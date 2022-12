Shisha rauchen im Winter: Das gibt es zu beachten

In der kalten Jahreszeit, wenn es draußen ungemütlich wird, halten sich die meisten Menschen lieber in Innenräumen auf. Klar, dass die Shisha, die im Sommer draußen geraucht wird, dann meistens mit „umzieht”. Der nachfolgende Beitrag erklärt, wie sich eine Shisha trotz eiskalten Temperaturen dennoch im Winter genießen lässt – drinnen wie draußen.

Shisha rauchen auf dem Balkon: Auf das richtige Ambiente kommt es an

Wer grundsätzlich kein Problem mit etwas kühleren Temperaturen hat und bereit ist, sich dick anzuziehen, kann auch im Winter problemlos auf dem Balkon rauchen. Damit es bei der Shisha-Session so richtig gemütlich wird, gilt es, auf die richtige Ausstattung zu achten. Damit Raucher im Sitzen trotz Kälte nicht frieren, sollten sie idealerweise Thermokissen oder dicke Decken verwenden. Bestenfalls passen diese farblich sogar mit der geliebten Wasserpfeife zusammen. Noch größer fällt der Wohlfühlfaktor dann aus, wenn neben der Shisha eine dampfende, heiße Schoki oder ein Kinderpunsch bereitsteht. Auch Glühwein wärmt von innen, sollte allerdings gemeinsam mit der Shisha nur in Maßen genossen werden. Denn einerseits sorgt der zusätzliche Glühwein schnell für eine wortwörtlich benebelte Birne, andererseits sollten Raucher alleine aufgrund der Brandgefahr halbwegs klar im Kopf sein, bevor und während sie die Wasserpfeife anschließend wegräumen.

Falls es doch einmal zu kalt draußen wird, können sich Shisha-Raucher auf ihren Balkonen leider nicht einfach mit einer offenen Flamme behelfen. Auch Heizstrahler machen wenig Sinn, da sie meistens zu groß gebaut sind und zu viel Energie verbrauchen. Besser, da umweltfreundlicher ist eine Infrarotheizung, welche die Wärme direkt auf die Körperoberfläche abgibt. Zusätzlich dazu kann eine passende Lichtquelle auf dem Balkon während der Shisha-Session nicht nur Helligkeit, sondern in begrenztem Maße auch Wärme spenden. Öllampen oder Kerzen sowie Lichterketten sorgen für eine einladende Atmosphäre und kreieren je nach Modell spannende Lichteffekte.

Wichtig: Bei aller Liebe zum Rauchen und zur Wasserpfeife sollte stets rücksichtsvoll mit der Nachbarschaft umgegangen werden. Raucher tun gut daran, sich an die Hausordnung zu halten und insbesondere die unmittelbaren Nachbarn nebenan nicht unnötig mit übermäßigem Rauch zu belästigen. Wer empfindliche Nachbarn hat, sollte die bevorstehende Shisha-Session daher auf jeden Fall ankündigen und besondere Rücksicht nehmen.

Shisha-Session in Innenräumen abhalten: So klappt es

Es ist grundsätzlich immer empfehlenswert, Shishas draußen zu rauchen. Wenn es aber nicht anders geht, lässt sich die Shisha-Session selbstverständlich auch in Innenräumen abhalten. Dabei sollten allerdings einige Dinge beachtet werden, damit das Rauchen auch weiterhin ein genussvolles und sicheres Erlebnis bleibt. Grundsätzlich sollte man versuchen, die Kohle im Winter draußen oder mit offenem Fenster anzuzünden. Wenn man gleich dabei ist, sollte das Fenster am besten während der gesamten Shisha-Session geöffnet bleiben. Es sollte jederzeit eine ausreichende Frischluftzufuhr gewährleistet sein. Dann lässt sich auch der Marken-Tabak, der beispielsweise von bei-paradise-shisha.de kommt, entspannt genießen. Besonders geeignet für die winterliche Jahreszeit sind nussige oder fruchtig-würzige Sorten wie Orange, Nelken, Vanille oder Zimt.

Tipp: Auch nach der Shisha-Session sollten Raucher ihre Fenster im Winter öffnen. Diese Vorgehensweise beugt einer Geruchsbildung vor und verhindert, dass sich Tabak an den Wänden absetzt.

Geruchlose Gefahr: Kohlenstoffmonoxid beim Shisha-Rauchen

Der Grund, warum beim winterlichen Rauchen von Wasserpfeifen in Innenräumen das Fenster unbedingt geöffnet werden sollte, heißt Kohlenstoffmonoxid. Wieso das Zuhause, aber nicht in Shisha-Bars ein Thema ist, fragen sich sicherlich viele Neulinge. Die Antwort ist einfach: Shisha-Bars sind gegenüber dem Gesetzgeber dazu verpflichtet, in ihren Räumlichkeiten ein geeignetes Belüftungssystem einzubauen. Dadurch wird die Luft durchgehend ausgetauscht, sodass Kohlenstoffmonoxid gar nicht erst entsteht. Anders sieht es in privaten Räumlichkeiten aus: Wenn Naturkohle verbrennt, entsteht Kohlenstoffmonoxid, das draußen an der frischen Luft durch den vorhandenen Sauerstoff keinen unmittelbaren Schaden anrichtet.

In geschlossenen Räumen liegt der Fall allerdings anders: Die Konzentration an Kohlenstoffmonoxid in Innenräumen ist viel höher. Kommt dann noch unzureichende Sauerstoffzufuhr hinzu, können Vergiftungssymptome auftreten. Da Kohlenstoffmonoxid ein geruchloses Gas ist, bemerken Betroffene dies erst, sobald erste Anzeichen wie Kopfschmerzen, Schwindel oder Übelkeit einsetzen. Sofern keine ausreichende Belüftung eingeleitet wird, entwickelt sich die Vergiftung schnell zu einem Notfall. Es drohen Krampfanfälle, Bewusstlosigkeit, Koma oder sogar tödliches Organversagen. Falls die Symptome nicht abklingen oder involvierte Personen bereits am Rande ihres Bewusstseins stehen, sollte unbedingt unverzüglich die Rettung oder die Giftnotzentrale verständigt werden.