. Schließlich müssen die so groß gezogenen Pflanzen und ihre Erzeugnisse nicht transportiert werden. Auch energiefressende Gewächshäuser sind nicht notwendig. Der Anbau in den eigenen vier Wänden macht also nicht nur Spaß, sondern ist auch noch gut für die Umwelt.

Was eignet sich zum Selbstanbau in den eigenen vier Wänden?

Sie leben in der Stadt in einer kleinen Wohnung, haben nur einen Balkon oder Fensterbänke zur Verfügung und möchten dennoch etwas Grün genießen? Kein Problem, mit unseren Tipps können Sie auch aus minimalen Anbauflächen das Maximale herausholen.

Der Klassiker: Kresse

Kresse oder Gartenkresse ist eine Kulturpflanze aus der Familie der Kreuzblütler. Sie lässt sich denkbar einfach anbauen – Sie benötigen noch nicht einmal Erde, nur eine Fensterbank. Kresse können sie auf fast allen Materialien ziehen, die Feuchtigkeit speichern – etwa auf einem Wattebausch oder einem Stück Küchenpapier. Der Anbau macht auch Kindern sehr viel Spaß.

Kresse-Samen werden unter anderem in Supermärkten in kleinen Tüten verkauft. Die Pflanzen können bereits nach wenigen Tagen mit einer Schere geerntet werden. Gartenkresse hat einen angenehm würzigen, fast schon senfigen Geschmack. Sie macht sich hervorragend auf belegten Broten oder als Zutat in Salaten.

Erdbeeren im Blumenkasten

Erdbeeren gehören zu den Kulturen, die sich durch eine sehr kurze Reifezeit auszeichnen. Aus diesem Grund eignen sie sich sehr gut für den Heimanbau. Dafür sind eigentlich nur Fensterbänke, Blumenkästen und Erde nötig. Vorgezogene Erdbeerpflanzen sind im Gartencenter oder im Baumarkt erhältlich.

Wenn die Früchte während der normalen Erdbeerzeit von Mai bis Juli geerntet werden, sollten die Kästen am besten an Fenstern Richtung und Osten aufgehängt werden. Die Dauerbestrahlung aus südlicher Richtung würde das Wachstum eher behindern.

Tomaten in Kübeln auf dem Balkon

Es sind weit über 10.000 verschiedene Tomatenpflanzen bekannt. Viele davon gedeihen wunderbar in Blumentöpfen auf dem Balkon. Unter Umständen ist sogar der Anbau in Balkonkästen möglich.

Da es auf Balkonen windiger ist als in einem Garten, benötigen Balkon-Tomaten ständig feuchte Erde. Regelmäßiges Gießen der Tomatenpflanzen ist unerlässlich – an besonders trockenen und windigen Tagen im Sommer sogar zweimal täglich. Gießen Sie die Tomaten so, dass ihre Blätter nicht durchnässt werden.

Darf man Hanf selbst anbauen?

Hanf, Cannabis und Marihuana stammen alle von derselben Cannabisgattung ab. Beim Hanf handelt es sich um eine selektiv gezüchtete Cannabissorte, die hauptsächlich wegen ihrer Samen und Fasern angebaut wird. Hanf ist daher eine bedeutende Nutzpflanze, die von den Menschen seit Jahrtausenden für verschiedene Zwecke genutzt wird. Aus seinen Fasern und Samen werden Textilien, Dämmstoffe und sogar Arzneimittel gewonnen.

Es gibt Hanfpflanzen, die keine oder nur verschwindend geringe Anteile des berauschenden Wirkstoffs THC (Tetrahydrocannabinol) enthalten. Der private Anbau von Hanfpflanzen ist in Deutschland dennoch strengstens untersagt. Dieser wäre nur mit einer Sondergenehmigung möglich – diese wird aber lediglich in absoluten Ausnahmefällen vergeben.

Fazit: Pflanzen in der Wohnung anbauen

Auch wenn Sie keinen Zugang zu einem Garten haben, können Sie sich Pflanzen ins Haus holen. Diese wirken sich keinesfalls negativ auf die Luftqualität in Innenräumen aus und bringen viele Vorteile mit sich. Spätestens, wenn Sie den ersten komplett selbst angepflanzten Tomatensalat mit Kresse bestreuen, werden Sie diese zu schätzen wissen.